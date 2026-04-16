La Ruta 66, un “museo lineal” de Chicago a Los Ángeles, cumple 100 años

La Ruta 66, un “museo lineal que se extiende a lo largo de ocho estados”, cumple 100 años (Foto: Freepik)

En el tejado del autocine Dog House Drive In, un perro salchicha de neón lleva décadas moviendo la cola y devorando salchichas.

El clásico letrero animado, reconocible al instante para los fanáticos de la serie de televisión Breaking Bad, es un elemento fijo en Central Avenue en Albuquerque, parte de la antigua Ruta 66.

Este año se conmemora el centenario de la Ruta 66, que recorría aproximadamente 2.400 millas desde Chicago hasta Los Ángeles (y, posteriormente, Santa Mónica), y que contribuyó a definir los viajes por carretera estadounidenses a lo largo de su trayecto.

Para conmemorar su aniversario, numerosos museos a lo largo de la Ruta 66 han creado exposiciones que exploran el papel de este emblemático corredor automovilístico en la historia y la cultura estadounidenses. Mientras que algunos celebran los letreros peculiares, los coches con aletas traseras y las atracciones singulares por las que la carretera es famosa, otros reconocen algunas de las realidades más sombrías de la autopista. Junto con los museos dedicados a la Ruta 66 y los eventos del centenario, estas exposiciones desvelan, y a veces complejizan, el legado de la autopista.

Route 66 - Banda de sonido "Cars"

Aunque la Ruta 66 ya no es una carretera oficial de los Estados Unidos —acabando por desaparecer con la construcción de las autopistas interestatales—, la carretera ha ganado popularidad y se ha convertido en un atractivo turístico tanto nacional como internacional.

Un evento anunciado como la celebración inaugural nacional tendrá lugar en Springfield, Missouri, del 29 de abril al 3 de mayo, pero a lo largo de la Ruta 66, ciudades y pueblos se han estado preparando para el centenario de este año.

En Albuquerque, la ciudad otorgó subvenciones para restaurar más de una docena de letreros de neón en su tramo de 29 kilómetros de carretera. Entre ellos se encontraba un segundo letrero en el Dog House, un lugar donde los camareros todavía llevan perritos calientes extragrandes a los clientes en sus coches, y otros que anuncian moteles de época.

Otro proyecto llamado Route 66 Remixed: An Art-Fueled Road Trip ha introducido nuevos murales, esculturas y otras obras de arte público en el paisaje urbano.

Según Shelle Sánchez, directora del Departamento de Artes y Cultura de Albuquerque, que lideró el proyecto, los artistas locales participantes tenían edades comprendidas entre los 20 y los 70 años, e incluían a nativos americanos e inmigrantes recién llegados.

Sánchez afirmó en una entrevista reciente que, a través de la selección de artistas, “mostramos cuántas historias se reflejan en la Ruta 66“.

La carretera originalmente seguía un trazado sinuoso a través de Nuevo México, pero en 1937 se modificó su trazado para cruzar el estado en línea recta, pasando por Albuquerque, su ciudad más grande. El área metropolitana cuenta ahora con más de 900.000 habitantes.

“La Ruta 66 atraviesa toda nuestra ciudad, de este a oeste, y a partir de ahí crecimos”, dijo Sánchez. Hoy, señaló, pasa por zonas peatonales con restaurantes de lujo y lugares donde viven personas sin hogar.

“Es como una especie de microcosmos heterogéneo de lo que pueden ser las grandes ciudades, lo que son y las dificultades a las que se enfrentan”, dijo.

En junio, el Museo de Albuquerque inaugurará La otra Ruta 66: 100 años de gente, identidad y lugar en Albuquerque (hasta el 3 de enero), una exposición que examinará la carretera y su historia principalmente desde una perspectiva local.

El Parque de Neón de St. Robert brilla intensamente de noche, mostrando un icónico letrero de la Ruta 66 y otros elementos luminosos que rinden homenaje a la historia de la carretera. (AP)

Alicia Romero, curadora principal del museo y curadora de historia, dijo que una de las preguntas que se propuso responder con la exposición fue: “¿Quién es el dueño de la Ruta 66?“.

Sí, es un lugar para turistas que viajan por carretera, dijo, pero también pertenece a la gente para la que es la Avenida Central, aquellos que la usan para ir al trabajo todos los días o que la utilizan cuando deciden manifestarse en protesta.

“Es historia”, dijo, “pero es nuestro presente”.

El atractivo de la carretera

La autopista US 66, como se la conocía oficialmente, nunca fue una “superautopista”. En gran parte, se construyó a partir de una red de caminos y senderos existentes, algunos apenas transitables, y no se pavimentó por completo hasta 1938.

Los primeros promotores la apodaron la “Calle Principal de América”. En su novela de 1939, Las uvas de la ira, John Steinbeck la llamó, en una frase que se hizo famosa, “la carretera madre, la carretera de la huida”, al describir a los desesperados migrantes del Dust Bowl que se dirigían por la Ruta 66 hacia la tierra prometida de California.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la carretera sirvió de vía para tropas y equipos militares que se dirigían hacia el oeste, y en los años de la posguerra atrajo a un público viajero que gozaba de una nueva prosperidad.

La Ruta 66 inspiró una pegadiza canción de Bobby Troup, (Get Your Kicks on) Route 66, y apareció en programas de televisión y películas.

Con sus autocines, moteles y trampas para turistas, la Ruta 66 logró que los estadounidenses se lanzaran a la carretera, para luego bombardearlos con trucos de marketing para que se detuvieran, como tipis gigantes de hormigón o dinosaurios de fibra de vidrio.

Las serpientes fueron un tema recurrente. Una exposición que se exhibe actualmente en el Museo de Arte de Nuevo México en Santa Fe, titulada Atracciones de carretera (hasta el 4 de octubre), incluye una fotografía en blanco y negro de Steve Fitch que muestra a un hombre alto y delgado sosteniendo una serpiente frente a un gran letrero del Regal Reptile Ranch & Menagerie, en la carretera 66 en Sayre, Oklahoma.

Si bien no todas las más de 20 fotografías de la exposición son específicamente de la Ruta 66, evocan esa sensación: “la extraordinaria experiencia de conducir, estar en la carretera y encontrarse con estas rarezas”, dijo Katherine Ware, ex curadora de fotografía del museo, quien organizó la exposición.

En su libro de 2025, La Ruta 66: Los primeros 100 años, Jim Ross y Shellee Graham describieron la propia carretera como “un museo lineal que se extiende a lo largo de ocho estados”.

La Ruta 66 ha inspirado clásicos musicales, películas icónicas y escenarios artísticos, reafirmando su papel central en la cultura popular estadounidense. (AP)

Rumbo al oeste

La ruta hacia el oeste comenzaba en el centro de Chicago, descendía a través de Illinois y Missouri y atravesaba una esquina de Kansas antes de cruzar Oklahoma, el Panhandle de Texas, Nuevo México, Arizona y el sur de California.

Pero los detalles geográficos de la ruta han cambiado. De hecho, en febrero, Chicago anunció que el punto de partida oficial, que había estado frente al Instituto de Arte de Chicago, ahora estaría en Navy Pier.

Springfield, Missouri, se enorgullece de ser la cuna de la Ruta 66 porque un telegrama enviado desde allí el 30 de abril de 1926 resolvió una prolongada disputa burocrática sobre la designación de la carretera, estableciendo que llevaría el número 66.

El aniversario oficial de la autopista es el 11 de noviembre, fecha en que la Asociación Estadounidense de Funcionarios Estatales de Carreteras adoptó formalmente el sistema de autopistas numeradas de los Estados Unidos en su totalidad.

El próximo evento inaugural en Springfield incluirá un concierto de apertura y un desfile de vehículos clásicos. Los visitantes pueden acercarse al Museo de Historia local en la plaza, que cuenta con una galería dedicada a la Ruta 66. De junio a septiembre, el museo también presentará una exposición independiente, La Serie Ruta 66: 1926-2026, que examina cómo esta ruta influyó en diversos aspectos de la cultura local, incluyendo los automóviles, la música, la moda y la economía.

También está en marcha un proyecto local para contar una faceta más sombría de la historia de la Ruta 66, con una exposición titulada provisionalmente The mOTHER Road: The Stories of African Americans along Historic Route 66, cuya inauguración está prevista para junio en la iglesia Benton Avenue AME de Springfield.

Lyle Q. Foster, profesor asociado de sociología en la Universidad Estatal de Missouri y líder de la iniciativa, explicó que, debido a la segregación racial, los afroamericanos dependían del Libro Verde, una guía de viaje que enumeraba lugares seguros donde podían comer, dormir o repostar gasolina. En algunos pueblos donde se aplicaba el toque de queda para personas de color, añadió, las personas de color ni siquiera debían mostrarse después del anochecer.

“Sin duda, fue un camino muy difícil de recorrer”, dijo el Dr. Foster. “No siempre era fácil disfrutar de la Ruta 66 para las personas que no eran blancas”. La concejala Monica Horton de Springfield, quien representa la parte históricamente negra de la ciudad y está ayudando a organizar la exposición, dijo que era importante que la comunidad honrara el legado y la resiliencia de los negocios del Libro Verde y “se viera reflejada en estas historias”.

La Ruta 66 celebra su centenario uniendo Chicago y Santa Mónica a través de ocho estados con emblemáticos hitos históricos. (AP)

Eventos múltiples

El acto inaugural es uno de los muchos eventos aprobados por la Comisión del Centenario de la Ruta 66, establecida por ley en 2020 para identificar actividades apropiadas para honrar a “la Carretera Madre de los Estados Unidos”.

Los comisionados, que son designados por el presidente sin recibir remuneración, se han centrado en celebraciones a gran escala, pero “prácticamente todas las pequeñas comunidades a lo largo de la ruta tendrán algún tipo de evento”, dijo Rod Reid, presidente de la comisión.

Luego están los pequeños museos dedicados a la historia de la Ruta 66, o a los coches que la recorrieron.

En McLean, Texas, el Museo de la Cuerda del Diablo se centra principalmente en el alambre de púas, pero su sala dedicada a la Ruta 66 es la que suele atraer a los visitantes desde la autopista, según Michael Oldham, presidente del museo. Existe una conexión entre ambos temas, explicó: sin el uso de alambre de púas a lo largo de la Ruta 66, “lo único que se podía hacer era esquivar el ganado”.

En Illinois, el Museo Histórico del Área de Joliet recibe anualmente a unas 50.000 personas en su Centro de Visitantes de la Ruta 66, de las cuales aproximadamente una cuarta parte proceden de fuera de los Estados Unidos, según Greg Peerbolte, director ejecutivo del museo.

Según comentó, muchos de los visitantes internacionales expresaron el mismo sentimiento sobre la autopista: “Esta es la verdadera América”.

Peerbolte añadió que los estadounidenses suelen sentirse atraídos por la nostalgia de sus propias experiencias en la carretera.

El Museo Estatal de Illinois creó un proyecto de historia oral sobre la Ruta 66, entrevistando a 100 personas que conocieron la carretera en su época dorada o que han trabajado para preservarla desde entonces. El fin de semana del Día de los Caídos, el museo planea inaugurar una exposición complementaria de objetos físicos titulada Millas y recuerdos: Historias de la Ruta 66.

Incluso hoy en día, quienes viajan por esta ruta tienen una experiencia diferente a la que tendrían si se limitaran a las autopistas interestatales y a las cadenas de hoteles y restaurantes, dijo Bill Thomas, presidente de la Route 66 Road Ahead Partnership, que trabaja para promover y revitalizar la ruta.

“El sistema de autopistas interestatales no puede evocar recuerdos como lo hace la Ruta 66”, afirmó.

Instalaciones como Cadillac Ranch en Texas y moteles restaurados en Albuquerque expresan la creatividad y la evolución cultural en la Ruta 66. (AP)

Mito y nostalgia

David Davis, curador jefe del Museo Nacional del Vaquero y del Patrimonio del Oeste en Oklahoma City, dijo que el atractivo de la Ruta 66 radicaba en parte en la nostalgia por la década de 1950, pero también en el misticismo del Oeste americano, que describió como “tan interconectado con la propia identidad estadounidense”.

“Es solo una parte de ese rompecabezas cultural estadounidense”, dijo en una entrevista. La exposición del museo Ruta 66: De senderos a paradas de camiones (hasta el 3 de mayo) incluye un gran letrero de neón con un vaquero a caballo, que anuncia el ahora desaparecido Western Trail Motel, así como un Chrysler Windsor azul de 1948.

La Ruta 66 forma parte del patrimonio del museo, afirmó Davis. Explicó que, en la década de 1950, cuando varias ciudades competían por albergar el museo, Oklahoma City se impuso en parte gracias a su ubicación propuesta en Persimmon Hill, con vistas a la famosa carretera.

En el Museo del Norte de Arizona en Flagstaff, la exposición Wagon Road to Mother Road (hasta el 31 de enero) desafía parte de la nostalgia asociada con la Ruta 66 al examinar algunos de los objetos que fueron desechados en el camino.

David E. Purcell, arqueólogo e historiador supervisor del museo, fue el curador de la exposición, basándose en parte en un estudio arqueológico que realizó en colaboración con el Parque Nacional del Bosque Petrificado. A lo largo de un tramo de seis millas de la antigua carretera, el equipo designó áreas de muestreo y documentó más de 11.000 artefactos, que según las estimaciones de Purcell, probablemente representaban solo entre el 10 y el 15 por ciento de lo que había allí.

Según indicó, aproximadamente un tercio de las latas y botellas encontradas habían contenido bebidas alcohólicas. También hallaron parte de una coctelera, abridores de latas de cerveza y evidencia de accidentes automovilísticos.

Flagstaff se beneficia hoy del turismo de la Ruta 66, pero la gente olvida que la antigua carretera era estrecha, estresante y peligrosa, dijo Purcell.

“Para cuando desapareció, ya no había nostalgia por ello”, dijo. “No fue hasta que, literalmente, empezaron a quitar los letreros que surgió algo de esa nostalgia”.

Fuente: The New York Times