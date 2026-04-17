Los salarios registrados perdieron contra la inflación en febrero de 2026

Los empleados del sector privado tuvieron un incremento nominal mensual promedio de 1,6%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ingresos de los trabajadores registrados aumentaron 1,8% promedio en el mes de febrero, según el último estudio de salarios publicado esta tarde por el Indec. De esta manera, se comprueba que los sueldos formales volvieron a perder contra la inflación. Cabe recordar, que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,9% en el segundo mes del año, lo que significa que los salarios quedaron 1,1 puntos porcentuales por debajo del ritmo inflacionario.

La pérdida fue más profunda en el sector privado. Los datos publicados por el organismo indican que los ingresos de los empleados del sector empresario formal avanzaron 1,6% en febrero (1,3 puntos menos que el IPC).

En lo que respecta al sector público, la diferencia fue menor, pero igualmente negativa. En detalle, los empleados del Gobierno recibieron en el segundo mes de 2026 una actualización salarial del 2,3% (0,6 puntos por debajo de la inflación del mes). Dentro de la rama estatal, los más afectados fueron los trabajadores que responden a la administración nacional (tuvieron un ajuste de sólo 0,6%), mientras que los empleados de las jurisdicciones provinciales tuvieron una suba promedio del 2,9 por ciento. Estos últimos fueron los únicos que lograron empatarle a la inflación en febrero.

Los salarios perdieron contra la inflación por cuarto mes consecutivo. (Reuters)

En cuanto a los salarios informales, registraron un alza de 4,6% mensual y 75,1% interanual, de acuerdo al documento oficial. Cabe destacar que el cálculo del índice de sueldos para los trabajadores no registrados del sector privado tiene un retraso de cinco meses ya que se basa en promedios móviles de los ingresos que recopila la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) cada trimestre. Esto significa que los datos más recientes siempre reflejan la situación de hace varios meses atrás.

Una tendencia de largo plazo

Lo ocurrido en febrero no es una excepción, sino la confirmación de una tendencia. De acuerdo al estudio oficial, los sueldos de los asalariados formales perdieron contra la inflación en el acumulado del primer bimestre y también en el transcurso de todo un año.

En concreto, las estadísticas muestran que los trabajadores registrados tuvieron un aumento salarial nominal del 3,9% en los primeros dos meses del año. En ese mismo período, la inflación fue de 5,9%, de donde se deduce que hubo una diferencia de 2 puntos porcentuales.

Si se mira más atrás y se toma como referencia lo ocurrido entre febrero de 2025 e igual mes de este año, se observa que la diferencia es aún mayor. Los sueldos tuvieron un ajuste medio de 27,5%, en un período en el que el IPC escaló un 33,1% (5,6 puntos de diferencia).

Al hace un análisis por categoría, se encuentra un resultado bastante desparejo. En los últimos doce meses, los que mayor ajuste salarial tuvieron fueron los empleados públicos de las provincias (30,3%). Le siguieron los asalariados del sector privado (27,6) y finalmente los trabajadores públicos del Estado nacional (21,3%). El punto en común, es que todos perdieron contra las subas de precios, aunque la pérdida de poder adquisitivo fue muy diferente en cada caso.

Los insumos esenciales que conforman la canasta básica aumentaron a mayor ritmo que los salarios en febrero.

Detrás de la canasta básica

Los ingresos de los trabajadores no solo perdieron contra el IPC; también quedaron detrás de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), los indicadores que determinan las líneas de pobreza e indigencia respectivamente.

Según el Indec, la CBT se encareció 2,7% en febrero y la CBA aumentó un 3,2%. Esto significa que los asalariados registrados, que tuvieron una actualización de sueldos del 1,8%, se alejaron de los costos de los insumos esenciales para la vida.

Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, explicó que estas diferencias implican caídas mayores al 1% en términos de “poder adquisitivo”. Además, señaló que ya van cuatro meses consecutivos con salarios que corren por debajo de la inflación.

No obstante, el especialista aseguró que la tendencia podría cambiar en el corto plazo. “Los niveles de inflación comenzarían a ceder a partir de abril, por lo que probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido. Más aún, podrían observarse niveles de inflación que empiecen con uno en algún momento del segundo semestre, lo que también colaboraría a volver a darle respiro a la evolución del salario real”, comentó.