Cultura

Qué leer esta semana: Fernando Aramburu y el amor en tiempos de ETA; una delicia para los chicos y todo lo que un padre no debe ser

Tres buenos libros para acompañar el descanso: el autor vasco sigue explorando la Historia, una pausa con el ilustrador Oliver Tallec y Franz Kafka, implacable

Guardar
Tres libros variados, incluyendo obras de Kafka, Aramburu y Tallec, se muestran en un estante de madera. Se ven sus portadas coloridas y textuales
Kafka, Aramburu, Tallec: libros buenos para esta semana

A veces es difícil elegir entre todo lo que hay en las librerías (físicas y digitales). Con lo que cuesta encontrar el tiempo y la pausa para sentarse a leer, A veces cuesta encontrar la pausa para hacerlo. A veces la ansiedad con que vivimos nos hace saltar de un tema a otro. Pero a los que nos gusta leer nos cuesta renunciar a ese placer (hace unos días vi una entrevista a la escritora Selva Almada donde ella decía que podría no escribir, pero ¿no leer? En fin, el tema es qué, qué leer. Y aquí algunas ideas.

book img

Carta al padre

Por Franz Kafka

eBook

Gratis

Descargar

Hoy hablaremos de Maite, la última novela del escritor vasco Fernando Aramburu, el que se hizo internacional cuando apareció la serie Patria, basada en una de sus novelas. También de Los QuiénQué ¿Quién?, un libro ilustrado para chicos pero, mejor, para sentarse con ellos y probar posibilidades que no se parecen nada a los videojuegos. Finalmente, una carta tremenda, sin anestesia, que le escribió Frank Kafka a su padre cuando el autor de La metaforfosis ya estaba viejo y enfermo pero tenía un par de cosas que decirle a quien amaba tanto sobre el autoritarismo en el que había vivido.

1) “Maite”, de Fernando Aramburu

10 libros primera semana de marzo
"Maite", vida cotidiana durante ETA

Aramburu trabaja una serie sobre los vascos -“Gentes vascas”- y, como en Patria, en Maite habla de qué pasó en una sociedad que se dividió y se ensangrentó alrededor de la lucha de ETA. Con la mirada de un personaje, Maite, en particular. Porque mientras ocurre la Historia, también ocurren nuestras pequeñas vidas.

Y aquí, Historia y vida perosnal ocurren juntas: la novela correrá en los días de julio de 1997 en que ETA secuestró -y finalmente mató- a Miguel Ángel Blanco, un concejal de una localidad pequeña, Ermua, que pertenecía al Partido Popular.

Maite está casada con un señor que le gusta mucho, Andoni. Y que es tan correcto tan correcto, tan preciso en los gestos del amor que una... un poco desconfía. Más cuando el hombre, que es oftalmólogo se tiene que ir unos días a un congreso de su especialidad en Madrid. Y alguien, por teléfono, le avisa a Maite que, en realidad, él está ahí nomás, retozando con una amante.

Fernando Aramburu
Fernando Aramburu, un escritor que no es neutral (AFP)

La mujer no está “en política” pero si es parte de quienes no quieren más violencia y, cuando hay manifestaciones en ese sentido, va. Vive el secuestro, esos días en que está sola, como algo que le pasa a ella. Digo, que le importa.

Pero, mientras tanto, le pasan otras cosas. La madre no está bien, llega la hermana que vive en los Estados Unidos desde hace mucho y no ha vuelto. La hermana que de lejos es todo éxito y sueño americano pero que de cerca... extraña muchísimo, se ha vuelto la más vasca de las vascas y que de a poco irá dejando ver que el paraíso está lleno de problemas.

Maite sigue día a día lo que pasa con el concejal, se pone la cinta que indentifica a quienes rechazan a ETA, habla por teléfono con el marido y, mientras, imagina escenarios -los llama “castillos”- en que interviene en la realidad, tanto para ver dónde está Andoni como para conversar con Blanco.

Biblioteca Leamos audio
Los audiolibros de Biblioteca Leamos

La hermana irá creciendo. ¿Por qué nunca vino con sus hijos? ¿Por qué no se lleva nada y parece no querer ninguna huella de su paso por San Sebastián? Y, finalmente, ¿qué son esos moretones?

Por qué leerlo: Porque construye una vida cotidiana que no es banal, porque explora las decisiones que tomamos frente al amor, porque mira qué hacemos con las grandes cosas que pasan quienes no estamos en puestos de relevancia pero tampoco somos indiferentes.

2) “Los Quiénqué ¿Quién?”, de Oliver Tallec

Portada del libro infantil 'A descubrir con Los Quienqué ¿Quién?' de Olivier Tallec, mostrando un conejo, un oso, un perro y un loro entre huellas rojas
Los Quienqué ¿Quién?

Olivier Tallec es un ilustrador de libros infantiles nacido en Bretaña en 1970, a quien ya conocimos por una obra sutil y política titulada Waterloo y Trafalgar.

Quienqué es, en realidad, una serie. Ahí están los personajes, los Quienqué y una pregunta. Que ahora es ¿Quién? pero en otro libro es ¿Qué? y en otro ¿Dónde? O de pronto los Quienqué se vinculan con otros personajes, en otras historias.

Pero aquí, en Los Quienqué ¿Quién, que editó Siglo XXI, la pregunta es quién y el juego es sencillo. En cada página están todos los personajes y una duda: ¿Quién se comió la mermelada? ¿Quién acarició al gato malo? Y cosas así. Mirando, deduciendo, está la respuesta. Que a veces es sencilla y a veces es polémica.

Manos adultas sostienen un libro de cuentos abierto sobre un fondo amarillo liso. Se ven ilustraciones de personajes animados y el texto "¿Quién se lastimó?".
"¿Quién se lastimó?" Hay que mirar con detenimiento...

Por qué leerlo: orque ee trata de mirar, de pensar, de reponer lo que se dice con lo que sabe o con lo que se averigua a partir de las dudas que los dibujos generan. Porque se trata de animarse y de no tener todo digerido. Se trata de vincularse y de jugar.

3) “Carta al padre”, de Franz Kafka

Carta al padre Kafka

Una noche me dio por gimotear una y otra vez pidiendo agua, no porque tuviera sed, sin duda, sino para fastidiar y al mismo tiempo distraerme. Después de intentar sin éxito hacerme callar con graves amenazas, me sacaste de la cama, me llevaste a la galería, cerraste la puerta y me dejaste un rato allí sólo en camisón”.

Franz Kafka le escribe a su padre. Ya no es un niño, conoce los sufrimientos de la adultez, está enfermo. “Queridísimo padre”, empieza la carta. Pero va a ser un martillo que golpea y golpea sobre ese padre y, a la vez, sobre el corazón del que escribe.

Página a página, Kafka cuenta lo que pasó entre ese niño frágil y ese padre todopoderoso. Detalle por detalle, arma un mapa de lo que un padre no debe ser.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.
Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

Autoritario. Despreciativo. Gritón. Amenzante. “Pasados algunos años todavía me atormentaba la idea de que aquel hombre enorme, mi padre, el detentador del poder absoluto, pudiera, sin apenas motivo alguno, aparecer en plena noche, arrancarme de la cama y sacarme a la galería, demostrando con ello lo poquísimo que yo le importaba”, escribe quien ya compuso nada menos que La metaforfosis.

Y algo raro: ese Kafka, Franz, que le dio al mundo el adjetivo “kafkiano”, no se sentía un Kafka hecho y derecho porque ese.. ese era el padre: “Soy un Löwy con un cierto trasfondo de los Kafka”, dice, identificándose con el apellido de su madre. “Tú, en cambio, eres un Kafka de la cabeza a los pies, un hombre fuerte, sano, con buen apetito, vozarrón, elocuencia, autoestima, que se sabe superior a quienes lo rodean”.

Solamente necesitaba apoyo, afecto, reflexiona el hijo, ahora un hombre. Pero ya está, lo que no hubo, no hubo. Y no hay dos Kafkas en la Historia: parece que se hizo justicia.

Por que leerlo: porque es Kafka, porque es a la vez tierno e implacable, porque no te ahorra ninguna angustia y porque te pone un espejo de lo que un chico necesita y de cómo cuidarte de tu propio ego y dejarlo crecer.

Temas Relacionados

Qué leer esta semanaQué leer el fin de semanaLeer por leerFernando AramburuFranz KafkaBajalibros

Últimas Noticias

Guía de Arte y Cultura: semana del 17 al 24 de abril de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura: semana del 17 al 24 de abril de 2026

Mauro Ignatti con Susana Mitchell: “Escribí una historia de amor pero contada por el narrador equivocado”

Con una conversación sobre su novela “La potentada”, el autor inauguró una nueva temporada del “Ciclo de charlas” que conduce la periodista, en el Café Rivarola

Mauro Ignatti con Susana Mitchell: “Escribí una historia de amor pero contada por el narrador equivocado”

La Noche de las Ideas celebra sus diez ediciones con debates y arte en el Teatro Colón

Más de veinte expertos de Francia y Argentina se reúnen en Buenos Aires para dos días de charlas, exposiciones y performances centradas en los desafíos contemporáneos, la innovación y el combate a la desinformación

La Noche de las Ideas celebra sus diez ediciones con debates y arte en el Teatro Colón

Quiénes son los grandes ganadores en los Premios Platino

Álvaro Cervantes, Camila Pláate y Andrea Pietra son algunos de los nombres que sorprendieron en esta nueva edición que destaca lo mejor del cine y la televisión iberoamericanos durante este año

Quiénes son los grandes ganadores en los Premios Platino

El hallazgo de un mapa reveló la ubicación precisa de la casa de Shakespeare en Londres

Un antiguo plano descubierto por una académica del King's College de Londres permite identificar el lugar exacto donde el dramaturgo adquirió su única propiedad en la capital británica, cerca del histórico teatro Blackfriars

El hallazgo de un mapa reveló la ubicación precisa de la casa de Shakespeare en Londres
DEPORTES
El mensaje de respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto luego de la prueba especial que realizó a bordo del Alpine

El mensaje de respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto luego de la prueba especial que realizó a bordo del Alpine

Rechazó a la selección de Chile, le dicen el “pibe de las rabonas” y llevó a Argentina a la final del Mundial Sub 17

San Lorenzo venció 2-0 a Deportivo Cuenca y lidera el Grupo D de la Copa Sudamericana

La historia detrás de la compra de Lionel Messi de un club español: qué lo motivó y cuáles son sus objetivos

Asistencia, gol y grave lesión para Mateo Retegui en Arabia Saudita: será operado en Italia

TELESHOW
La reacción de Maciel tras ser notificada judicialmente por la policía en Gran Hermano: “Me movió la cabeza”

La reacción de Maciel tras ser notificada judicialmente por la policía en Gran Hermano: “Me movió la cabeza”

Paco Amoroso sorprendió al revelar cuántas veces tuvo relaciones sexuales en el último mes

El duro descargo de Lola Latorre tras los dichos de Cinthia Fernández: “Ella intenta involucrarme en situaciones ajenas”

Las fotos de la exclusiva luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: playas de ensueño y bungalows en el Caribe

El pase de factura de Daniela Celis a Nick Sícaro tras los primeros rumores de romance: “No soy una más de nadie”

INFOBAE AMÉRICA

La herencia silenciosa de la violencia en Colombia: memorias familiares de una tragedia nacional

La herencia silenciosa de la violencia en Colombia: memorias familiares de una tragedia nacional

Pakistán confirmó gestiones para una nueva ronda de diálogo entre Estados Unidos e Irán, pero sin fecha definida

El régimen de Irán es “cautelosamente optimista” ante una segunda ronda de negociaciones con Washington

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reanudaron sus relaciones con Venezuela tras más de seis años de ruptura

Cae movimiento de contenedores en puertos panameños en el primer trimestre