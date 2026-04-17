Economía

La garantía del Banco Mundial baja las tasas para Argentina, pero un antecedente juega en contra

El país ya acudió a un instrumento de estas características en 1998, cuando el ministro de Economía era Roque Fernández. Sin embargo, los bonos terminaron en default y el organismo le pagó a los inversores. Caputo busca una baja de tasas

Guardar
El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para negociar el financiamiento para Argentina. REUTERS/Ken Cedeno
El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para negociar el financiamiento para Argentina. REUTERS/Ken Cedeno

Como ya se implementó en la década de 1990, la Argentina negocia garantías con organismos internacionales para conseguir financiamiento más barato. La noticia aceleró ayer la baja del riesgo país, que de todas formas todavía no perfora los 500 puntos básicos. Pero es posible que lo logre rápido si se mantiene el buen clima en los mercados y se avanza en la puesta en marcha del nuevo esquema, que estará liderado por el Banco Mundial por una cifra aproximada de 2.000 millones de dólares.

El país ya había avanzado con este tipo de esquemas especialmente en la década de 1990. El plan Brady consistió en la emisión de bonos que tenían intereses garantizados por el propio Tesoro de Estados Unidos. Y en 1998 colocó bonos en dólares que también tenían el respaldo del Banco Mundial.

Aquella operación con Roque Fernández como ministro de Economía consistió en la colocación de bonos “cero cupón”, es decir sin pago de intereses semestrales, con garantía parcial del organismo.

Esto permitía que el título obtuviera una calificación de investment grade y que pudiera ser comprado por inversores que de otro modo no podían comprar deuda argentina por ser de alto riesgo y baja calificación.

Dos hombres en trajes formales posan sonriendo con los pulgares hacia arriba. Uno lleva turbante azul y corbata morada; el otro, corbata azul y una acreditación. Fondo con arte abstracto
El Banco Mundial anunció una operación de garantía por USD 2.000 millones para Argentina.

En la crisis de 2001, estos bonos entraron en default junto al resto de la deuda y Banco Mundial tuvo que pagar esa garantía, por unos 250 millones de dólares. En otras palabras, los inversores recuperaron parte de la deuda que le habían comprado al gobierno argentino y que había entrado en cesación de pagos.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, habló de estas negociaciones con el organismo internacional en su estadía en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Banco Mundial.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda ante una pregunta de Infobae.

Respecto a la tasa de interés que tendrá la operación, el funcionario argentino estimó que se ubicará entre 5,5% y 6,5% anual con un plazo de seis años, aunque reconoció que ese aspecto aún se está discutiendo en las negociaciones con la entidad multilateral.

Toto Caputo en en Atlantic Council
Luis Caputo anticipó que el país obtendría unos USD 8.000 millones entre financiamiento local e internacional para hacer frente a los vencimientos de deuda.

Mientras tanto, Caputo confirmó que seguirán colocando bonos de corto plazo en el mercado local. En la licitación realizada el miércoles, el Tesoro pagó apenas 5% por un nuevo tramo del Bonar 2027, mientras que para el Bonar 2028 la tasa cayó a 8,20% anual.

Esta disminución de rendimientos también está en línea con la baja del riesgo país, que ayer cayó del 519 puntos básicos. La mejora del clima internacional favoreció a los bonos argentinos en las últimas jornadas. Pedro Siaba Serrate, analista de Portfolio Personal Inversiones (PPI), explicó que “en este momento favorecemos a los bonos dolarizados, que tienen más posibilidad de recorrida al alza. Nos parece que con un tipo de cambio tan bajo la apuesta por tasa en pesos se volvió un poco más riesgosa”.

Respecto al cronograma de vencimientos de deuda en moneda extranjera de julio, Luis Caputo precisó que “de los USD 4.300 que vencen cada 6 meses, de capital son unos USD 3.000 millones, que es lo que queremos refinanciar. Pagamos intereses, unos USD 1.300 millones, con el superávit primario”.

Temas Relacionados

Banco MundialGarantíaLuis CaputoFinanciamientoDeudaTasasRiesgo paísFMIÚltimas noticias

Últimas Noticias

Volver a Wall Street: el FMI le exige al Gobierno que el objetivo final sea regresar a los mercados internacionales

Mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que hay que desarrollar el mercado de capitales y negocia con el Banco Mundial una garantía, el organismo pide que se impulse el acceso oportuno y sostenible para colocar deuda externa

Volver a Wall Street: el FMI le exige al Gobierno que el objetivo final sea regresar a los mercados internacionales

Tensión por el precio de los autos chinos y queja de fábricas e importadores: “No es justo, tienen la cancha inclinada a su favor”

El impacto del cupo en el mercado es de unos 40.000 vehículos que se ven beneficiados con una subvención que no todos tienen. Los importadores de esas marcas tienen una cuota equivalente al 20% en la franja de precios que compiten

Tensión por el precio de los autos chinos y queja de fábricas e importadores: “No es justo, tienen la cancha inclinada a su favor”

El Gobierno salió decidido a bajar las tasas para reactivar el consumo tras asegurarse la estabilidad del dólar

El financiamiento negociado con el Banco Mundial le permitió despejar dudas respecto al pago de los vencimientos de deuda de julio y acelera con la reducción de las tasas para reactivar la economía

El Gobierno salió decidido a bajar las tasas para reactivar el consumo tras asegurarse la estabilidad del dólar

Cuánto cuesta mantener a un hijo por mes en Argentina

El presupuesto para criar a un menor oscila de acuerdo a la edad y crece por encima de la inflación. La aceleración de las subas vuelve a presionar el presupuesto de los hogares

Cuánto cuesta mantener a un hijo por mes en Argentina

Semáforo de las economías regionales: crece la cantidad de sectores en rojo y se agudiza el deterioro

El último informe de Coninagro mostró un deterioro en el inicio de 2026. Aumentaron las actividades en crisis por el atraso de precios frente a los costos

Semáforo de las economías regionales: crece la cantidad de sectores en rojo y se agudiza el deterioro
DEPORTES
El mensaje de respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto luego de la prueba especial que realizó a bordo del Alpine

El mensaje de respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto luego de la prueba especial que realizó a bordo del Alpine

Rechazó a la selección de Chile, le dicen el “pibe de las rabonas” y llevó a Argentina a la final del Mundial Sub 17

San Lorenzo venció 2-0 a Deportivo Cuenca y lidera el Grupo D de la Copa Sudamericana

La historia detrás de la compra de Lionel Messi de un club español: qué lo motivó y cuáles son sus objetivos

Asistencia, gol y grave lesión para Mateo Retegui en Arabia Saudita: será operado en Italia

TELESHOW
Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

Quiénes serán los artistas invitados de Tini Stoessel para su show en Rosario

La íntima noche de Luana Fernández, Franco Zunino y Fabio Agostini en Gran Hermano: juegos y besos en un duro desafío

Darío Barassi tuvo un llamativo percance en vivo y debió abandonar su programa para cambiarse: “El operativo secarme”

La reacción de Maciel tras ser notificada judicialmente por la policía en Gran Hermano: “Me movió la cabeza”

Paco Amoroso sorprendió al revelar cuántas veces tuvo relaciones sexuales en el último mes

INFOBAE AMÉRICA

El antisemitismo de Roald Dahl vuelve a escena: ¿Qué es realidad y qué es ficción en una obra teatral sobre su vida?

El antisemitismo de Roald Dahl vuelve a escena: ¿Qué es realidad y qué es ficción en una obra teatral sobre su vida?

Qué leer esta semana: Fernando Aramburu y el amor en tiempos de ETA; una delicia para los chicos y todo lo que un padre no debe ser

La herencia silenciosa de la violencia en Colombia: memorias familiares de una tragedia nacional

Pakistán confirmó gestiones para una nueva ronda de diálogo entre Estados Unidos e Irán, pero sin fecha definida

El régimen de Irán es “cautelosamente optimista” ante una segunda ronda de negociaciones con Washington