La historia detrás de la compra de Lionel Messi de un club español: qué lo motivó y cuáles son sus objetivos

Messi, con la camiseta de la selección argentina. El delantero se prepara para disputar su sexto Mundial (REUTERS/Rodrigo Valle)

El Lionel Messi futbolista, el insaciable devorador de marcas y títulos, todavía colecciona ambiciones a los 38 años (cumple 39 en junio). En poco más de 60 días, sin ir más lejos, buscará defender el título que la selección argentina logró en Qatar 2022 en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y el otro Messi, el empresario, sumó una nueva inversión en el mundo del fútbol a su portafolio: compró el Unió Esportiva Cornellà, club de Cataluña, que compite en la Tercera RFEF, equivalente a la Quinta División del fútbol español.

“El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, reza el comunicado publicado por la institución, fundada en 1951.

Aunque la Pulga y su familia residan en Miami, los lazos con la comunidad en la que se terminó de formar y vivió 21 años se mantienen intactos. De hecho, el futbolista, su esposa Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro aún tienen su casa en Castelldefels, a pocos kilómetros del Estadio Nou Municipal de Cornellà, que tiene una capacidad para 1500 personas y es el hogar de la entidad que compró el campeón del mundo y bicampeón de América con Argentina.

Ahora bien, ¿qué motivó a Messi a comprar el Unió Esportiva Cornellà? Una de las razones, según pudo saber Infobae, figura en el propio comunicado de cierre de la operación: “A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la selección española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star".

El historial y potencial de la academia y el puente con su amigo y ex socio Jordi Alba fueron dos factores determinantes; más en una etapa en la que el delantero ha puesto el foco en la formación, tal como dejó en claro en el Inter Miami, donde además de ser el jugador franquicia y el capitán, tiene intereses. A fin de año, le puso su nombre en Florida a la Messi Cup, torneo Sub 16 del que participaron canteras como las de Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y el Barcelona.

La imagen que confirma la dusión entre Unió Esportiva Cornellà y Messi

“Técnico no me veo. Manager me gusta, pero si te tengo que decir, me gusta más la parte de ser propietario. Me gustaría tener mi propio club”, supo declarar Messi en más de una entrevista. Pues bien, con esta adquisición, cumplió con su objetivo, para moldearlo a su gusto, con su sello.

Más allá de su vínculo con Las Garzas, que va más allá del campo; de su sociedad con Luis Suárez en el Deportivo LSM de Uruguay; y del salto de Leones de Rosario (institución fundada y administrada por el círculo íntimo de su familia y que compite oficialmente en Torneos AFA), Unió Esportiva Cornellà es su proyecto. Es su club. Desde este jueves 16 de abril, lleva su nombre atado a su destino. Y el astro rosarino lo sabe.

¿Acaso el foco estará puesto prioritariamente en la formación, en darles herramientas a las promesas para potenciarlas? El tiempo lo dirá, pero el rosarino es un ganador: no por azar ostenta 35 títulos en su carrera y anotó 903 goles. Y seguramente va a buscar que el equipo gane y crezca, peldaño a peldaño, hasta llevarlo lo más cerca posible de la élite.

Hoy, en la batalla entre los Messis, sigue imponiéndose el futbolista, el imán de la pelota. Pero en los tiempos libres el empresario cada vez tiene más preponderancia. Y olfatea oportunidades como cuando el fantasista encuentra un andarivel descuidado, un resquicio para la gambeta.