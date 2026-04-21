Jornada financiera: las acciones argentinas siguieron firmes, pero subió el riesgo país pese a la compra de reservas

En Wall Street primó la cautela ante la fata de avances en las negociaciones con Irán.

Las acciones estadounidenses registraron pérdidas este martes ante la pausa en el diálogo entre los Estados Unidos e Irán, una tendencia que incidió en en moderar la suba de las acciones argentinas -solo destacaron las ligadas al sector energía- y en una nueva caída de precios de los bonos, ante una renovada aversión al riesgo. En lo cambiario, con un dólar estático, resaltó la fuerte compra de USD 235 millones que efectuó el BCRA en la plaza mayorista.

Los principales índices de Nueva York cayeron 0,6% y cerraron en mínimos de la rueda.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 0,3% en pesos, en los 2.940.100 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 0,9% en promedio.

El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EE.UU. respecto de sus similares emergentes, ascendió siete unidades para la Argentina, en los 533 puntos básicos, en un marco de suba de tasas de los títulos norteamericanos.

En cuanto a la situación de Medio Oriente, el presidente Donald Trump afirmó que los negociadores estadounidenses están listos para partir hacia Pakistán y reanudar las conversaciones. El presidente también dio a entender que Estados Unidos no planea extender el alto el fuego temporal con Irán, que expira el miércoles por la noche. En una entrevista con CNBC, el presidente declaró que busca un acuerdo, pero admitió: “Preveo que habrá bombardeos porque creo que esa es la mejor postura”.

Los precios del petróleo subieron entre 3% y 4%, a USD 90,35 el barril del crudo de Texas para entrega en mayo, y a USD 99,16 el Brent del Mar del Norte con entrega en junio.

El ADR de YPF avanzó un 5,2%, a USD 43,12, mientras que Vista Energy ganó 2,1%, a la vez que Grupo Galicia cayó 0,4% y Mercado Libre, un 0,9 por ciento.

Los expertos de Rava Bursátil observaron que “el sector energético destaca por su potencial de rebote técnico en activos como YPF, Vista y Pampa Energía. Si bien las acciones bancarias muestran mayor volatilidad, entidades como Banco Macro exhiben estructuras gráficas sólidas a comparación de otras empresas del sector”.

“Por otra parte, compañías vinculadas a servicios públicos y transporte de gas mantienen fundamentos atractivos bajo métricas de valuación por balance, a pesar de la reducida liquidez en ciertos papeles”, acotaron desde Rava.

Dólar estable y fuerte compra del BCRA

El mercado cambiario argentino se estabilizó este martes después de dos ruedas alcistas, con una mayor demanda privada y también el accionar diario del Banco Central que interviene para mejorar el perfil de las reservas netas, en línea al compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada.

El monto operado en el segmento de contado se sostuvo en un nivel relevante de USD 532,1 millones, que sirvió -dado el volumen de oferta- a revertir la suba inicial del tipo de cambio, que terminó con una caída marginal de 1,50 pesos (-0,1%) a 1.375,50 pesos.

Tras máximos en $1.380, “reapareció la oferta, intensificando la presión vendedora y empujando la cotización hasta mínimos de $1.371. Desde allí encontró piso y ensayó un rebote en el tramo final de la rueda, cerrando en $1.375,50, levemente por debajo del cierre anterior”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar mayorista mantiene así una baja de 6,50 pesos (-0,5%) en abril, y de 79,5 pesos o 5,5% desde que empezó el 2026.

El Banco Central fijó la banda superior de su esquema cambiario en los $1.688,68, lo que dejó al dólar mayorista a una distancia de 313,18 pesos o 22,8% de ese límite ara la libre flotación.

El Central acumuló 71 jornadas consecutivas comprando dólares en el mercado oficial, tanto mediante operaciones directas como a través de transacciones en bloque con empresas y organismos. Este martes adquirió 235 millones de dólares.

El BCRA aprovecha la tendencia del comercio exterior y desde el inicio del año acumula compras por casi USD 6.400 millones, que mejoran el saldo de reservas netas -descontados préstamos y depósitos privados- aunque las reservas internacionales brutas no exhiben la misma progresión dados los pagos de deuda pública en moneda extranjera.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero de 2026, la autoridad monetaria sumó USD 6.386 millones, cifra que superó largamente la mitad de la meta prevista para este año. En abril, la velocidad de compra se incrementó respecto de los meses previos: en lo que va del mes, ya adquirió 2.000 millones de dólares, el mejor mes desde mayo de 2024.

Las reservas internacionales brutas crecieron apenas USD USD 32 millones, a USD 45.779 millones, dada una caída en cotizaciones de activos como el oro por alrededor de USD 200 millones y pagos varios de deuda por algo menos de 80 millones de dólares..

Por segundo día el dólar al público finalizó a $1.400 para la venta en el Banco Nación. En abril el billete al público resta cinco pesos o 0,4%,mientras que desde el comienzo del año la pérdida fue de 80 pesos o 5,4 por ciento.

El dólar blue quedó a $1.410 para la venta por tercer día seguido. En las agencias informales tomaron a la divisa a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que el precio de venta de la divisa en bancos.