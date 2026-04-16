Una automotriz lanza una versión personalizada de una pickup clásica: cómo es y cuánto cuesta

La pickup Ford Ranger Black 2026 es una nueva versión intermedia con tracción simple y caja automática. (Ford Argentina)

El movimiento que el mercado automotor argentino tuvo en el último año a partir de la llegada de una variada oferta de modelos, tecnologías y segmentos, obligó a las marcas tradicionales a buscar nuevas formas de mantener su cuota de mercado, que este año será mucho más difícil que en 2025.

Tras el segundo año de gestión de la administración Milei, el crecimiento de ventas de autos 0 km fue del 47%, lo que pudo servir como una compensación a la apertura de las importaciones sin restricciones que planteó el Gobierno desde el primer día.

Pero ese crecimiento tuvo mucho que ver con un año muy malo como referencia, y para 2026 el desafío es sostener el nivel de participación de los productos nacionales frente a la doble ola de importados: los que entran vía Brasil y México sin arancelamiento alguno, y los híbridos y eléctricos que llegan desde otras regiones con el mismo beneficio impositivo, aunque con un límite de 50.000 unidades.

Con los números del primer trimestre cerrados, el crecimiento del mercado se proyecta a unas 650.000 unidades, lo que implicaría una suba de entre el 6 y el 7 por ciento. Pero solamente los autos de marcas chinas pasarán del 1 al 8%, lo que significa que, inevitablemente, la torta tendrá porciones más chicas para cada comensal.

La producción nacional de Ford se limita exclusivamente a Ranger. Por eso se suman más versiones y en 2027 llegará la Tremor y la híbrida enchufable a la gama

La apuesta de Ford en Ranger

Más allá de tener el SUV Territory como su vehículo más vendido, la realidad es que la pickup Ranger es el auto nacional de Ford y el que genera exportaciones y producción local. En esa estrategia de reforzar presencia con sus productos y fidelizar la relación con los clientes, Ford volvió a dar otro paso dentro de su oferta de pickup nacionales, las Ford Ranger, lanzando una nueva versión, que se suma a las propuestas de cabina simple chasis y caja presentadas en Expoagro en marzo.

La nueva Ranger Black 2026 tiene ahora tracción simple trasera y caja automática, y cuenta con la propulsión del motor Panther turbodiésel de 2.0 litros de 170 CV de potencia y 405 Nm de torque. Esta es una nueva combinación en el portafolio disponible en la gama completa de la pickup mediana argentina, que entre sus 16 versiones utiliza tres motores, los 2.0 Turbo Diesel y Biturbo Diesel, y el potente 3.0 V6 Turbo Diesel, tres opciones de tracción entre 4x2, 4x4 y 4WD, y tres distintas cajas de cambios con una manual y una automática de 6 velocidades y la automática de 10 velocidades que equipa a las versiones con motor V6.

El objetivo de esta reconfiguración de modelo es proponer un mayor confort en la conducción urbana, lo que muestra la decisión de la empresa de buscar a los clientes que todavía quieren una pickup mediana en la franja intermedia de precios, que tenga transmisión automática y no necesariamente tracción 4x4. Adicionalmente, esta versión incrementa su capacidad de remolque a 3.500 kg, lo que refuerza su destino de uso para recreación por sobre el trabajo pesado.

La propuesta de Ranger Black es un vehículo con mayor confort para el uso urbano y una personalización que la diferencie del resto de las Rangers. (Ford Argentina)

Para destacar aún más el carácter de esta versión, la personalización es parte vital de la oferta, con una Ranger en la que se destacan los detalles en gris oscuro y negro, aplicados en la parrilla frontal, las carcasas de los espejos retrovisores, las manijas de las puertas, la barra deportiva (San Antonio), las barras portaequipajes laterales en la caja, los estribos y las llantas de aleación de 18 pulgadas.

En el interior, la Ranger Black mantiene esa estética distintiva con más terminaciones oscuras, el techo interior negro y el volante forrado en cuero, además de la sutileza en los tapizados de las butacas, que en los respaldos de los asientos delanteros llevan grabada la famosa frase de Henry Ford: “So Long As It’s Black” (siempre y cuando sea negro).

Ranger Black 4x2 Automática se ofrece en dos opciones de color: Negro Perlado y Plata Metalizado, y su precio sugerido al público para abril de $63.800.000. En la gama de Ranger doble cabina tracción simple y caja automática, Ranger Black es la opción intermedia, ya que las otras opciones son la Ranger XL con un precio de $51.400.000, y la Ranger XLT, con motor Biturbo, que tiene un precio de 68.727.000 millones de pesos.