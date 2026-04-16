Los secretos de una de las parejas más populares del mundo del tenis: de la reacción que se hizo meme al desembarco en el cine

Tiafoe y Broomfield llevan 11 años de relación

En el universo del tenis profesional, pocas historias han generado tanta atención como la de Frances Tiafoe y Ayan Broomfield, una pareja que ha logrado destacar tanto dentro como fuera de las canchas. Su vínculo, marcado por el romance, el sacrificio profesional y momentos virales, se originó en 2015 cuando una amiga en común los presentó en el Abierto de Estados Unidos, abriendo paso a una relación que ha capturado el interés del público de la pelotita amarilla.

La historia de amor entre Frances Tiafoe, tenista estadounidense, y Ayan Broomfield, exjugadora profesional canadiense, comenzó en el US Open, gracias a la intervención de la tenista Victoria Duval. Tras ese primer encuentro, ambos se mantuvieron en contacto durante seis meses antes de iniciar su relación, y desde entonces han compartido retos y logros tanto deportivos como personales, incluyendo el alejamiento de Broomfield del tenis profesional debido a lesiones y la pandemia, así como su creciente papel como activista por la diversidad en el deporte.

El romance tomó forma lejos del foco mediático. Tras el lazo que prestó Victoria Duval, Tiafoe, considerado una promesa desde temprana edad, contactó a Broomfield por Instagram. “Él me pidió que saliera”, reveló Broomfield a essentiallysports.com, subrayando que su amistad se consolidó durante varios meses antes de convertirse en pareja. Mantuvieron la relación fuera de la atención pública hasta 2018, cuando Broomfield apareció por primera vez en las redes de Tiafoe.

Ayan Broomfield y el sacrificio de abandonar el tenis profesional

Antes de acompañar a Tiafoe en el circuito, Ayan Broomfield tuvo una carrera en el tenis. Participó en el circuito ITF, alcanzando el puesto 467 en dobles y situándose entre las mejores 700 del ranking individual. Ganó dos títulos en dobles, y fue parte de los equipos universitarios de Clemson y UCLA, donde obtuvo el campeonato nacional de dobles de la NCAA en 2019.

Tras retirarse en tiempos de pandemia, ella se dedicó al modelaje, a la creación de contenido y hasta a la actuación

La trayectoria de Broomfield cambió por completo debido a la pandemia y a constantes lesiones. “El COVID-19 golpeó y todo se descarriló para mí. Me mudé a Florida, entrenaba mucho. Sufrí lesión tras lesión y no sabía si esto era algo que podría hacer tiempo completo en la cancha”, confesó en Forbes. Decidió centrarse en su formación académica y logró graduarse en 2022. Si bien nunca formalizó su retiro, dejó de competir profesionalmente alrededor de 2020, decisión motivada por los obstáculos físicos y la oportunidad de apoyar a Tiafoe.

La ex tenista supo incursionar en otras actividades, por ejemplo, la actuación. Fue doble de Venus Williams en las escenas de acción en la película King Richard, que cuenta la historia de las hermanas a partir del método de su padre para convertirlas en estrellas del deporte.

Ayan también conduce su fundación y se dedicó al modelaje y la creación de contenidos en las redes.

Anécdotas virales y apoyo mutuo en el circuito

Una vez oficializada la relación, la pareja se convirtió en protagonista de momentos virales del tenis mundial. En el Abierto de Estados Unidos de 2022, la reacción de Broomfield tras la victoria de Tiafoe sobre Rafael Nadal—capturada por las cámaras—se viralizó rápidamente, llegando a convertirse en meme.

El apoyo entre ambos va más allá de lo mediático. En Houston, durante 2023, Broomfield sorprendió a Tiafoe al presentarse sin previo aviso cuando él disputaba la final. Desde la pista, el tenista agradeció a su pareja el gesto, emoción que reflejó además en su perfil de Instagram. Esta complicidad incluye el entendimiento técnico del tenis, como señaló Broomfield en el sitio del ATP Tour: “Podemos hablar de tenis. He jugado, así que entiendo la estrategia y la presión. No es que siempre acepte mi consejo, pero podemos debatir los partidos y lo que implica llegar a lo más alto”.

En sus redes, suelen compartir las pequeñas trivialidades de la convivencia

Anécdotas domésticas: entre la rutina y la complicidad

La vida en común de Tiafoe y Broomfield está llena de momentos de rutina y cercanía. En marzo de 2026, Broomfield compartió en Instagram diversas escenas cotidianas: listas de compras, bromas sobre roles convencionales y tiempo dedicado a sí misma, lejos del brillo de los torneos. Una de estas publicaciones mostraba una lista escrita por Tiafoe con tareas domésticas para Broomfield, acompañada de un comentario humorístico sobre su “vida domesticada”.

Por su parte, Tiafoe organizó una tarde de excursión en barco después del Miami Open de 2026, él mismo llevó el timón durante la cita romántica. Ambos han mostrado su gusto por compartir experiencias sencillas fuera del circuito, como cocinar o ver televisión juntos, aspecto que se refleja también en la serie documental “Break Point” de Netflix. Su amor nació y vive en las vitrinas de las redes, con el tenis como amalgama.

La reacción de Broomfield que se hizo meme tras el triunfo de Tiafoe ante Nadal en 2022

La ex deportista tiene 28 años

Su presencia en las gradas durante los partidos de Tiafoe es habitual

Frances Tiafoe saluda a Sinner tras el enfrentamiento en el último Miami Open (Mike Frey-Imagn Images)