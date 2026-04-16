El Gobierno superó una prueba clave en la licitación de deuda mientras el dólar profundiza su caída

El Ministerio de Economía logró una tasa de refinanciamiento de 127% de los compromisos en pesos y estiró los plazos de los vencimientos. (Jaime Olivos)

El Gobierno debe celebrar la licitación de los bonos del Tesoro. En primer lugar, porque los dos Bonares en dólares que vencen en 2027 y 2028, lograron reunir 300 millones de dólares. Misión cumplida, en parte. Falta la licitación posterior de hoy por USD 200 millones, donde se descuenta que el AO27 los captará. Sin embargo, hay dudas, que pronto disipará el mercado, sobre el destino del AO28.

En la subasta del miércoles, las ofertas por el 2027 fueron de USD 571 millones y por el 2028, de 166 millones de dólares. Es decir, quedó para hoy un excedente de apenas USD 16 millones para el segundo. Los bonos se licitarán hoy a la misma tasa que pagaron los inversores ayer o sea 5% y 8,20 por ciento.

De este modo, se logró renovar más deuda de la que vencía: se adjudicaron $9,92 billones para cubrir compromisos por $9,3 billones, lo que representa una renovación del 127 por ciento. Esto permitió retirar de circulación poco más de $600.000 millones, en un contexto de descenso de las tasas de interés.

Un dato relevante es que cerca del 50% de las ofertas se concentraron en la LECAP, el bono a tasa fija más corto, que vence a fines de agosto de 2026 y ofrece un rendimiento efectivo mensual del 2%, levemente superior al 1,96% que pagaba hasta la jornada anterior. Aun así, resulta positivo que el plazo más próximo de vencimiento sea dentro de 15 meses. Actualmente, el promedio de vencimiento de la deuda en pesos se extendió a un año y ocho meses.

Los Bonos CER no despertaron tanta adhesión, ya que entre el que vence en septiembre de 2028 y el de marzo de 2029, sumaron 2,1 billones de pesos. El título dollar linked (atado a la devaluación) con vencimiento el 30 de junio de 2028, se alzo con 4.520 millones de pesos.

A esto se suman casi $6 billones provenientes de la conversión de los BONCER con vencimiento el 15 de diciembre y del bono Dual, que vence el 15 de septiembre. Ambos instrumentos fueron canjeados por BONCER que expiran el 25 de febrero y el 31 de marzo de 2028. Así, se logró postergar hasta 2028 vencimientos por más de $15 billones.

Nau Bernues analista y asesor financiero señalo que “la novedad no vino por el lado de la baja de tasas, que por mercado siguen comprimiendo, sino por repetir la meta de estirar fuertemente los vencimientos. Adicionalmente, se absorbieron pesos (rollover del 127%). Es que el Central venía emitiendo fuerte con la compra de dólares, pero nada de dejar pesos en la calle. El apretón monetario sigue intacto, para que no se traslade a precios. Vale la pena destacar que más de $2 billones fueron a CER, pero CER 2028 y 2029. Largo en serio para este país que vive el semana a semana”.

Para la consultora F2 que dirige Andrés Reschini la licitación “mejora las condiciones para enfrentar el año electoral más aliviado en cuanto a vencimientos, lo que significa menor riesgo. Con los instrumentos hard dollar logró hacerse de los USD 300 millones de tope, aunque sigue notándose un sensible spread entre 2027 y 2028 (5,12% vs 8,51% tasa de retorno, respectivamente) y con el monto ofertado para el AO28 de USD 166 millones podríamos decir que anduvo bastante justo”.

En tanto, los bonos de la deuda argentina tuvieron leves bajas al igual que los bonos de la región donde el índice de emergentes cedió 0,1 por ciento. El riesgo país quedó casi neutro porque aumento 2 unidades (+0,4%) a 527 puntos básicos.

Se esperaba que con la liberación de USD 1.000 millones del préstamo del FMI, los títulos se consolidaran. Pero hay que recordar que la tasa de retorno bajó a menos de 10% en casi todos los bonos y en los más cortos los rendimientos son de 7 por ciento. Por lo tanto, la demanda es más conservadora. Los inversores de riesgo que compraban bonos argentinos por la elevada renta, están volvieron a Wall Street tras el renacer de las Bolsas.

Según F2 “oficialmente se comunicó el acuerdo con el FMI a nivel Staff en el marco de la segunda revisión mediante el cual la entidad desembolsará USD 1.000 millones. Esto difícilmente sorprenda al mercado, pero podemos destacar que el organismo plantea una meta de reservas de USD 8.000 millones para 2026, habla sobre mejorar la calidad del resultado fiscal y redujo el target de superávit primario al 1,4%”.

El S&P Merval de las acciones lideres tuvo un leve retroceso de 1,1% en pesos, pero subió 0,3% en dólares por la fuerte caída del dólar contado con liquidación (CCL), que perdió $20 (-1,4%) y cerró en 1.452 pesos. El MEP perforó el piso de $1.400 al bajar $14 a 1.398 pesos. El “blue” se mantuvo en $1.410 y con el derrumbe del MEP dejó de ser el dólar más barato del sistema.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 503 millones y el Banco Central compró USD 128 millones. El dólar mayorista bajó $5 a 1.359 pesos.

Se espera que este jueves haya una rueda más aliviada porque se distendió el clima en el exterior. En el overnite las Bolsas de Nueva York operaban con alzas de 0,20% pero parecían firmes. El oro también subía a USD 4.853 (+0,7%) y el petróleo perdía 0,50% y cotizaba a USD 94 por barril.