El antisemitismo de Roald Dahl vuelve a escena: ¿Qué es realidad y qué es ficción en una obra teatral sobre su vida?

Roald Dahl (Gentileza Parade)

En la obra Giant, John Lithgow ha recibido críticas muy favorables por su interpretación de Roald Dahl, el autor de famosos libros infantiles conocido por su carácter conflictivo. En el centro de la historia se aborda el aspecto más problemático del legado de Dahl: su antisemitismo.

Giant, debut como dramaturgo de Mark Rosenblatt, se inspiró en los comentarios antisemitas y contra Israel que Dahl realizó a principios de los años 80, primero en una reseña de un libro y luego en una entrevista con un periodista. La obra presenta una discusión acalorada —más especulativa que factual— sobre si Dahl debía pedir disculpas por sus comentarios incendiarios sobre la invasión israelí al Líbano en 1982.

Mientras se preparaba para volver al papel que le valió el Premio Olivier 2025 en Londres, Lithgow, de 80 años, dijo a The New York Times: “Se espera toda la vida por un papel así, lleno de sadismo, monstruosidad y fealdad”. ¿Qué es real y qué es especulación? En la obra, se sugiere que el autor de libros populares como Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate, podría enfrentar algún tipo de consecuencia —especialmente de parte de los libreros—. Pero, ¿tuvo Dahl realmente alguna repercusión en vida por sus opiniones antisemitas? Esto es lo que se sabe.

Escena de la última adaptación al cine de Willy Wonka

¿Qué dijo Dahl sobre Israel?

En la edición de agosto de 1983 de la revista Literary Review, Dahl reseñó God Cried, un libro de fotos de Tony Clifton crítico con la invasión israelí al Líbano en 1982, en la que, según la ONU, murieron cerca de 30.000 personas, en su mayoría civiles libaneses y palestinos, en los dos primeros meses de combates. La acción de Israel siguió a años de ataques con cohetes por parte de la Organización para la Liberación de Palestina, que operaba en el sur del Líbano.

Dahl escribió, refiriéndose al pueblo judío, que “nunca antes en la historia de la humanidad una raza de personas había pasado tan rápido de ser víctimas compadecidas a asesinos bárbaros”. Dio a entender que todos los judíos apoyaban las acciones del gobierno de Israel y los responsabilizó colectivamente de la guerra. Comparó a Israel con la Alemania nazi y pidió su destrucción.

Luego reafirmó estas ideas en una entrevista con Michael Coren de la revista británica The New Statesman, cuando le pidieron aclarar sus declaraciones. “Hay un rasgo en el carácter judío que provoca animosidad, tal vez sea una especie de falta de generosidad hacia los no judíos”, dijo. “Siempre hay una razón por la que surge el sentimiento anti-algo en cualquier parte; incluso un tipo detestable como Hitler no los eligió sin motivo”.

John Lithgow como Roald Dahl en “Gigante” en el Music Box Theater de Manhattan. Crédito Sara KrulwichThe New York Times

Pocos meses antes de su muerte, en 1990, Dahl declaró a un entrevistador del diario The Independent: “Definitivamente soy antiisraelí y me he vuelto antisemita”. Rosenblatt incorporó todo esto en el guion de Giant.

¿Cómo retrata ‘Giant’ a Dahl?

La obra transcurre en una tarde de verano de 1983 en la casa de Dahl en Buckinghamshire, Inglaterra, cuando está por publicarse su nuevo libro, Las brujas. Dahl accede a regañadientes a una reunión de crisis convocada por su editor británico, Tom Maschler (Elliot Levey), y la directora de ventas de su editorial estadounidense, Jessie Stone (Aya Cash), ambos judíos que le piden disculparse por sus comentarios sobre la invasión israelí en la reseña.

Rosenblatt, el dramaturgo, dijo en una conversación telefónica que el verdadero Tom Maschler “probablemente era más dominante que el de la obra”. “En parte porque me habría resultado difícil escribir una escena con dos machos alfa en conflicto; probablemente se habría autodestruido mucho más rápido”, explicó. “Así que Tom es un poco más conciliador de lo que podría haber sido en la vida real”. Las palabras exactas que los personajes intercambian en la reunión, que se intensifica rápidamente, tampoco son literales, aclaró Rosenblatt.

Roald Dahl de pie frente al cobertizo donde solía escribir en su casa de Buckinghamshire, Inglaterra - New York Times

“Quizá hay algo de lenguaje tomado textualmente —la llamada telefónica y la reseña— que aparece en la obra en el espíritu de esas ideas”, dijo. “Pero ‘house Jew’ no es una expresión que yo sepa que Dahl haya utilizado jamás”.

¿La reunión realmente ocurrió?

La reunión específica y el personaje de la ejecutiva estadounidense son ficticios. Maschler, fallecido en 2020, no solo impulsó la carrera de Dahl (así como la de Gabriel García Márquez, Doris Lessing y otros grandes escritores), sino que también ideó el Premio Booker. Rosenblatt dijo no saber cómo reaccionó la editorial estadounidense de Dahl, Farrar, Straus and Giroux, a sus comentarios en 1983.

“Hice que la respuesta de Nueva York al escándalo por el artículo fuera un poco mayor de lo que probablemente fue”, dijo Rosenblatt. “Dahl valoraba mucho el mercado estadounidense, como la mayoría de los autores británicos, por razones obvias. Era enorme y lucrativo, así que me pareció natural añadir ese elemento de tensión”.

¿Qué ocurrió en la entrevista?

Cuando Michael Coren entrevistó a Roal Dahl, escribió en una retrospectiva de 2021 en The New Statesman que estaba “recién salido de la escuela de periodismo”. “Creo que estaba más confundido que otra cosa”, escribió Coren. Se preguntaba si esa llamada telefónica era “algún tipo de ironía profunda que se me escapaba, o una sátira que estaba a punto de explotar o explicar”.

Libros de Roald Dahl

En 2024, tras ver Giant en el West End de Londres, Coren publicó otro artículo en The New Statesman. Escribió que la obra, en la que su entrevista con Dahl se representa en el escenario, era “una discusión vital sobre el antisemitismo, una herida más abierta ahora que en cualquier otro momento de mi vida”. “Espero que las reacciones digan mucho sobre la dura realidad de todo esto”, añadió. “Francamente, eso no es del todo tranquilizador”.

¿Dahl pidió disculpas?

Al final de la obra, Roal Dahl aparentemente accede a retractarse, pero queda claro que no tiene esa intención. Y nunca lo hizo.

¿Qué ha dicho la familia de Dahl sobre sus opiniones?

En 2020, la familia de Dahl pidió disculpas por el “dolor duradero y comprensible” causado por los comentarios antisemitas que hizo durante su vida. “Esos comentarios prejuiciosos nos resultan incomprensibles y contrastan notablemente con el hombre que conocíamos y con los valores presentes en las historias de Roald Dahl”, afirmaron la familia Dahl y la Roald Dahl Story Company en un comunicado publicado en línea.

A comienzos de este año, un portavoz de la compañía dijo a The Jewish News, un semanario británico, que desde su disculpa original en 2020, la empresa había “escuchado y aprendido de expertos en la lucha contra el antisemitismo”. “Como parte de este trabajo, apoyamos a organizaciones dentro de la comunidad judía que combaten el antisemitismo y educan sobre la vida y la cultura judía”, continuó el comunicado.

En 2020, la familia de Dahl pidió disculpas por el “dolor duradero y comprensible”

¿Qué consecuencias enfrentó Dahl en vida?

En ese momento, la Televisión de Israel, de propiedad estatal, canceló programas basados en obras de Dahl, incluida la serie Tales of the Unexpected (Cuentos sobre lo inesperado) que dramatizaba relatos cortos del autor.

Pero en general Dahl no fue —ni ha sido— cancelado. Sus libros vendieron millones de copias en vida y siguen leyéndose y adaptándose al teatro y al cine. Respecto a Maschler, él y Dahl “seguían en contacto cuando se produjeron estos hechos y continuó trabajando con él”.

¿Cómo manejan la controversia las editoriales?

Las opiniones personales de Dahl han recibido mayor atención en los últimos años y se debate si pueden separarse de su obra. En 2023, Puffin Books, el sello infantil de Penguin Random House, fue criticado por publicar nuevas ediciones de Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda en las que se eliminó lenguaje relacionado con género, raza, peso y salud mental que podría resultar ofensivo hoy. (Tras las críticas a las ediciones revisadas, la editorial publicó después versiones “clásicas” no censuradas de las novelas).

¿Hubo reacciones negativas a la obra?

Giant, en la que Rosenblatt comenzó a trabajar en 2018, adquirió mayor actualidad tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza.

Rosenblatt dijo que temía que pudiera haber abandonos y protestas durante la temporada de la obra en el West End en 2024, pero que “en realidad hubo un auténtico interés del público, que se involucró en una conversación con la obra, algo que espero que abarque muchas posturas del debate”.

Fuente: The New York Times