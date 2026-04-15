Licitación de deuda: el Gobierno consiguió otros USD 300 millones y no liberó pesos al mercado

El Gobierno renovó el 127% de los vencimientos de deuda en pesos de la jornada y tomó otros USD 300 millones a través de dos bonos en dólares.

En una nueva licitación de deuda quincenal, el gobierno de Javier Milei se hizo de otros USD 300 millones mediante la colocación de dos bonos en dólares y renovó más del 100% de los compromisos en pesos que vencían. De esta manera, el equipo económico tomó la decisión de no inyectar liquidez en el mercado, tras el dato de inflación de marzo.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,92 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,80 billones. Esto significa un rollover de 127% sobre los vencimientos del día de la fecha”, indicaron desde la cartera encabezada por Federico Furiase.

La alta proporción de renovación de deuda refleja que el área de Economía considera adecuada la liquidez disponible en el mercado, en un escenario de reducción de tasas y calma en el frente cambiario.

Finanzas adjudicó $4,45 billones a la LECAP con vencimiento en agosto de 2026, a una tasa efectiva mensual del 2% y una tasa efectiva anual del 26,82 por ciento. Para los bonos ajustados por CER se colocaron $1,64 billones al título que vence en septiembre de 2028 con una tasa anual del 7,60%, y $0,53 billones al que vence en marzo de 2029 con una tasa del 7,95 por ciento.

El equipo económico sigue acumulando dólares para el pago de un vencimiento clave en julio. REUTERS/Irina Dambrauskas

En cuanto a los bonos TAMAR, se adjudicaron $1,98 billones al que vence en febrero de 2027 con un margen de 5,02% sobre la tasa de política monetaria y $0,80 billones al que vence en agosto de 2027 con un margen de 4,88%. Por último, el bono dólar linked con vencimiento en junio de 2028 recibió $0,52 billones, con una tasa anual del 8,50%.

“Se colocaron, entre conversión de títulos y licitación, $18 billones a 2028/29. La extensión de duration promedio de la cartera fue de 1,65 años", mencionó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo.

Para el analista financiero Nau Bernues, la novedad “no vino por el lado de la baja de tasas, que por mercado siguen comprimiendo, sino por lograr nuevamente estirar fuertemente los vencimientos. Adicionalmente, absorbe pesos (rollover del 127%). Es que sí, el Central venía emitiendo fuerte con la compra de dólares, pero nada de dejar pesos en la calle”.

A su juicio, el “apretón monetario sigue intacto, no vaya a ser que se traslade a precios”. “Vale la pena destacar que más de $2 billones fueron a CER, pero CER 2028 y 2029. Largo en serio para este país que vive el semana a semana”, agregó.

Por su parte, el analista de Bavsa, Martín de la Fuente, indicó que “el plazo promedio de emisión se mantiene en niveles altos, cerrando en 405 días. En línea con la licitación pasada, el menú empujaba al mercado a posicionarse largo, siendo el título más corto la S14G6 (4 meses)”.

Además, de la Fuente planteó que Economía aprovechó el contexto favorable de liquidez, con tasas de interés comprimiendo y un tipo de cambio estable, “para apuntar a duration, tanto por new money (nuevas colocaciones) como por canje, estirando el horizonte post elecciones y dejando más limpio el perfil de vencimientos de 2027″.

El equipo económico apunta a juntar hasta USD 2.000 millones con el AO27 e igual cifra con el A028. REUTERS/Willy Kurniawan

USD 300 millones extra

No obstante, la atención de los inversores se centró en las colocaciones en moneda extranjera. El Gobierno ofreció dos bonos en dólares: el AO27, que vence en octubre de 2027, por USD 150 millones con una tasa del 5,12% anual, y el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, por otros USD 150 millones y un interés anual del 8,51 por ciento.

El jueves, hasta las 13, se habilitará una nueva oportunidad para suscribir los títulos AO27 y AO28, con un cupo adicional de USD 100 millones para cada uno, a los precios fijados en la subasta vigente. Es decir, se ofrecerá a la misma tasa.

El AO28 contempla el pago íntegro del capital al momento de su vencimiento, establecido para el 31 de octubre de 2028, y abona intereses de manera mensual. Tanto este título como el AO27 cuentan con un tope total de emisión de USD 2.000 millones, aunque en cada licitación el monto adjudicado no puede superar los USD 250 millones (USD 150 millones en la primera vuelta y USD 100 millones en la segunda). Esta modalidad busca atender compromisos financieros de más de USD 4.300 millones en julio con bonistas privados.

Al comparar ambos instrumentos, se observa que el AO27 concentra mayor demanda por parte de los inversores, debido a que su vencimiento se sitúa antes de las próximas elecciones presidenciales, lo que reduce la exposición al riesgo político. En cambio, el AO28 exige mantener posiciones más allá del actual mandato, lo que implica un horizonte de incertidumbre mayor.