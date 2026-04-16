Economía

Caputo explicó cómo funcionará el financiamiento del Banco Mundial y aclaró que “no es nueva deuda”

El ministro de Economía detalló cómo será la operatoria anunciada por la entidad multilateral y el esquema para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio. “El G20 y el FMI ponen a Argentina como ejemplo”, afirmó

Guardar
Toto Caputo en en Atlantic Council
El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló en diálogo con Infobae cómo será el mecanismo acordado por el Banco Mundial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de un evento organizado por Atlantic Council, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. En diálogo con Infobae, explicó cómo será la garantía de hasta USD 2.000 millones en la que trabaja el Banco Mundial para asistir a la Argentina en el refinanciamiento de los vencimientos de su deuda externa.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", explicó Caputo ante este medio.

En cuanto a la tasa de interés a la que se cerrará la operación, el funcionario argentino estimó que será de entre 5,5% y 6,5% anual a un plazo de seis años, aunque reconoció que las negociaciones todavía están abiertas sobre este punto.

“Esto nos permite acceder a fuentes de financiamiento, a instituciones a las cuales antes no teníamos llegada. Lo hacemos utilizando organismos internacionales, que instrumentan, para llegar a instituciones de todo el mundo, como aseguradoras y bancos. En el caso del Banco Mundial, ellos aportan las instituciones y nos dan el dinero. Son USD 2.000 millones”, detalló el ministro.

Toto Caputo en en Atlantic Council
El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de un evento organizado por Atlantic Council.

En tanto, remarcó que el esquema para los préstamos de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aún se están negociando, podrían ser similares o utilizar otro mecanismo.

Respecto al cronograma de vencimientos de julio, el titular del Palacio de Hacienda precisó que “de los USD 4.300 que vencen cada 6 meses, de capital son unos USD 3.000 millones, que es lo que queremos refinanciar. Pagamos intereses, unos USD 1.300 millones, con el superávit primario”.

“Además, tenemos un programa de licitaciones locales de un total de USD 4.000 millones (bonos 2027 y 2028). Este programa nuevo aportará USD 3000 o 4.000 millones más. Un total de USD 8.000 millones para pagar los USD 3.000 millones de julio, otros USD 3.000 millones de enero y sobran USD 2.000 millones para otros pagos eventuales”, enumeró.

Bajo su perspectiva, “todo mundo valora el esfuerzo que está haciendo Argentina” y “en las reuniones del G20 y el Fondo, Argentina pasó a ser el ejemplo”. “En medio de este shock una de las preocupaciones de los managers es justamente que producto de la crisis global algunos países incurran en un mayor déficit fiscal, más deuda y mayores tasas. Algo que puede terminar complicando al mundo todavía más que el propio shock”, argumentó.

Y sumó: “Ponen a Argentina como ejemplo de un país que por tener la macroeconomía ordenada, tener superávit y no ser importador de energía, está en el mejor cuadrante. Por eso la bolsa argentina funciona bien. Un shock en otro momento hubiera tenido al BCRA en problemas y ahora el presidente del Banco Central tiene que defender el valor del dólar en el valor del dólar en lugar del peso”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reune con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el el Banco Mundial.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el el Banco Mundial.

Caputo ratificó el rumbo económico

Antes del intercambio con Infobae, en el inicio de su análisis al público en el Atlantic Council, compartido con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Santiago Bausili, Caputo ratificó el rumbo económico y señaló que todas las decisiones de política económica apuntan a “reducir los impuestos y las regulaciones y mejorar la logística”. A propósito de esas metas, ponderó la aprobación de la reforma laboral, la ley de Inocencia Fiscal y la privatización de los corredores viales que, a su juicio, impulsarán el crecimiento económico.

“Es la primera vez que Argentina cuenta con un orden macroeconómico basado en la voluntad política. No nos moveremos ni un centímetro de este rumbo. Es necesario profundizar las reformas estructurales. Luego de las elecciones de medio término, tenemos un Congreso mucho más alineado con nuestras políticas. Eso nos permitirá enviar leyes al Congreso para avanzar con este proceso de reformas. Necesitamos ganar competitividad reduciendo impuestos y regulaciones y mejorando la infraestructura, no a través de megadevaluaciones”, destacó el titular del Palacio de Hacienda.

Al ser consultado sobre los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre el país, Caputo admitió que “nadie quiere presenciar este tipo de impacto” y consideró que, en el pasado y con crisis previas, “Argentina siempre fue el país más afectado”.

Sin embargo, el jefe de la cartera económica planteó que la estabilidad económica permitió que “nuestro mercado bursátil y nuestra moneda son los de mejor desempeño en el mundo” en plena volatilidad internacional por la guerra en Irán. En tal sentido, destacó que “el Banco Central tuvo que defender el valor del dólar en lugar del valor del peso. Eso no es una casualidad”.

Siguiendo esa línea argumental, el funcionario resaltó que Argentina se encuentra en la mejor posición posible para un país en un contexto de guerra y suba del precio del barril de crudo, ya que presenta superávit fiscal y es exportador neto de petróleo.

“Contamos con prácticamente todo lo que el mundo necesita hoy: petróleo, gas natural, alimentos, minerales críticos, incluso inteligencia artificial. Tenemos una oportunidad única. Esto nunca sucedió en Argentina y confirma que este es el camino correcto”, agregó.

Por otra parte, el ministro de Economía reiteró sus cuestionamientos hacia las distintas gestiones del kirchnerismo y aseveró que este tipo de políticas no volverán a aplicarse en el futuro.

“La clase política y la sociedad aprendieron mucho. No existe ninguna posibilidad de que Argentina retome aquellas políticas. No podemos sentirnos más que optimistas respecto al futuro y seguimos convencidos de que Argentina será el país con mejor desempeño en los próximos 30 años”, concluyó.

Temas Relacionados

Luis CaputoFMIBanco MundialAtlantic CouncilDeudaVencimientosGarantíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El BCRA flexibilizó una norma sobre los encajes bancarios para permitir una baja de tasas

La autoridad monetaria adecuó las normas de efectivo mínimo para brindar mayor flexibilidad al sector. La medida reduce el límite de integración diaria al 65% y elimina las restricciones de plazos para los bonos utilizados como encajes

El BCRA flexibilizó una norma sobre los encajes bancarios para permitir una baja de tasas

Carlos Maslatón: “El modelo de Milei y de Caputo es un país carísimo, porque ven solamente la parte financiera”

El economista analizó en Infobae a la Tarde el impacto de las actuales políticas económicas, vinculando la crisis habitacional y la recesión con el avance de medidas restrictivas tanto en la Argentina como en el exterior

Carlos Maslatón: “El modelo de Milei y de Caputo es un país carísimo, porque ven solamente la parte financiera”

Las petroleras planean exportar más de USD 41.000 millones anuales para 2035: los 3 requisitos para que se cumpla el pronóstico

Un estudio de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) estimó cuál podría ser el futuro de la Argentina, más allá de 2030. La transición energética abre una ventana de oportunidad para las exportaciones energéticas del país, aunque dependen de un sensible incremento en las inversiones

Las petroleras planean exportar más de USD 41.000 millones anuales para 2035: los 3 requisitos para que se cumpla el pronóstico

La inflación mayorista se aceleró a 3,4% en marzo y acumuló 27,9% en los últimos doce meses

El índice experimentó un salto de 2,4 puntos porcentuales respecto a febrero y se ubicó en el mismo nivel del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

La inflación mayorista se aceleró a 3,4% en marzo y acumuló 27,9% en los últimos doce meses

El riesgo país reaccionó a la baja tras el anuncio del Banco Mundial para garantizar el pago de deuda

Mientras el equipo económico avanza en tratativas con el Banco Mundial y otras entidades para obtener avales que blinden el pago de próximos vencimientos, los títulos públicos negociaron con leves bajas y un riesgo país en los 519 puntos

El riesgo país reaccionó a la baja tras el anuncio del Banco Mundial para garantizar el pago de deuda
DEPORTES
A la espera de San Lorenzo, Tigre recibe a Macará de Ecuador en busca de su primera victoria por la Copa Sudamericana

A la espera de San Lorenzo, Tigre recibe a Macará de Ecuador en busca de su primera victoria por la Copa Sudamericana

Lanús intenta hacerse fuerte como local ante Always Ready por la Copa Libertadores

Las dos atajadas vitales del Dibu Martínez para la clasificación del Aston Villa a semifinales de la Europa League

Murió Hugo Nelson Lacava Schell, ex futbolista campeón con Boca Juniors y emblema de Temperley

El ranking de los 20 candidatos y el favorito a ganar el Balón de Oro 2026: los tres argentinos de la lista

TELESHOW
Así fue la visita de Ricky Martin al MALBA: la muestra que le llamó la atención

Así fue la visita de Ricky Martin al MALBA: la muestra que le llamó la atención

Escándalo en Gran Hermano: operativo policial y notificación judicial a una participante en Telefe

Moria Casán volvió a arremeter contra Betiana Blum: "Cognitivamente estoy mejor que ella"

Cami Mayan celebró su cumpleaños número 27: globos, amigos y vino

El apoyo de Dalma Maradona a su hermana Gianinna luego de que cancelaron su declaración en el juicio: “Siempre con vos”

INFOBAE AMÉRICA

Descubrieron restos fósiles de carpinchos en Chile de más de 4,5 millones de años

Descubrieron restos fósiles de carpinchos en Chile de más de 4,5 millones de años

Por qué el misterioso brillo azul del casuario desafía lo conocido sobre las aves gigantes

Líder opositor de Nicaragua solicitará a la OEA declarar ilegítimo al gobierno de Ortega

Tyga revela su relación con plataforma de apuestas y recibe experiencia exclusiva con jet privado y obsequio de lujo

Quién es Peter Thiel, el magnate de Silicon Valley que impulsa la vigilancia global y propone reemplazar la democracia por empresas