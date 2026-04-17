Semáforo de las economías regionales: crece la cantidad de sectores en rojo y se agudiza el deterioro

La producción de yerba mate fue una de las actividades que se mantuvieron en rojo. (Reuters)

El inicio de 2026 mostró un deterioro en la situación del sector productivo. El último “Semáforo de las economías regionales” de Coninagro evidenció que una parte significativa de las actividades continúa en crisis, con un número elevado de sectores en rojo y señales de alerta en buena parte del resto. El relevamiento, que analiza 19 cadenas agropecuarias, volvió a poner el foco en los problemas de rentabilidad y en la dificultad de recomposición de precios frente al aumento de los costos.

De acuerdo con el reporte, durante enero el “semáforo” registró cuatro actividades en verde, seis en amarillo y nueve en rojo, lo que refleja un escenario complejo para el entramado productivo regional. En comparación con el mes anterior, se observó una desmejora, ya que algunas actividades que estaban en una situación intermedia empeoraron su desempeño y pasaron a zona crítica.

El indicador elaborado por la entidad cooperativa evalúa tres dimensiones: el componente negocio, que analiza la relación entre precios y costos; el productivo, que mide el nivel de actividad; y el de mercado, que observa la evolución de exportaciones, importaciones y consumo interno. En la mayoría de los sectores en rojo, el principal problema se concentra en la primera de estas variables.

“El problema principal está en el componente de negocio: los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos”, señala el informe. Esta dinámica genera un deterioro de la rentabilidad y limita las posibilidades de recuperación de las economías regionales.

El balance por actividad

Entre las actividades que permanecen en terreno negativo aparecen la yerba mate, el arroz, la papa, el vino y el mosto, las hortalizas, el algodón y la mandioca, a las que en el arranque del año se sumaron el maní y la lechería. Se trata de producciones con fuerte peso territorial y alto impacto en el empleo regional.

La lechería se mantuvo en rojo, con precios al productor que no logran recomponerse frente al aumento de los costos. (Reuters)

El caso de la lechería es uno de los más representativos del deterioro. Según el informe, el pasaje a rojo se explica por la evolución del precio que percibe el productor, que “se mantiene sin cambios desde hace diez meses”. En términos interanuales, la suba es significativamente menor a la inflación, lo que impacta de forma directa en los márgenes del sector.

Una situación similar se observa en la producción de maní, que también cayó a zona crítica. Allí, el informe destaca que el precio en dólares “se mantiene estancado desde hace nueve meses”, al tiempo que las proyecciones productivas muestran una contracción tanto en superficie sembrada como en volumen de producción.

Más allá de estos casos puntuales, el informe remarca que la problemática es generalizada. En muchas economías regionales, los ingresos de los productores no logran acompañar el aumento de los costos operativos, lo que se traduce en una pérdida de participación en el precio final de los productos.

Mientras tanto, el grupo de actividades en amarillo muestra un escenario intermedio, con señales mixtas. Allí se ubican los sectores forestal, tabaco, porcinos, aves, cítricos dulces y “peras y manzanas” . En estos casos, el informe describe que los precios “no lograron acompañar la inflación”, la demanda se mantiene con bajo dinamismo y los costos siguen elevados, lo que dificulta consolidar una recuperación sostenida.

En contraste, sólo cuatro actividades lograron ubicarse en verde: bovinos, ovinos, granos y miel. En estos sectores se registró un mejor desempeño del componente negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación, acompañado por indicadores productivos y de mercado favorables.

Reses de carne vacuna cuelgan en un refrigerador de una planta procesadora de Morón, en Buenos Aires, Argentina. 16 mayo, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

El balance de las exportaciones

A pesar del contexto de dificultades en muchas producciones, el informe destaca que el conjunto de economías regionales mantuvo un buen desempeño exportador. En el primer bimestre de 2026, las 19 actividades analizadas generaron ventas externas por USD 9.322 millones, lo que representa un incremento del 37% respecto del promedio histórico de la última década para ese período.

Sin embargo, este dato presenta una fuerte concentración. El 78% de los ingresos provino de los complejos granarios, mientras que el resto de las economías regionales aportó una porción significativamente menor. Esta estructura refleja las diferencias de escala y competitividad entre los distintos sectores.

En términos históricos, el informe también permite observar que varias economías regionales presentan dificultades estructurales. Según Coninagro, “la vitivinicultura y los cítricos dulces registraron indicadores en rojo en más del 70% de los meses”, lo que muestra la persistencia de problemas en esas actividades.

El relevamiento, que se publica mensualmente desde hace más de ocho años, funciona como un termómetro del desempeño de las producciones regionales. En ese período, ocho de las 19 economías analizadas permanecieron en rojo durante más de la mitad del tiempo, lo que evidencia la continuidad de los desafíos en buena parte del sector.

En este contexto, el arranque del año confirma una tendencia de fragilidad para las economías regionales, con una mayoría de actividades que enfrentan problemas de rentabilidad y condiciones de mercado complejas. El aumento de sectores en rojo y la persistencia de precios rezagados frente a los costos aparecen como los principales factores que explican el escenario actual.