Teleshow

Jimena Barón se emocionó con un participante del ciclo de Guido Kaczka y le cumplió su sueño: “Yo te lo quiero pagar”

Jeremías Vespasiano compartió una experiencia personal en Es mi sueño y la jurado se sensibilizó. El momento

Guardar
La jurado del ciclo de Guido Kaczka sorprendió a Jeremías Vespasiano (Video: Es mi sueño/ Telefe)

La noche de Es mi sueño (Eltrece) dejó uno de esos momentos que trascienden el talento y la competencia para instalarse en el corazón del público. En medio de una gala cargada de emoción, Jimena Barón protagonizó un gesto inesperado que conmovió a todos en el estudio y también a quienes seguían el programa desde sus casas: decidió pagarle el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años que había contado que no podría hacerlo por motivos económicos.

Todo comenzó con la presentación del participante, oriundo de Chapadmalal, que llegó al escenario con una impronta bien definida. Vestido con ropa tradicional de campo y con una seguridad que sorprendió al jurado, Jeremías se mostró cómodo desde el primer momento. “Buenas noches, ¿cómo les va? Un placer estar acá, obviamente, frente a cuatro estrellas”, dijo con respeto y entusiasmo.

Su presencia no pasó desapercibida. “Qué look y qué porte. Sos un bombonazo, Jeremías”, lanzó Jimena, marcando desde el inicio una conexión especial con el joven. Abel Pintos también destacó su naturalidad: “A vos te queda muy natural, se ve que lo sentís”, le dijo, en referencia a su estilo gaucho. Y él lo confirmó: “Sí, viene de familia todo”, explicó.

Pero fue al momento de cantar cuando Jeremías terminó de conquistar al jurado. Interpretó Chacarera del Triste, de Los Chalchaleros, con una intensidad que desbordó técnica y puso el foco en la emoción. Con su voz rasgada, una interpretación cargada de sentimiento y una entrega total, logró una ovación cerrada del público.

Jeremías Vespasiano conquistó al jurado con su folclore, interpretando Chacarera del Triste y recibiendo ovación del público
Jeremías Vespasiano conquistó al jurado con su folclore, interpretando Chacarera del Triste y recibiendo ovación del público

La devolución no tardó en reflejar el impacto que generó. La artista fue una de las más movilizadas: “Tu voz transmite un montón. Hay pasión, hay enojo… me emocionaste mucho. Me metí de lleno”, confesó, visiblemente conmovida. Joaquín Levinton, por su parte, lo definió como “un enorme folclorista dentro de un cuerpo de un chico muy joven”, mientras que Carlos Baute destacó su esencia: “Siento que te quiero, de verdad”.

Aunque Abel aportó una mirada más técnica sobre la afinación, terminó reconociendo la honestidad del joven artista y celebró que el resto del jurado hubiera priorizado la emoción: “No hay duda de que merecés seguir adelante”, afirmó. Finalmente, las cuatro luces verdes confirmaron su pase a la siguiente instancia, desatando la alegría en el estudio.

Sin embargo, lo que parecía ser el punto más alto de la noche todavía no había llegado.

En medio de la devolución, Jimena Barón tomó la palabra nuevamente y compartió una historia personal que cambiaría el rumbo del momento. “Yo no terminé el colegio, me falta quinto año. Y por eso no me iba a ir de viaje de egresados”, comenzó, generando un silencio expectante en el estudio. Luego recordó cómo un director la incentivó a no perderse esa experiencia, marcando la importancia simbólica de ese viaje.

Jimena Barón emociona al público de Es mi sueño al pagar el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano, participante de 17 años oriundo de Chapadmalal
Jimena Barón emociona al público de Es mi sueño al pagar el viaje de egresados a Jeremías Vespasiano, participante de 17 años oriundo de Chapadmalal

Fue entonces cuando conectó su historia con la de Jeremías. “Estoy leyendo que vos no te vas a ir de egresados porque no tenés plata, ¿verdad?”, le preguntó. El joven confirmó la situación y explicó su decisión con una madurez que sorprendió: “Yo prefería dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje, aunque sé que es importante”, dijo.

La respuesta de Jimena fue inmediata y contundente: “Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás?”, lanzó, provocando una reacción inmediata del público, que estalló en aplausos.

El participante, visiblemente emocionado, apenas pudo agradecer. Mientras tanto, la artista se acercó, lo abrazó y, entre lágrimas, reforzó su decisión: “Quiero que te vayas de viaje de egresados. Seguí laburando y todo, pero andate a disfrutar. No te la pierdas”, le dijo, en una frase que sintetizó el espíritu del gesto.

El estudio se convirtió en una escena de emoción colectiva. Guido Kaczka, conductor del programa, no dudó en destacar el momento: “Voy a pedir dos aplausos. El primero para Jimena Barón y el segundo para este crack bonaerense”, expresó, mientras el público ovacionaba de pie.

Temas Relacionados

Jimena BarónEs mi sueñoJeremías VespasianoGuido Kaczka

Últimas Noticias

Así fue la entrada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos de Estados Unidos en el intercambio de Gran Hermano

Un retraso, una descompensación y muchas expectativas acompañaron a la participante en su debut internacional, donde su estilo sin filtros y una actitud desafiante ya empezaron a dar de qué hablar

Así fue la entrada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos de Estados Unidos en el intercambio de Gran Hermano

Emilia Mernes reaccionó a la DJ que llevó la camiseta de Boca al Coachella y puso su canción

La artista compartió en sus redes el momento en que Zulan lució la camiseta azul y amarilla e hizo sonar uno de sus éxitos durante el famoso festival

Emilia Mernes reaccionó a la DJ que llevó la camiseta de Boca al Coachella y puso su canción

Darío Barassi contó el accidente que sufrió antes de un momento de intimidad con su esposa: “Terminé en la ambulancia”

Entre bromas y anécdotas, el conductor relató cómo una simple escapada con su pareja terminó en una escena digna de comedia

Darío Barassi contó el accidente que sufrió antes de un momento de intimidad con su esposa: “Terminé en la ambulancia”

Ximena Capristo habló de su pelea con Paula Chaves: “Fue doloroso porque sabía que busqué a mi hijo durante 4 años”

La panelista contó en SQP por primera vez su enojo con la conductora por una delicada situación que vivió cuando recién acaba de convertirse en madre. Su palabra

Ximena Capristo habló de su pelea con Paula Chaves: “Fue doloroso porque sabía que busqué a mi hijo durante 4 años”

Wanda Nara confirmó quién interpretará a su abogada en la serie vertical sobre el escándalo mediático

Un inesperado anuncio reveló que una reconocida actriz hará el papel de una letrada clave para la empresaria en la ficción. De quién se trata

Wanda Nara confirmó quién interpretará a su abogada en la serie vertical sobre el escándalo mediático
DEPORTES
El gesto de Marcos Rojo que generó polémica tras la derrota de Racing ante Botafogo por la Copa Sudamericana

El gesto de Marcos Rojo que generó polémica tras la derrota de Racing ante Botafogo por la Copa Sudamericana

River Plate le ganó 1-0 a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana y sigue invicto en la era Coudet

Aceleración de Páez y derechazo sorpresivo de Driussi: así fue el gol con el que River Plate rompió la resistencia de Carabobo

Alarma en River: Fausto Vera y Juanfer Quintero pidieron el cambio por lesión a cuatro días del Superclásico ante Boca

Revelaron los detalles que desataron la crisis de Icardi en el Galatasaray: la “gota que colmó el vaso”

TELESHOW
Así fue la entrada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos de Estados Unidos en el intercambio de Gran Hermano

Así fue la entrada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos de Estados Unidos en el intercambio de Gran Hermano

Emilia Mernes reaccionó a la DJ que llevó la camiseta de Boca al Coachella y puso su canción

Darío Barassi contó el accidente que sufrió antes de un momento de intimidad con su esposa: “Terminé en la ambulancia”

Ximena Capristo habló de su pelea con Paula Chaves: “Fue doloroso porque sabía que busqué a mi hijo durante 4 años”

Wanda Nara confirmó quién interpretará a su abogada en la serie vertical sobre el escándalo mediático

INFOBAE AMÉRICA

Dos visiones del lujo, un mismo destino: Fasano y Cipriani reconfiguran Punta del Este

Dos visiones del lujo, un mismo destino: Fasano y Cipriani reconfiguran Punta del Este

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

El asesor militar del líder supremo de Irán amenazó a Donald Trump: “Sus barcos serán hundidos por nuestros misiles”

Israel evalúa un cese de hostilidades en el sur del Líbano tras semanas de enfrentamientos con Hezbollah

Cuáles son Los Mejores Lugares para Trabajar™ para Mujeres en México, este es el listado 2026