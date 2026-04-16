La estrategia de la oposición para acorralar a Adorni en Diputados y que LLA no “embarre la cancha”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para brindar su informe de gestión el próximo 29 de abril en la Cámara de Diputados. El ministro coordinador deberá contestar por escrito más de 4800 preguntas sobre el rumbo del gobierno que ya fueron remitidas por todos los bloques; sin embargo, toda la atención estará puesta en las denuncias por enriquecimiento ilícito.

A dos semanas de la visita del jefe de Gabinete, desde la oposición advierten que será fundamental “estar ordenados” para no ser “funcionales al Gobierno”.

“La estrategia de los libertarios requiere que parte de la oposición pise el palito. Ellos van a venir a embarrar la cancha y a hacer circo. No hay que entrar en provocaciones ni darle pie para que todo se pudra y se vaya”, explicó un diputado “dialoguista” que adelantó que a partir de la semana que viene buscará entablar conversaciones con los bloques más “duros” para establecer una suerte de “código de comportamiento”.

Según explicaron desde un sector de la oposición, lo ideal sería replicar la estrategia que implementaron cuando el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue interpelado en Diputados sobre el caso de la criptomoneda $Libra. “Esa vez hablaron los que más habían trabajado sobre el tema, con preguntas muy puntuales. Acá tenemos que dejar que Adorni conteste para que quede en evidencia. Menos es más”, detallaron.

Javier Milei volvió a respaldar a Adorni en la previa de AmCham

Las investigaciones respecto al patrimonio de Adorni comenzaron a partir del viaje de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, a Estados Unidos junto con la comitiva presidencial pero luego se extendieron a una viaje en avión privado a Uruguay y dos propiedades adquiridas después de haber asumido como funcionario público. A esto se suma que el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró hoy que Adorni pasó un Año Nuevo junto a su familia en Aruba, una paradisíaca isla del Caribe. Viajó en primera clase -según entiende la Justicia- con la aerolínea Latam, acompañado por su esposa y sus dos hijos, y los pagos se hicieron en efectivo.

Desde la oposición entienden que “no hay forma de que Adorni venga con los papeles en orden para explicar su patrimonio” por lo que la única estrategia posible es “hacer circo y embarrar la cancha”. “Ya lo adelantaron Menem y Lemoine”, advirtieron.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Se referían a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, que en una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que la sesión informativa va a ser “picante” e invitó a los interesados a “comprar pochoclos”.

De hecho, los dialoguistas aseguran tener información de que los libertarios ya están trabajando para denunciar incongruencias patrimoniales en las declaraciones juradas de algunos referentes opositores.

Coincidentemente, este martes desde el oficialismo dejaron trascender que el 21% de los legisladores no presentó en tiempo y forma su declaración jurada anual. Asimismo, tampoco la presentaron el 46% de los diputados que terminaron sus mandatos en diciembre.

“Por eso es importante que hagan de voceros diputados a los que no los puedan correr. Hay que entender que tenemos al Jefe de Gabinete contra la cuerdas”, sintetizaron desde la oposición.

Por otro lado, la incógnita que aún persiste es qué pasará si antes del 29 la Justicia avanza con el procesamiento de Adorni a raíz de las declaraciones testimoniales de su escribana Adriana Nechevenko o de las mujeres que le habrían prestado el dinero para comprar el departamento en el barrio de Caballito, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

“En ese caso no sé qué pasaría. Sería terrible que venga a dar el informe de gestión estando procesado”, concluyeron.