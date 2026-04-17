Tensión por el precio de los autos chinos y queja de fábricas e importadores: “No es justo, tienen la cancha inclinada a su favor”

El nuevo Toyota Yaris Cross híbrido quedó alejado del precio de sus competidores de segmento que llegan sin pagar arancel de importación

En los últimos días, surgió como inquietud de algunos fabricantes e importadores la idea de plantear que cuando después de mitad de año se abra la licitación de autos híbridos y eléctricos correspondiente a 2027, se amplíe el precio máximo actual de USD 16.000 FOB o se deje directamente sin límite, para que este programa que exime de pagar arancel de importación extrazona del 35%, esté disponible para todas las marcas y no quede reservado casi exclusivamente para vehículos fabricados en China.

En los fundamentos del planteo está el hecho innegable de tratarse de una subvención del Estado a un grupo determinado de marcas pero no a todas, ya que por su escala industrial y acceso preponderante a la tecnología de movilidad eléctrica, los fabricantes chinos pueden lograr precios por debajo de ese máximo que las automotrices occidentales no llegan.

Las importadoras que están dentro del cupo no quieren cambiar nada, pero los que se quedaron afuera sienten que no hay una competencia con igualdad de oportunidades para todos. Lo que argumentan es que se trata de condiciones que generó el propio Gobierno, ya que si los autos chinos que tienen la exención del arancel de importación que establece el ACE14 firmado entre Argentina y Brasil, tuvieran que pagarlo, no tendrían una diferencia de precio como la que ven los usuarios actualmente.

“Es común leer en las redes que la gente que queja por los precios de los autos nacionales o regionales, que son más caros que los chinos. A mí me gustaría competir con ellos sin arancel también, porque hoy la cancha está inclinada injustamente. Ellos se benefician y la gente se enoja con nosotros”, ensayó a modo de queja y descargo un alto ejecutivo de la industria automotriz.

El MG ZS es una muestra de un B-SUV híbrido que tiene la exención impositiva logrando un precio menos al de sus competidores regionales como el Toyota Yaris Cross

“Si quieren competir no hay problema, compitamos. Pero que ellos lo hagan pagando el arancel extrazona. Hoy leo a mucha gente quejándose del precio del Toyota Yaris Cross, por ejemplo, pero si le ponen el 35% al MG ZS, que también es híbrido del segmento B pero viene con el cupo, verán que el precio es muy similar o incluso mejor”, dijo el dueño de una red de concesionarias del interior que vende Toyota y también MG en la zona núcleo de Santa Fe y Córdoba.

Si se hace esa ecuación se puede comprobar que hay un argumento válido en la queja. El Yaris Cross en su versión híbrida más accesible tiene un precio de $48.457.000, mientras que la versión de mayor equipamiento se publica en $54.020.000. Por su parte, el MG ZS tiene un precio de USD 27.500 y USD 29.900, que equivalen a unos $38.500.000 y $41.800.000. Sin embargo, si se sumara el 35% al precio de este B-SUV chino, los precios pasarían a ser de $51.975.000 y $56.511.000, respectivamente.

Entonces, si se amplía el criterio tomando la variable del precio entre los autos que entran importados en el cupo y los autos convencionales locales o regionales, se deberían tomar todos aquellos modelos que tienen precios entre los USD 30.000 y USD 40.000, trasladado a pesos, entre $42.000.000 y $56.000.000 tomando una cotización oficial del dólar en torno a los $1.400.

La muestra de referencia es el resultado del año 2025 completo, en el que esa franja del mercado, y sin contar las pickups porque en el cupo no hay por su precio, estuvo compuesto por unas 170.000 unidades. La cifra no es exacta porque algunos autos tienen su versión de acceso fuera de ese precio, y los fabricantes no entregan la información detallada de las ventas de las versiones sino de los modelos en general.

Así, el cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos representaría un 30% de esa porción del mercado de competencia directa. Pero si se considera que de ese total de unidades, unos 10.000 vehículos son solo eléctricos, el resultado arroja unos 40.000 modelos que contarían con ese beneficio que los autos nacionales o regionales no tienen.

Aunque todavía no se lanzó en su vesión híbrida, el nuevo Renault Boreal está actualmente en desventaja con C-SUV híbridos más accesibles por el cupo. (Foto: Infobae)

Los autos que compiten contra el cupo

Chevrolet Tracker (3 de las 4 versiones)

Citroën Aircross (la mitad de las versiones)

Fiat Pulse (las 3 versiones más altas de la gama)

Fiat Fastback

Honda HR-V

Jeep Renegade

Nissan Sentra

Nissan Kicks Play (3 de las 4 versiones)

Peugeot 2008

Renault Kardian (las 3 versiones más altas de la gama)

Renault Duster

Toyota Corolla

Toyota Corolla Cross

Volkswagen Tera (solo las versiones superiores)

Volkswagen Virtus

Volkswagen Nivus

Volkswagen T-Cross

Hyundai Creta

Kia Seltos

A estos modelos se deben sumar los lanzamientos de vehículos que se dieron entre fin de año pasado y comienzos de 2026, entre los que se encuentran, por ejemplo, el Nuevo Nissan Kicks, el Honda WR-V, el Yaris Cross, el Renault Boreal y el Kia K4. Si bien no hay medida anual del impacto de estos modelos por su condición de novedades, se puede establecer una cuota de mercado con los números de ventas de los primeros meses, que arrojaría una cifra cercana a las 20.000 unidades.

El Yaris Cross obtuvo una cuota del mercado del 2,5% en su primer mes de ventas, que puede estar influenciada por la novedad y la preventa, lo que podría generar que baje a un 2% en promedio. Arrancó tarde, recién en marzo, por lo que en el acumulado del año seguramente tenga menos de ese porcentaje, cuando se sume y se divida por 12. Probablemente el número llegue a los 15.000 autos en el año.

El Nuevo Kicks vende en promedio 500 autos por mes, con lo que podría sumar otros 6.000 en el cómputo anual. El WR-V vendió en promedio 180 autos entre enero y marzo, lo que permite calcular unos 2.200 autos para fin de año, y los Boreal y Kia K4 son aún una incógnita porque están llegando al mercado este mes.

La Ford Territory híbrida es el modelo más vendido con esta tecnología en el mercado argentino. Su precio se consigue gracias a la exención del 35% ya que viene importada de China

De este modo, los autos híbridos del cupo representarían un 21% de una competencia desigual a su favor, ya que tienen una reducción de precio cercana al 35%.

“Que a un mercado de 190.000 autos le pongas un cupo de 40.000 vehículos a competir con ventajas impositivas no es justo, porque lo que está haciendo el Gobierno es subvencionar a una parte del mercado y no a otra. Pero lo que más molesta es que esa subvención se la llevan casi todas marcas que no producen nada, ni en el país ni en el Brasil. La aprovechan un par de marcas grandes como Ford y Chevrolet, pero la mayoría son chinas”, confesó un alto ejecutivo de una automotriz.

“Si le ponen el arancel a esos 40.000 autos, probablemente la mitad de los clientes compren marcas conocidas, instaladas en el país, con respaldo y garantía. El ejemplo lo tenés con la Ford Territory, un auto desarrollado y producido en China, que es el auto híbrido más vendido del mercado. Si no tuviera el escudo de Ford, probablemente tendría mucha menor aceptación”, concluyó.