El Gobierno negocia garantías del Banco Mundial, BID y CAF para pagar el próximo vencimiento de deuda con dólares de bancos extranjeros

Luis Caputo, ministro de Economía

Desde Washington, Estados Unidos - Luis Caputo diseñó un mecanismo de ingeniería financiera para pagar la deuda privada de unos 4.300 millones de dólares que vence en julio.

Se trata de la creación de un fondo ad-hoc que garantizarán el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), acorde a la información revelada a Infobae por fuentes oficiales de la Argentina y funcionarios de los organismos multilaterales.

En este sentido, Caputo trabaja por estas horas para conseguir garantías por 2.000 millones de dólares al BM, 500 millones de dólares al BID y otros 500 millones de dólares a la CAF.

La negociación política está muy avanzada, aunque es probable que Argentina no obtenga todos los fondos que ya solicitó el ministro de Economía a los multilaterales.

Sin embargo, en el Banco Mundial, la CAF y el BID existe la absoluta predisposición de apoyar el programa de ajuste. Esto implica que Caputo tendrá las garantías multilaterales necesarias para cubrir una parte más que sustancial de la deuda que vence en julio.

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga

Si la negociación sigue su curso normal, cada banco multilateral aportaría su propia garantía con una tasa interés especial acorde al monto final y al plazo de ejecución.

Esa tasa es más baja que cualquier otra que se cobra en el mercado internacional.

Esta es la clave de toda la operación política-financiera que Caputo quiere coronar hoy en Washington.

El ministro de Economía ayer expuso ante inversores privados que fueron convocados por el JPMorgan, y durante su presentación deslizó la base de su iniciativa para cancelar la deuda privada de 4.300 millones de dólares.

- ¿Cómo se cerrará la brecha de financiamiento este año?, le preguntó un inversor a Caputo.

- Tenemos una ruta detallada para todos los próximos pagos que debemos realizar. Hemos iniciado un programa local de deuda denominada en dólares en Argentina. Hay otras fuentes; explorando diferentes alternativas a niveles significativamente más baratos que los niveles de mercado. Esa es la razón por la que no hemos acudido a los mercados internacionales. Sería irresponsable de nuestra parte acudir a los mercados a tasas significativamente más altas de las que podemos obtener ahora. Recibirán estas noticias en breve. Todo lo que decimos es real; estamos trabajando en ello. A veces, cuando no damos detalles, es porque aún no está terminado.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Ilan Goldfajn, durante un acto oficial en Asunción, Paraguay

El jefe del Palacio de Hacienda, completó: "No necesitamos acudir a los mercados internacionales por otro año y medio. Si vemos un riesgo país que sea apropiado, lo haremos. Para nosotros, los mercados son información, pero no necesariamente estamos de acuerdo con esa información. Creemos que el riesgo país de Argentina debería ser significativamente menor. Nuestra responsabilidad es ir por las opciones más baratas".

En estas declaraciones a puertas cerradas, que Infobae pudo reconstruir con los inversores privados, Caputo dejó trascender dos ejes básicos de la ingeniería financiera que está articulando con el BM, el BID y la CAF.

En primer lugar, las tasas serán más bajas que las ofrecidas en el mercado internacional.

Y en segundo término, el fondo ad-hoc cancelará la deuda de 2026 y Caputo tendrá 18 meses para esperar si repite el modelo o ya puede ir a los mercados internacionales por la caída del riesgo país.

El BM, la CAF y el BID entregarían sus garantías por el monto finalmente negociado, y a una tasa de referencia más baja que los mercados internacionales.

“Puede oscilar entre 3 y 4 por ciento. Máximo”, explicó a Infobae un negociador del acuerdo multilateral que Caputo trabaja desde hace meses con extrema cautela.

Con las garantías de los tres organismos multilaterales, el ministro de Economía se reunirá con los bancos privados que operan en la Argentina.

En este caso, la negociación también está avanzada.

Como el Banco Mundial, la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo tienen una trayectoria impecable, sus garantías le servirán a Caputo para pedir a los bancos privados un monto mayor al asignado formalmente por cada una de las entidades multilaterales.

Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF

“Si el BM te da 2.000 millones, tranquilamente Caputo puede pedir 4.000 millones a los bancos extranjeros”, argumentó un burócrata de DC que conoce los detalles del plan del ministro de Economía.

- ¿Siempre es así?

- No. Si fuera Chile, podría pedir por tres. Pero Argentina carga con su pasado, y sólo multiplica por dos.

Entonces, según la información que circula en Washington y Buenos Aires, los bancos privados podrían cerrar una tasa de interés cercana al 5 por ciento.

Ese eventual casi 5% de la banca privada, sumado a la posible tasa de entre 3 y 4% de los organismos multilaterales, da un interés que Argentina no podría obtener en los mercados internacionales.

Sólo de riesgo de país, yendo a Wall Street, se arrancaría la negociación con un piso de 6 por ciento de tasa de interés.

Caputo se reunirá hoy a la mañana con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, más tarde hará lo propio con Sergio Díaz Granado, titular de la CAF, y a la hora del té protagonizará un cónclave con Ilan Goldfajn, quien preside el BID.

Banga, Díaz Granado y Goldfajn avalan la propuesta de Argentina, y sólo falta cerrar el número final y resolver los últimos pasos burocráticos antes de obtener las garantías escritas.

De esa manera, si todo sale como el ministro de Javier Milei tiene planeado, en julio el país tendría los 4.300 millones de dólares para pagar la deuda privada.