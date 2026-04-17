Crimen y Justicia

Cayó una banda que usurpó varias casas en Moreno y desplazó a las familias bajo amenazas para vender drogas

Los detenidos se aprovechaban a la situación de vulnerabilidad de las víctimas e irrumpían en sus casas con armas de fuego

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Seis personas de pie, con rostros pixelados, fotografiadas de cuerpo entero frente a una pared de ladrillos y un estandarte oscuro
Seis individuos se encuentran detenidos tras la desarticulación de una banda que usurpaba casas y las utilizaba como puntos de venta de drogas

Las investigaciones recientes destaparon una serie de hechos de usurpación de viviendas en el Barrio La Perla de la localidad de Moreno, llevados a cabo entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Tras múltiples denuncias presentadas, la Policía Boanerense desarticuló la banda que desplazaba a las familias, bajo amenazas, y luego utilizaba esas casas como puntos de distribución de drogas.

La organización criminal se aprovechaba del contexto de vulnerabilidad en el que vivían las víctimas. Luego, mediante ingresos clandestinos, amenazas y el uso de armas de fuego, comenzaron a desplazar a legítimos propietarios y familias.

Las tareas investigativas se originaron a raíz de múltiples denuncias presentadas por damnificados que describieron situaciones de extrema violencia.

Vista exterior de una casa gris con ventana blanca y un letrero de "Custodia Municipal", tras una cerca de alambre de púas y un portón negro improvisado, en un día nublado
El letrero de "Vivienda bajo custodia municipal" marca una de las propiedades afectadas por la banda de usurpadores en Moreno, tras la caída del grupo involucrado en la toma de casas (Policía Bonaerense)

Según se desprende de los informes oficiales, los imputados no solo ocupaban las viviendas por la fuerza, sino que, en varias ocasiones, amenazaban a quienes intentaban recuperar sus domicilios o colaborar con los procedimientos judiciales de restitución. La escalada de violencia incluyó la expulsión de familias completas, dejándolas en situación de calle y bajo permanente temor por represalias.

El 16 de octubre de 2025, en horas de la madrugada, Brisa Aylen T. y Alan Gastón L., junto a otros individuos, ingresaron de manera clandestina a una vivienda en el Barrio La Perla. Tras violentar la puerta de acceso, despojaron de la posesión a la propietaria. Este episodio marcó el inicio de una serie de usurpaciones sistemáticas en la zona, con el mismo modus operandi y participación de los mismos sujetos.

El 28 de diciembre de 2025, un grupo liderado por Marcos Damián P. irrumpió violentamente en otra vivienda del barrio. Mediante intimidación con un arma de fuego, obligaron a una familia a abandonar el domicilio, quienes quedaron en situación de calle. Este hecho evidenció la gravedad de las amenazas y el nivel de organización del grupo, que no dudaba en recurrir a la violencia armada para lograr sus objetivos.

Casa gris con techo inclinado y patio de tierra, detrás de una cerca de alambre y madera. Un cartel azul y rojo en la cerca anuncia "VIVIENDA BAJO CUSTODIA MUNICIPAL"
Una vivienda en Moreno, protegida con un cartel que indica su custodia municipal, tras la caída de una banda dedicada a la usurpación de propiedades (Policía Bonaerense)

El 5 de febrero de 2026, durante la ejecución de una orden judicial de lanzamiento sobre inmuebles ocupados ilegalmente, Gustavo L., Alan L., Daiana J.y Brisa T. se presentaron en el lugar y amenazaron al personal policial y municipal. Manifestaron que retomarían las viviendas por la fuerza y “a los tiros”, incrementando el clima de tensión e inseguridad.

En solo dos días, el 7 de febrero de 2026, se registraron al menos tres nuevos episodios: el ingreso ilegal de Gustavo L. y Daiana J. a un inmueble perteneciente al Municipio de Moreno; el impedimento, mediante amenazas, a damnificados y allegados que pretendían realizar tareas de mantenimiento en una vivienda recuperada; y la intimidación armada a una mujer, a quien obligaron a retirarse del inmueble bajo amenaza de dispararle.

La reiteración de estos hechos a lo largo de varios meses permitió determinar que existía una banda organizada dedicada a la usurpación de inmuebles. El grupo, según confirmaron los investigadores, utilizaba las viviendas ocupadas como puntos de comercialización de estupefacientes, ampliando así el alcance de sus actividades ilícitas.

Fachada gris de una casa con reja negra y pilar rojo. Una ventana con barrotes muestra un cartel azul y blanco. Un tronco de árbol en primer plano
La vivienda en Moreno, presuntamente vinculada a casos de usurpación por una banda, exhibe un cartel de 'Vivienda Ilegal' en su ventana con barrotes (Policía Bonaerense)

Con los elementos probatorios reunidos, la Fiscalía obtuvo órdenes de allanamiento, requisa, secuestro y detención para cinco domicilios ubicados en el Barrio La Perla. El operativo conjunto, realizado con la participación de personal policial y autoridades municipales, permitió ejecutar las mandas judiciales y avanzar en la restitución de los inmuebles a sus legítimos tenedores.

En la jornada de los allanamientos, se concretó la detención de tres de los investigados y la aprehensión de otras cuatro personas vinculadas a la organización. Además, se restituyeron dos viviendas al Municipio de Moreno mediante órdenes de lanzamiento. Durante la inspección de los domicilios, la Policía secuestró estupefacientes y diversos elementos relacionados con su comercialización.

Las personas demoradas quedaron imputadas por los delitos de usurpación y amenazas agravadas reiteradas, en concurrencia con infracciones a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia y tráfico de drogas. Según se informó, la investigación continúa con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes de la banda y determinar el destino de los inmuebles aún ocupados de forma ilícita.

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