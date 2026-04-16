Panamá

Panamá destinará $5 millones para atraer vuelos chárter al interior del país

Promtur ejecuta esta estrategia como parte del plan nacional para aumentar la llegada de visitantes y diversificar el turismo más allá de la capital

Guardar
El Aeropuerto Scarlett Martínez de Río Hato es clave en la estrategia para atraer vuelos chárter al interior. Tomada de la ATP
El Aeropuerto Scarlett Martínez de Río Hato es clave en la estrategia para atraer vuelos chárter al interior. Tomada de la ATP

Panamá busca cambiar el mapa de su turismo internacional con una estrategia que apunta directamente al interior del país, comenzando por el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato, una terminal que, hasta ahora, ha operado principalmente con vuelos estacionales provenientes de Canadá.

La meta es clara: convertir esta infraestructura en la puerta de entrada a la llamada Riviera Pacífica panameña, donde se concentra la mayor oferta de hoteles de playa del país.

El plan, impulsado por el Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), intenta corregir una de las principales debilidades del destino: la dependencia de la Ciudad de Panamá como punto de entrada y distribución de turistas.

Según explicó a Infobae su director general, Salomón Shamah, trasladar visitantes desde Tocumen hacia el interior resulta costoso y poco eficiente, lo que ha limitado el desarrollo de zonas como Río Hato, Pedasí y el Golfo de Chiriquí.

Salomón Shamah, director general del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), explicó que el plan busca atraer vuelos directos al interior para impulsar el desarrollo turístico fuera de la capital. Alex Hernández
Salomón Shamah, director general del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), explicó que el plan busca atraer vuelos directos al interior para impulsar el desarrollo turístico fuera de la capital. Alex Hernández

Para revertir esa situación, el Gobierno ha aprobado un presupuesto de $4 millones, al que se suma un $1 millón adicional aportado por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con el objetivo de incentivar vuelos internacionales directos hacia aeropuertos regionales como Río Hato y David.

La estrategia busca reducir costos logísticos y hacer más atractivos los paquetes turísticos al eliminar traslados internos. En el caso de David, se tiene pensado explotar el turismo de compras, combinado con destinos de playa en el Golfo de Chiriquí, explicó Shamah.

El enfoque inicial está puesto en lograr vuelos no estacionales, es decir, operaciones durante todo el año y no solo en temporadas altas. En ese sentido, las primeras negociaciones apuntan a rutas desde Bogotá, Medellín y Quito, con el interés de atraer turistas de mercados cercanos que puedan viajar con mayor frecuencia.

Las aerolíneas en evaluación incluyen a Wingo y Air Panamá, además de otros operadores que aún se mantienen en conversaciones.

El modelo que se está construyendo contempla la participación de turoperadores, hoteles y aerolíneas, mediante esquemas de precompra de asientos que permitan asegurar la ocupación inicial de los vuelos mientras se consolida la demanda.

Sin embargo, el reto no es menor. A pesar de que el flujo de visitantes internacionales hacia la zona de Río Hato ha mostrado mejoras en los últimos años, el destino aún está lejos de alcanzar el nivel de desarrollo de regiones como Guanacaste en Costa Rica o Punta Cana en República Dominicana, que han logrado posicionarse como polos turísticos globales con alta conectividad aérea y una oferta consolidada.

Autoridades buscan consolidar operaciones aéreas durante todo el año y no solo en temporada. Tomada de la ATP
Autoridades buscan consolidar operaciones aéreas durante todo el año y no solo en temporada. Tomada de la ATP

Parte del desafío radica en factores operativos. Las aerolíneas han planteado horarios de llegada fuera de los rangos tradicionales, incluso en horas de madrugada, lo que obliga a coordinar servicios de migración, aduanas y logística hotelera en horarios poco convencionales.

Esto implica ajustes tanto del sector público como del privado, desde la disponibilidad de personal hasta la forma en que se gestionan las noches de hospedaje.

A nivel de oferta, Panamá cuenta con una ventaja clara: la concentración de hoteles de playa en la Riviera Pacífica, especialmente en áreas como Río Hato y Pedasí, donde se ubican resorts, villas y proyectos turísticos con potencial de crecimiento.

No obstante, la falta de conectividad directa ha limitado su aprovechamiento frente a destinos competidores.

El objetivo de fondo es lograr que el turista internacional llegue directamente al destino final, evitando escalas innecesarias en la capital. Esto no solo reduce costos, sino que mejora la experiencia del visitante y aumenta la competitividad del país en el mercado regional.

El modelo incluye acuerdos con aerolíneas como Wingo y Air Panamá. EFE
El modelo incluye acuerdos con aerolíneas como Wingo y Air Panamá. EFE

En 2025, Panamá recibió más de 3 millones de visitantes internacionales, y la meta para 2026 es superar esa cifra mediante estrategias como esta, enfocadas en diversificar la oferta y descentralizar el turismo. La apuesta por el interior forma parte de un cambio de enfoque que busca distribuir mejor el impacto económico del sector.

A pesar de los avances, el éxito del plan dependerá de múltiples factores: la disposición de las aerolíneas a asumir riesgos, la coordinación entre actores del sector turístico y la capacidad del país para posicionar estos destinos en mercados internacionales.

Como reconocen las propias autoridades, el objetivo no es inmediato, sino construir una ruta sostenible que permita que más visitantes descubran el potencial turístico más allá de la capital.

Según explicó Salomón Shamah, el esquema que se negocia para abrir esas rutas contempla una distribución compartida del riesgo comercial entre varios actores del sector.

Los turoperadores asumirían una parte de los asientos mediante precompra, las aerolíneas colocarían otra porción en sus propios sistemas de reservación y los hoteles también reservarían cupos para sus clientes.

La Riviera Pacífica concentra la mayor oferta de hoteles de playa en el país. Archivo
La Riviera Pacífica concentra la mayor oferta de hoteles de playa en el país. Archivo

El resto quedaría disponible para venta abierta al público. Bajo ese modelo, Promtur cubriría la diferencia necesaria para alcanzar una tarifa que permita madurar la ruta y hacer viable la operación mientras el destino gana tracción entre los viajeros.

En ese contexto, el Aeropuerto de Río Hato se convierte en una pieza clave de una estrategia más amplia que intenta redefinir el turismo en Panamá. La pregunta ya no es si el país tiene el potencial, sino si logrará traducirlo en una oferta competitiva frente a destinos que llevan décadas de ventaja.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeTurismoVuelos chárterViajes internacionalesVacacionesColombiaEcuadorAir PanamáWingo

Últimas Noticias

Un avión especializado en monitoreo de huracanes aterriza en Honduras para apoyar la recolección de datos

La aeronave proveniente de Estados Unidos colaborará con organismos locales y regionales, facilitando el análisis técnico que facilita la emisión de alertas tempranas y la coordinación de estrategias para reducir riesgos climáticos en la región

Un avión especializado en monitoreo de huracanes aterriza en Honduras para apoyar la recolección de datos

La justicia de El Salvador inicia nuevo proceso contra el expresidente Antonio Saca por deuda pendiente con el Estado tras corrupción

El sistema judicial salvadoreño analiza si el expresidente y su esposa han cubierto con bienes cautelados la cuantía ordenada por sentencia tras su condena por enriquecimiento ilícito y apropiación de fondos públicos

La justicia de El Salvador inicia nuevo proceso contra el expresidente Antonio Saca por deuda pendiente con el Estado tras corrupción

Bellezas naturales de Costa Rica vuelven a conquistar la televisión europea con especial de RTVE

El país fue protagonista de “La vuelta al mundo en 80 likes”, en una estrategia sostenida que incluye otras producciones internacionales para atraer turistas europeos de alto valor

Bellezas naturales de Costa Rica vuelven a conquistar la televisión europea con especial de RTVE

Costa Rica y Chile se posicionan como líderes de prosperidad regional, según informe

Las conclusiones del estudio, hecho por IMD, revelan que la robustez institucional y el clima empresarial fueron clave para que estas naciones encabezaran la clasificación, superando a países con economías más grandes de América Latina y el Caribe

Costa Rica y Chile se posicionan como líderes de prosperidad regional, según informe

Presidente del Congreso de Honduras y Encargada de Negocios de EE.UU. sostuvieron reunión bilateral

La colaboración entre Honduras y Estados Unidos busca reducir la migración irregular a través del desarrollo y la generación de empleo en el país.

Presidente del Congreso de Honduras y Encargada de Negocios de EE.UU. sostuvieron reunión bilateral

TECNO

Snapchat despide a 1.000 empleados por avances en inteligencia artificial: busca ahorrar USD 500 millones

Snapchat despide a 1.000 empleados por avances en inteligencia artificial: busca ahorrar USD 500 millones

Lista completa de los juegos gratis de PS Plus en abril para PS4 y PS5

Así puedes configurar YouTube para que no te aparezcan Shorts

Personalidad y hábitos de quienes llevan el teléfono sin funda, según la IA

Ahorra tiempo en WhatsApp con estas sencillas maneras de personalizar tus chats

ENTRETENIMIENTO

Khloé Kardashian revela “la cosa más sociópata” que hizo su ex, Lamar Odom tras ser parte de su documental

Khloé Kardashian revela “la cosa más sociópata” que hizo su ex, Lamar Odom tras ser parte de su documental

Vincent D’Onofrio afirma que el director de ‘Hombres de negro’ inicialmente pensó que su actuación era “horrible”

Lucas Bravo, estrella de ‘Emily en Paris’, revela el gesto más romántico que ha hecho en su vida: “Solo la sorprendí”

Billy Crystal recordó su última conversación con Rob Reiner horas antes de su muerte

Sydney Sweeney lanza nueva campaña con American Eagle tras polémica previa

MUNDO

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

El asesor militar del líder supremo de Irán amenazó a Donald Trump: “Sus barcos serán hundidos por nuestros misiles”

Estados Unidos confirmó que ningún buque cruzó el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas del bloqueo

Israel evalúa un cese de hostilidades en el sur del Líbano tras semanas de enfrentamientos con Hezbollah

Robots terrestres en el frente: Ucrania intensificó su ofensiva con más de 100 ataques automatizados y miles de misiones en tres meses