Política

La intervenciones en Salta y Jujuy alteran la interna entre el peronismo federal y el kirchnerismo

En el norte crece la tensión por el control del partido en el ámbito local. Reproches, pedidos de elecciones y afrontas judiciales

Guardar
PJ de Salta y Jujuy
Las tensiones internas atormentan la relación entre el peronismo del norte y el kirchnerismo

Las intervenciones en los PJ de Salta y Jujuy mantiene abierto un frente de conflicto entre el peronismo federal y el kirchnerismo. Una disputa nacional que va se entrecruza con los posicionamientos respecto a la gestión de Javier Milei y va en paralelo, al menos por ahora, a las discusiones por el armado electoral.

La anulación de la intervención del PJ de Jujuy que había mantenido Cristina Kirchner e iniciado Alberto Fernández, fue asimilado como un triunfo en la mesa federal donde confluyen los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), además de la senadora nacional de Jujuy, Carolina Moisés.

El partido quedó en manos de Ricardo Villada, el nuevo interventor, que es un hombre de extrema confianza del gobernador salteño. Ese movimiento político judicial dejó golpeado al kircnerismo y en pie de guerra al sector de los mandatarios peronistas, que venían denunciando desde hace tiempo una serie de irregularidades en los PJ provinciales.

“Si competimos en igualdad de condiciones, les ganamos a los K. Por esa razón la orden de Maximo Kirchner fue expulsarnos de los PJ de Jujuy y Salta para que no podamos ser candidatos en las elecciones internas”, sostuvo uno de los dirigentes que está en la segunda línea de ese esquema que integran los mandatarios y la senadora jujeña.

PJ en Jujuy
El PJ de Jujuy cambió la intervención y está en manos de un dirigente salteño de extrema confianza de Gustavo Sáenz

La idea que sostiene ese sector es que el kirchnerismo viene estirando las intervenciones para evitar competir, ya que en caso de hacerlo, perderían la elección. Esa hipótesis está en la cabeza de Sáenz y Moisés, que están muy enfrentados a Cristina Kirchner, La Cámpora y todo el arco cristinista.

El gobernador salteño quiere que se abra el juego para una competencia en el PJ de Salta, que pocas semanas atrás cambió sus interventores. Dejaron su lugar Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso, que reportaban a Cristina Kirchner, y tomó la posta Pablo Kosiner, un hombre de confianza del ex gobernador Juan Manuel Urtubey.

Sus oponentes internos creen que hará lo posible para empujar la intervención judicial del partido, aunque, en los hechos, es difícil que eso suceda. Para evitar agujeros negros en la nueva gestión, Kosiner tiene que encontrar la forma de llevar adelante un proceso electoral interno que descomprima la situación y ordene el partido.

El nuevo interventor ya presentó un cronograma que tiene el 25 de octubre como la fecha indicada para realizar el acto electoral. Además, detalle el trabajo que debe llevarse adelante en el partido, que incluye consultas con las distintas tribus del peronismo y todos los PJ municipales, con el fin de evaluar el presupuesto de la contienda electoral, dictar un nuevo reglamento interno y designar una nueva junta electoral.

El nuevo interventor del PJ de Salta, Panblo Kosiner, un hombre cercano a Juan Manuel Urtubey (Joaquín Pedroso)
El nuevo interventor del PJ de Salta, Panblo Kosiner, un hombre cercano a Juan Manuel Urtubey (Joaquín Pedroso)

El ex titular del PJ salteño y actual presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Esteban Amat Lacroix, que está alineado a Sáenz, presentó un escrito ante la justicia electoral federal en el que cuestionó el nuevo cronograma. Cerca de Kosiner creen que son artilugios para embarrar la cancha y entorpecer el trabajo de la intervención.

“Es una manera de evitar la discusión de fondo. Pero lo importante es discutir qué identidad va a tener el partido justicialista en Salta. Tiene que ir de la mano de la estrategia que está trabajando el peronismo a nivel nacional, que es armar un frente político que compita con Milei", explicaron cerca de Kosiner, respecto al camino que van a seguir en el partido.

En el PJ salteño creen que la judicialización impulsada por los dirigentes cercanos a Sáenz solo sirve para escapar a ese debate de fondo, que es el que peronismo debe dar y que es, en definitiva, la que viene dando una parte del peronismo con los mandatarios que han sido aliados tácticos de Milei en el Congreso.

En el sector de los gobernadores aseguran que Kosiner “tenía un listado de afiliados para expulsar” por orden de “la conducción nacional”, que lidera CFK, pero que el fallo judicial de Jujuy fue una señal de alerta para no avanzar. “Querían limpiar a todos los que fueron candidatos en el 2025, como el ”Oso" Leavy, para quedarse con el partido", indicaron en ese armado político.

Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo. Gustavo Sáenz y Carolina Moisés.
La mesa federal del norte que integran los gobernadores de Catamarca, Salta y Tucumán, y la senadora nacional de Jujuy

En ese sector están atentos a los movimientos que haga el PJ Nacional en las próximas horas, que podría apelar la decisión de la justicia federal jujeña respecto a la intervención. Además, miran de reojo la legalidad del proceso salteño, ya que el partido, a nivel nacional, debe prorrogar la intervención y ese es un movimiento que debe hacerse a través del congreso nacional del partido.

Las tensiones crecientes en el norte muestras una relación desangelada por la que se han agrandado las grietas internas que dividían a un sector del peronismo del norte con el kirchnerismo. Focos de conflicto que están en el mapa político y electoral de una fuerza aturdida por las interminables diferencias entre las múltiples tribus que la integran.

Temas Relacionados

PJPeronismoCristina KirchnerPablo KosinerCarolina MoisésJuan Manuel UrtubeyElecciones 2027Últimas noticias

Últimas Noticias

Cristian Ritondo cuestionó a Manuel Adorni: “Cometió errores que no te podés permitir”

De cara a las próximas elecciones, habló sobre la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, así como se refirió a la posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato

Cristian Ritondo cuestionó a Manuel Adorni: “Cometió errores que no te podés permitir”

Los gobiernos de Chaco y Entre Ríos proponen suspender las PASO en 2027

El frente político del gobernador Leandro Zdero presentó un proyecto para dejar sin efecto las primarias y ahorrar $4 mil millones, mientras que en la mesa chica de Rogelio Frigerio esa idea gana fuerza. Ambos fueron aliados de Javier Milei en 2025

Los gobiernos de Chaco y Entre Ríos proponen suspender las PASO en 2027

El insólito motivo por el cual la CGT no podrá denunciar la reforma laboral de Milei en la próxima conferencia anual de la OIT

Según el dirigente de la CGT Gerardo Martínez, el organismo internacional tarda uno o dos años en analizar los planteos que se presentan. Cuál es el importante cargo que ocupará el líder de la UOCRA en las deliberaciones que comienzan el 1° de junio

El insólito motivo por el cual la CGT no podrá denunciar la reforma laboral de Milei en la próxima conferencia anual de la OIT

La estrategia de la oposición para acorralar a Adorni en Diputados y que LLA no “embarre la cancha”

El miércoles 29 de abril el jefe de Gabinete brindará su informe de gestión, pero la sesión informativa será una virtual interpelación a raíz de las denuncias por enriquecimiento ilícito. “No hay que entrar en provocaciones ni darle pie para que todo se pudra”, advierten

La estrategia de la oposición para acorralar a Adorni en Diputados y que LLA no “embarre la cancha”

La trama detrás del cambio de uno de los veedores de la AFA: el Gobierno niega que se vaya a dilatar la investigación

Las autoridades nacionales ya tienen prácticamente definida a la persona que va a reemplazar al abogado que estaba al frente de la supervisión del organismo deportivo, que renunció en medio de versiones cruzadas

La trama detrás del cambio de uno de los veedores de la AFA: el Gobierno niega que se vaya a dilatar la investigación
DEPORTES
Los secretos de una de las parejas más populares del mundo del tenis: de la reacción que se hizo meme al desembarco en el cine

Los secretos de una de las parejas más populares del mundo del tenis: de la reacción que se hizo meme al desembarco en el cine

La lista de arqueros que podrían llegar a Boca Juniors tras confirmarse la grave lesión de Agustín Marchesín

10 frases de Coudet tras el triunfo ante Carabobo: qué destacó de River, las lesiones de Fausto Vera y Quintero y el Superclásico ante Boca

El gesto de Marcos Rojo que generó polémica tras la derrota de Racing ante Botafogo por la Copa Sudamericana

River Plate le ganó 1-0 a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana y sigue invicto en la era Coudet

TELESHOW
¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de su obra en medio de sus problemas de salud

Griselda Siciliani, rotunda cuando le preguntaron por Luciano Castro: “Estamos separados hace ya un tiempo”

Jimena Barón se emocionó con un participante del ciclo de Guido Kaczka y le cumplió su sueño: “Yo te lo quiero pagar”

Así fue la entrada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos de Estados Unidos en el intercambio de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano conversarán este jueves en medio de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego

Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano conversarán este jueves en medio de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego

El jefe del ejército paquistaní se reúne con funcionarios iraníes en Teherán para intentar reactivar las conversaciones con EEUU

Estados Unidos advirtió que está en condiciones de sostener “indefinidamente” el bloqueo económico sobre Irán

La Ruta 66, un “museo lineal” de Chicago a Los Ángeles, cumple 100 años

Panamá destinará $5 millones para atraer vuelos chárter al interior del país