Caputo explicó cómo funcionará el financiamiento del Banco Mundial y aclaró que “no es nueva deuda”

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló en diálogo con Infobae cómo será el mecanismo acordado por el Banco Mundial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de un evento organizado por Atlantic Council, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. En diálogo con Infobae, explicó cómo será la garantía de hasta USD 2.000 millones en la que trabaja el Banco Mundial para asistir a la Argentina en el refinanciamiento de los vencimientos de su deuda externa.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", explicó Caputo ante este medio.

En cuanto a la tasa de interés a la que se cerrará la operación, el funcionario argentino estimó que será de entre 5,5% y 6,5% anual a un plazo de seis años, aunque reconoció que las negociaciones todavía están abiertas sobre este punto.

“Esto nos permite acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada. Lo hacemos utilizando organismos internacionales, que instrumentan, para llegar a instituciones de todo el mundo, como aseguradoras y bancos. En el caso del Banco Mundial, ellos aportan las instituciones y nos dan el dinero. Son USD 2.000 millones”, detalló el ministro.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de un evento organizado por Atlantic Council.

En tanto, remarcó que el esquema para los préstamos de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aún se están negociando, podrían ser similares o utilizar otro mecanismo.

Respecto al cronograma de vencimientos de julio, el titular del Palacio de Hacienda precisó que “de los USD 4.300 que vencen cada 6 meses, de capital son unos USD 3.000 millones, que es lo que queremos refinanciar. Pagamos intereses, unos USD 1.300 millones, con el superávit primario”.

“Además, tenemos un programa de licitaciones locales de un total de USD 4.000 millones (bonos 2027 y 2028). Este programa nuevo aportará USD 3000 o 4.000 millones más. Un total de USD 8.000 millones para pagar los USD 3.000 millones de julio, otros USD 3.000 millones de enero y sobran USD 2.000 millones para otros pagos eventuales”, enumeró.

Bajo su perspectiva, “todo mundo valora el esfuerzo que está haciendo Argentina” y “en las reuniones del G20 y el Fondo, Argentina pasó a ser el ejemplo”. “En medio de este shock una de las preocupaciones de los managers es justamente que producto de la crisis global algunos países incurran en un mayor déficit fiscal, más deuda y mayores tasas. Algo que puede terminar complicando al mundo todavía más que el propio shock”, argumentó.

Y sumó: “Ponen a Argentina como ejemplo de un país que por tener la macroeconomía ordenada, tener superávit y no ser importador de energía, está en el mejor cuadrante. Por eso la bolsa argentina funciona bien. Un shock en otro momento hubiera tenido al BCRA en problemas y ahora el presidente del Banco Central tiene que defender el valor del dólar en el valor del dólar en lugar del peso”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el el Banco Mundial.

Caputo ratificó el rumbo económico

Antes del intercambio con Infobae, en el inicio de su análisis al público en el Atlantic Council, compartido con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Santiago Bausili, Caputo ratificó el rumbo económico y señaló que todas las decisiones de política económica apuntan a “reducir los impuestos y las regulaciones y mejorar la logística”. A propósito de esas metas, ponderó la aprobación de la reforma laboral, la ley de Inocencia Fiscal y la privatización de los corredores viales que, a su juicio, impulsarán el crecimiento económico.

“Es la primera vez que Argentina cuenta con un orden macroeconómico basado en la voluntad política. No nos moveremos ni un centímetro de este rumbo. Es necesario profundizar las reformas estructurales. Luego de las elecciones de medio término, tenemos un Congreso mucho más alineado con nuestras políticas. Eso nos permitirá enviar leyes al Congreso para avanzar con este proceso de reformas. Necesitamos ganar competitividad reduciendo impuestos y regulaciones y mejorando la infraestructura, no a través de megadevaluaciones”, destacó el titular del Palacio de Hacienda.

Al ser consultado sobre los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre el país, Caputo admitió que “nadie quiere presenciar este tipo de impacto” y consideró que, en el pasado y con crisis previas, “Argentina siempre fue el país más afectado”.

Sin embargo, el jefe de la cartera económica planteó que la estabilidad económica permitió que “nuestro mercado bursátil y nuestra moneda son los de mejor desempeño en el mundo” en plena volatilidad internacional por la guerra en Irán. En tal sentido, destacó que “el Banco Central tuvo que defender el valor del dólar en lugar del valor del peso. Eso no es una casualidad”.

Siguiendo esa línea argumental, el funcionario resaltó que Argentina se encuentra en la mejor posición posible para un país en un contexto de guerra y suba del precio del barril de crudo, ya que presenta superávit fiscal y es exportador neto de petróleo.

“Contamos con prácticamente todo lo que el mundo necesita hoy: petróleo, gas natural, alimentos, minerales críticos, incluso inteligencia artificial. Tenemos una oportunidad única. Esto nunca sucedió en Argentina y confirma que este es el camino correcto”, agregó.

Por otra parte, el ministro de Economía reiteró sus cuestionamientos hacia las distintas gestiones del kirchnerismo y aseveró que este tipo de políticas no volverán a aplicarse en el futuro.

“La clase política y la sociedad aprendieron mucho. No existe ninguna posibilidad de que Argentina retome aquellas políticas. No podemos sentirnos más que optimistas respecto al futuro y seguimos convencidos de que Argentina será el país con mejor desempeño en los próximos 30 años”, concluyó.