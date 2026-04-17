Cuánto cuesta mantener a un hijo por mes en Argentina

El costo del cuidado para niños de 1 a 3 años ya alcanza los $379.300 mensuales, según los parámetros del Indec. (DPA)

Aunque la inflación general fue del 9,4% en el primer trimestre, hay productos y servicios que siguen aumentando a un ritmo mucho mayor. Es el caso de los insumos que están asociados a la crianza de los niños, de cero a doce años. Según el Indec, el costo de criar un menor se incrementó entre 12% y 15,4% en el primer trimestre (dependiendo de la edad del niño).

Esta dinámica de precios llevó a que la manutención de los menores de 12 años en Argentina cruce el umbral de los $500.000 mensuales en todas las franjas etarias analizadas. Los datos oficiales revelan que el valor de la canasta de crianza para marzo de 2026 alcanzó picos superiores a los $670.000, lo que evidencia la presión económica que enfrentan los hogares con hijos a cargo.

Los costos en detalle

De acuerdo con el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el tramo de edad que mayor inversión económica requiere es el de niños de 6 a 12 años, con un valor total de 676.431 pesos mensuales. Le siguen los niños de 1 a 3 años, cuyo costo se ubicó en 616.046 pesos. Para el segmento de 4 a 5 años, el valor se fijó en $538.587, mientras que para los menores de 1 año el costo de crianza fue de 515.236 pesos.

Al analizar la evolución trimestral de estos costos, se observa que los incrementos superaron la suba general de precios en el país. Mientras que la inflación general se ubicó por debajo de los dos dígitos, la canasta de crianza acumuló subas del 12,0% para menores de un año, del 12,4% para niños de 1 a 3 años, del 15,4% para el tramo de 4 a 5 años y del 15,3% para el segmento de 6 a 12 años.

Esta brecha se explica principalmente por el comportamiento del componente de bienes y servicios, que registró un aumento acumulado del 23,7% en el primer trimestre de 2026 para todos los rangos de edad. Por su parte, el costo relacionado estrictamente con las tareas de cuidado mostró una suba más moderada, del 6,4% en el mismo periodo.

El componente de bienes y servicios es fundamental en el cálculo del Indec, ya que “toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el Indec para la medición de la pobreza”. Dentro de este rubro se contemplan gastos esenciales como la alimentación necesaria para cubrir requerimientos energéticos mínimos y bienes no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Para marzo de 2026, estos gastos específicos variaron desde los $183.349 para bebés menores de un año hasta los $374.042 para los niños de 6 a 12 años.

En paralelo, el costo del cuidado representa una parte sustancial del presupuesto total de crianza. Para estimar este valor, el organismo oficial considera el tiempo teórico requerido de cuidado para cada tramo de edad. Estas horas se valorizan “tomando la remuneración de la categoría ‘Asistencia y cuidado de personas’ del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

Las exigencias de tiempo varían significativamente según la edad y el grado de escolarización de los menores. Según el enfoque normativo utilizado, los menores de un año requieren 147 horas mensuales de cuidado, mientras que para los niños de 1 a 3 años la demanda sube a 168 horas. Para los niños de 4 a 5 años, la carga horaria se reduce a 105 horas mensuales, y para el tramo de 6 a 12 años se establece en 84 horas mensuales. Esto se debe a que se descuentan las extensiones promedio de las jornadas escolares públicas como un dispositivo que garantiza el cuidado. En términos monetarios, el costo total del cuidado en marzo de 2026 fue de $331.888 para el primer año de vida y alcanzó los $379.300 para el segmento de 1 a 3 años.

Bajó la pobreza infantil

Si bien las subas de precios por encima de la inflación general representan un gran desafío para los hogares, los datos oficiales más recientes del Indec muestran una mejora en los indicadores de pobreza infantil, aunque persiste en niveles considerables.

Aunque la pobreza en menores de 14 años bajó al 41,3%, la canasta de crianza subió hasta un 15,4% en el trimestre. (Freepik)

Según datos analizados por la Fundación Libertad y Progreso, la pobreza entre los menores de 14 años en Argentina descendió 24,8 puntos porcentuales desde el pico de 66,1% registrado en junio de 2024, situándose en el 41,3% al cierre de diciembre de 2025. En el caso de los niños menores de 5 años, la cifra es significativamente menor, ubicándose en el 19,4 por ciento.

Desde la consultora destacaron que estos indicadores son alentadores. “La nutrición adecuada, el acceso a cuidados de salud y el desarrollo de habilidades socioemocionales durante la primera infancia son determinantes para el futuro de los niños”, señala el informe. Agregaron que “durante esta etapa de plasticidad cerebral, cada experiencia tiene un impacto decisivo sobre el desarrollo cognitivo, emocional y social, sentando las bases para construir una trayectoria educativa posterior exitosa”.

Alta dependencia del Estado

A pesar de la mejora en los indicadores de pobreza, la dependencia de la asistencia estatal sigue siendo alta. Alrededor de 4,1 millones de niños y adolescentes en el país perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). El informe advierte que si bien estas transferencias alivian la urgencia del presente, “no alcanza por sí sola para quebrar las dinámicas estructurales de la pobreza”. En este marco, subrayan que las condicionalidades de educación y salud son herramientas que “permiten la acumulación de capital humano y el desarrollo de habilidades socioemocionales, elementos indispensables para ampliar oportunidades”.

La valorización de la canasta de crianza del Indec permite visibilizar la magnitud de los recursos necesarios para garantizar este desarrollo. La suma de los gastos directos en bienes y servicios junto con el valor del tiempo dedicado al cuidado pone de manifiesto el esfuerzo económico que implica la crianza en la Argentina actual.