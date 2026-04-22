Economía

El Banco Central ya cumplió el 65% de su meta de compra de reservas para este año

Con compras diarias que tuvieron picos de USD 400 millones, avanza a toda velocidad en dirección a los USD 10.000 millones que se había propuesto como piso. Los tres datos que le marcó Vladimir Werning a inversores en Washington

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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que si el Banco Central no comprara reservas, el dólar mayorista estaría en $ 1.100.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que si el Banco Central no comprara reservas, el dólar mayorista estaría en $ 1.100.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compras de reservas, compró USD 105 millones hoy y promedia adquisiciones por encima del límite del 5% del volumen diario del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que se había propuesto como referencia. Con esta dinámica, que a mediados de abril permitió cumplir más del 60% de la meta anual, las proyecciones permiten a los hombres de Santiago Bausili ilusionarse con acercarse al techo de su meta autopimpuest de USD 17.000 millones para todo el 2026, en vez del escenario base original de USD 10.000 millones. Pero más allá de que se mantenga el ritmo de adquisición, la clave está en ver si comienza la acumulación, ya que las reservas internacionales brutas siguen en el terreno de los USD 45.000 millones y las reservas netas crecen a cuentagotas.

El BCRA mantuvo 72 jornadas consecutivas comprando dólares en el mercado oficial, tanto a través de operaciones directas como mediante transacciones en bloque con empresas. Ayer sumó USD 235 millones a sus reservas y el total acumulado en el año superó USD 6.491 millones en compras, superando así la mitad de la meta anual planteada en el nuevo esquema monetario.

En los días previos, la consultora Analytica calculó que el BCRA compró USD 6.020 millones desde el inicio del programa, un monto 171,5% mayor que el tope del 5% del MULC y equivalente al 60% de la meta base de USD 10.000 millones fijada para todo el año. El volumen de compras también superó la métrica prudencial de USD 5.161 millones que había determinado la consultora, en parte porque el ritmo de adquisición se mantuvo por encima de ese umbral desde la segunda semana de febrero.

El buen ritmo de compra de reservas fue uno de los puntos que destacó el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante las reuniones que mantuvo ante inversores en Washington D.C. la semana pasada. Con un gráfico expuso que las compras del BCRA en la gran mayoría de los días superaron el 5% del volumen diario operado en el MULC. En abril, la velocidad de compras se incrementó respecto de los meses previos: solo en lo que va del mes, el BCRA sumó USD 2.000 millones.

Compras diarias del BCRA
En la mayoría de las jornadas, las compras del Banco Central superaron el 5% del volumen operado en el MULC.

Cuando se llevó a cabo la presentación de la “Fase 4″ del programa económico, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que el programa de acumulación de reservas internacionales iba a ir en función de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base de remonetización preveía un aumento de la base monetaria de 4,2% a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia diciembre de 2026, con compras de USD 10.000 millones sujetas a la disponibilidad de flujos en la balanza de pagos. Pero las autoridades de la entidad establecieron que, ante un incremento extra de la demanda de dinero de 1% del PBI, las compras podrían alcanzar los USD 17.000 millones sin requerir esfuerzos de esterilización prolongados.

El esquema de intervención permitió al BCRA alternar entre compras directas y en bloque, lo que contribuyó a consolidar reservas en un contexto de variaciones en la liquidez del mercado. Las jornadas con picos de compras superiores a USD 400 millones reflejaron la intensidad de la intervención oficial. Siendo este un punto que marcó el presidente Javier Milei, ministro de Economía, Luis Caputo, que si el BCRA no estuviera comprando reservas, el dólar estaría en $ 1.100 en lugar de $ 1.375 como cerró el martes.

Las metas de USD 10.000 millones como base y USD 17.000 millones como posible techo anual sirven como referencia para la política cambiaria y monetaria bajo el nuevo régimen. El BCRA subrayó que la continuidad del programa dependerá de la evolución de la demanda de dinero y de la oferta de divisas disponibles en la balanza de pagos, mientras que la clave del éxito estará en sostener el ritmo de acumulación y evitar que se diluya la expansión de reservas internacionales.

Los datos que miran en el BCRA

Durante la presentación ante inversores en Estados Unidos, el número 2 del BCRA intentó convencerlos de que la compra de reservas va a continuar en lo que resta del año en base a tres datos sobre la caída en la demanda y el aumento de la oferta de dólares.

Un gráfico incluido en la presentación mostró que el promedio mensual de compras minoristas pasó de USD 2.500 millones antes de las elecciones a USD 800 millones después. Según la exposición oficial, esas compras ahora se realizan en el ámbito local, por lo que no significan una carga para las reservas y fortalecen los depósitos y préstamos en dólares dentro del sistema financiero. “Tras las elecciones, la demanda de divisas por parte de los hogares se desplomó y estas compras ahora se realizan en el país, lo que respalda los depósitos y préstamos en dólares estadounidenses”, subrayó el informe presentado por Werning.

La compra de dólares por ahorristas bajó de USD 2.500 millones mensual promedio a USD 800 millones después de las elecciones legislativas.
La compra de dólares por ahorristas bajó de USD 2.500 millones mensual promedio a USD 800 millones después de las elecciones legislativas.

Pero ese no fue el único dato positivo, en el plano corporativo, la presentación del BCRA mostró que las empresas están “de vuelta a la actividad” tras una etapa de prudencia, desarmando coberturas cambiarias y tomando financiamiento para proyectos de capital. Desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, pero solo liquidaron USD 6.800 millones en el mercado. Quedan pendientes de liquidación USD 3.200 millones, lo que representa una oferta potencial de divisas para los próximos meses.

La presentación también puso el foco en los ingresos de divisas provenientes de proyectos bajo el RIGI El gráfico oficial mostró que los ingresos netos acumulados provenientes de estos proyectos alcanzaron USD 762 millones hasta marzo de 2026, con un ingreso bruto de USD 1.205 millones y egresos por USD 452 millones. La exposición subrayó que la financiación de la inversión extranjera directa y la repatriación de capitales residentes o ahorro interno tienen prioridad sobre el financiamiento de la deuda pública como pilares de la balanza de pagos. “Las entradas de divisas procedentes de la inversión extranjera directa relacionada con proyectos aprobados por RIGI a largo plazo ya se están utilizando”, indicó la presentación.

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