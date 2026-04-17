Antes del encuentro entre Caputo y Georgieva, el staff del FMI respaldó la estrategia de financiación multilateral para pagar deuda

Luis Caputo y Kristalina Georgieva durante una reunión oficial en el FMI

Desde Washington, Estados Unidos - Cuatro horas antes del encuentro oficial entre Luis Caputo y Kristalina Georgieva, el staff del FMI que negocia habitualmente con el Palacio de Hacienda hizo un fuerte elogio sobre la consistencia del plan de ajuste y la estrategia desplegada para obtener garantías del Banco Mundial y el BID destinadas a pagar la deuda privada que vence en julio.

“Lo que ha sucedido durante el transcurso de este año fue un impulso de políticas muy positivo para el país. Se aprobó el Presupuesto, hubo una importante reforma laboral, las reservas se están acumulando a través de la acción consistente del Banco Central en los mercados. Hay un esfuerzo continuo para eliminar distorsiones en la economía, para abrirla y para aumentar la productividad”, aseguró Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, durante una conferencia de prensa que ofreció en Washington.

- ¿El Staff Level Agreement no menciona la posibilidad de un waiver (perdón) para la Argentina por el incumplimiento de las metas de reservas previstas para 2025. ¿Está bajo consideración?, se le preguntó a Chalk.

- En términos del waiver, esa es una decisión de nuestro directorio. Presentaremos eso al directorio. Ellos decidirán cuando se reúnan. Pero sentimos que todo el marco vigente ahora tiene consistencia, es un marco macroeconómico sólido.

El Staff del FMI que negocia habitualmente con Argentina exhibió su respaldo al programa de ajuste durante una conferencia del FMI, (Washington, Estados Unidos)

Cuando Chalk concluyó con su respaldo explícito al plan de ajuste, cedió la palabra a Luis Cubeddu, responsable del FMI para el Caso Argentino.

Cubeddu fijó posición técnica sobre la inflación de 3,4 por ciento de marzo, y aseguró que hacia adelante los números inflacionarios irán hacia la baja. “El aumento de la inflación del 3,4 en marzo refleja una serie de factores, y claramente el aumento en los precios de la energía a nivel global tuvo un impacto. También durante marzo se vieron básicamente aumentos en precios estacionales, como la educación", argumentó Cubeddu.

Y completó: “Proyectamos que un proceso de desinflación tendrá lugar en los meses venideros. Los indicadores de alta frecuencia para abril sugieren que ese es el caso. Eso estará respaldado por políticas prudentes en el lado fiscal con un ancla fiscal muy sólida. Las expectativas de inflación a doce meses se mantienen relativamente bien ancladas, y están en el rango de alrededor del 25 por ciento".

Luis Caputo, ministro de Economía, y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, durante un encuentro oficial en Washington, (Estados Unidos)

Durante los últimos dos días en Washington, Caputo desplegó una sucesión de encuentros institucionales con el Banco Mundial, el BID y la CAF destinados a obtener garantías financieras que le permita abordar sin zozobras los pagos de deuda privada de julio.

Al ministro de Economía le fue muy bien con esos bancos multilaterales -ya tiene 2.550 millones de dólares en garantías-, y en la conferencia de prensa se le preguntó al staff del FMI.

Al respecto, Cubeddu valoró la decisión de Caputo:

“Las autoridades están siguiendo una estrategia de múltiples frentes, y esa estrategia tiene diferentes componentes. El primero es tratar de movilizar financiamiento en dólares estadounidenses desde los mercados domésticos locales. El segundo tiene que ver con la venta de activos estatales o privatización. El tercero es a través de repos del Banco Central, y, finalmente, a través de préstamos de bancos comerciales que están siendo garantizados por bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial y el BID. Este aspecto es esencial también, tan importante como el resto de la estrategia de financiamiento integral para este año".

Cuando caiga el sol en DC, Caputo y Georgieva se encontrarán para analizar la situación global y los próximos pasos del programa de ajuste.

Sería la ultima actividad oficial del ministro en Estados Unidos, ya que mañana estaría aterrizando en Buenos Aires.