El Gobierno salió decidido a bajar las tasas para reactivar el consumo tras asegurarse la estabilidad del dólar

El equipo económico busca que las tasas de interés profundicen su tendencia bajista para reanimar el crédito. REUTERS/Matias Baglietto

Ayer fue una día de buenas noticias para la Argentina pero que no se reflejó a pleno en los mercados. La garantía del Banco Mundial para que la Argentina obtenga financiamiento por USD 2.000 millones, que se sumarán a los USD 1.000 millones del FMI, aseguraron los pagos de los vencimientos de USD 4.300 millones de julio. Lo positivo es que se toma nueva deuda para pagar la vieja deuda a seis años a tasas que pueden rondar 6%, inferiores a las que pagaría por financiarse en los mercados internacionales.

El sorpresivo incremento en la oferta de los Bonar 2027 y 2028 en dólares durante la última licitación del Tesoro, que superó con creces los USD 200 millones adjudicados, evidencia una mayor confianza por parte de los inversores. Se recibieron propuestas por USD 392 millones para el Bonar 2027 y USD 222 millones para el Bonar 2028. Un dato relevante es que el bono con vencimiento en 2028, considerado el de mayor riesgo, cubrió su cupo y dejó fuera ofertas por 122 millones de dólares. La tasa anual superior al 8%, con pagos mensuales, contribuye a su atractivo. Según el economista Salvador Vitelli, se ofrecieron USD 614 millones y quedó una demanda latente de 414 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el Banco Central redujo los encajes a los bancos en 10 puntos porcentuales para consolidar la baja de tasas en un intento de reactivar el consumo y bajar la morosidad del sistema por el elevado endeudamiento de las familias. A la vez, para los bancos se reactivaron los pases activos entre las 17 y 17.30 de cada día para proveerles liquidez y evitar la volatilidad de las tasas.

El Gobierno parece afectado por la inflación de marzo y busca recuperar la iniciativa tratando de ganar la confianza de los inversores que tambaleó después de las últimas encuestas que marcaban un retroceso en la imagen gubernamental.

Según Inversiones Pergamino “el Banco Central volvió a mover una pieza sensible dentro del esquema monetario y financiero. A través de una nueva adecuación sobre efectivo mínimo, la señal de fondo parece clara: profundizar el proceso de baja de tasas y seguir estimulando el crédito, sin alterar el corazón del programa económico. La medida llega en un contexto donde la última renovación de deuda del Tesoro mostró un rollover completo, pero sin inyectar pesos al mercado. Ese dato no es menor: al no volcar liquidez adicional, se consolidó un escenario de mayor orden monetario, con tasas de caución ya perforando la zona del 25% anual y con el dólar operando en torno a los $1.400, todavía sin mostrar desbordes”.

En este escenario, los bonos de la deuda no tuvieron la reacción esperada y operaron con leves bajas a pesar de las cuales el riesgo país bajó 9 unidades (-1,7%) a 518 puntos básicos.

Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “se mantienen las esperanzas de que pronto se alcance una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente, aunque según las declaraciones desde Teherán aún persisten algunas diferencias, más allá de que se han logrado avances importantes. Los índices accionarios volvieron a cerrar con alzas incluidos el ETF de Brasil y el Merval en dólares”.

“El dólar contra las principales monedas del mundo exhibió un leve fortalecimiento y eso pudo haber resentido a la deuda de emergentes. La curva hard dollar local cerró mixta, pero eso le alcanzó para que el Riesgo País muestre otro descenso. Los spreads globales han vuelto a retomar la tendencia hacia la compresión, lo que vuelve a acercar a Argentina a los mercados internacionales de deuda”, sumó el informe.

Y continuó: “El Gobierno logró sostener el superávit fiscal tanto en la línea primaria ($930.284 millones) como financiera ($445.495 millones). En términos interanuales los gastos primarios han mostrado un descenso del 5,8% real, lo mismo que los ingresos totales, lo que muestra que el gobierno no ha perdido cintura para el control de gastos. Existen cuestionamientos por la deuda flotante y son válidos dado que el mismo FMI ha mencionado en el comunicado del último Staff-Level Agreement la necesidad de mejorar la calidad del equilibrio fiscal”.

En paralelo, los dólares financieros registraron leves subas, especialmente el MEP, que avanzó $7,70 (+0,6%) hasta $1.406 y dejó atrás la breve situación de cotizar por debajo de 1.400 pesos. Aun así, continúa como el tipo de cambio más bajo del sistema, ya que el “blue” aumentó $5 y llegó a $1.415, impulsado por la demanda estacional de quienes viajan al exterior. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) retrocedió $1,18 (-0,1%) y cerró en 1.453 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 402 millones y el Banco Central compró USD 75 millones, con el dólar mayorista bajando una unidad a 1.358 pesos.

Florencia Blanc, analista de Aldazabal & Cia., advirtió que “los préstamos en dólares podrían estar explicando nuevamente parte de las compras del BCRA, como sucedió durante enero. Cuando comenzó el proceso, habíamos notado que gran parte de esta compra tenía su contrapartida en los préstamos en dólares que tienen obligatoriedad de ser liquidados en el MLC”.

“Las compras de enero sumaron USD 1.158 millones, mientras que los préstamos en USD aumentaron USD 1.155 millones. En febrero, la dinámica de ambas series se desacopló, con los préstamos en dólares dejando de explicar la compra de reservas (aumentaron sólo USD 545 millones mientras que las compras fueron de USD 1.557 millones). Notamos que en marzo y en lo que va de este mes la dinámica volvió a acoplarse. Los préstamos crecieron USD 1.208 millones en marzo, y USD 406 millones hasta el 9 de abril. Las compras del BCRA para el mismo periodo fue de USD 1.671 millones y USD 582 millones respectivamente”, detalló Blanc.

El S&P Merval de las acciones líderes tuvo una leve recuperación al subir 0,2% en pesos y 0,1% en dólares, lejos de la recuperación de los mercados del mundo.

Las tasas de interés mantuvieron su tendencia a la baja. La TAMAR, utilizada como referencia en el mercado por corresponder a plazos fijos de entre 30 y 35 días superiores a $1.000 millones, descendió a 22,13% anual, frente al 22,65% registrado dos días atrás. Además, todas las LECAP (bonos a tasa fija en pesos) ofrecen un rendimiento inferior al 2% efectivo mensual hasta fin de año.

Según Federico Filippini (Head of Research) y Javier Casabal (Sr Fixed Income Strategist) de Adcap Grupo Financiero “las condiciones cambiarias continúan favorables, con la temporada de cosecha impulsando la oferta y el Banco Central acelerando la acumulación de reservas. Tras un fuerte rally —BONCERs arriba 7% frente a bonos en pesos y 17% frente a instrumentos en moneda dura -comienzan a aparecer señales de agotamiento, con los breakevens ya incorporando gran parte del escenario inflacionario-. Esperamos una inflación de abril en torno a 2,7%, dato que sería interpretado como confirmación de que el proceso de desinflación vuelve a retomarse".

Anoche en el mercado overnite, continuaba el moderado optimismo en las Bolsas de Nueva York, mientras el oro insinuaba un leve repunte y el petróleo no tenía tendencia definida con el barril de Brent cotizando a USD 98, cuatro dólares por encima de la rueda de ayer.

Todo indica que hoy la Argentina debería vivir una buena rueda para los mercados de bonos y acciones.