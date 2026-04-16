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¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

Un grupo de participantes permanece en riesgo tras una serie de estrategias cruzadas, fulminaciones y votos espontáneos

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Los jugadores definieron quiénes se enfrentarán al voto positivo y luego al negativo por parte del público (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La séptima gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) dejó una de las placas más cargadas y estratégicas de la temporada, con nueve participantes en riesgo y una dinámica de votación que vuelve a poner el foco en el rol decisivo del público. Entre fulminados, votos cruzados y tensiones internas, la casa vivió una noche de alta intensidad que reconfigura el juego de cara a la próxima eliminación.

Todo comenzó con la jugada clave del líder de la semana, Juan “Juanicar” Caruso, quien utilizó su beneficio para fulminar directamente a dos jugadores: Franco Zunino y Martín Rodríguez. La decisión no pasó desapercibida y tuvo un fuerte componente estratégico y emocional. “Voy a fulminar a Franco Zunino”, anunció sin rodeos, generando una reacción inmediata del participante, que aseguró que lo esperaba. Pero el golpe no terminó ahí: “Voy a fulminar a Martín Rodríguez también. Le devuelvo la fulminación que me dio”, agregó, dejando en claro que dentro de la casa las cuentas pendientes pesan tanto como las alianzas.

Con ambos ya en placa y sin posibilidad de nominar, el resto de los participantes pasó por el confesionario, donde cada voto terminó de armar un escenario complejo y fragmentado. A medida que avanzaban las nominaciones, se evidenció una casa dividida, con estrategias cruzadas y algunos nombres que se repetían con insistencia.

La Maciel figuró entre las más votadas por sus compañeros, lo que evidenció divisiones y alianzas dentro de la casa de Gran Hermano
La Maciel figuró entre las más votadas por sus compañeros, lo que evidenció divisiones y alianzas dentro de la casa de Gran Hermano

La Maciel fue una de las más votadas de la noche, recibiendo puntos de varios compañeros, entre ellos Fabio Agostini, Luana Fernández, Emanuel Di Gioia, Eduardo Carrera y Yanina Zilli. Danelik Galazán también acumuló una importante cantidad de votos, al igual que Tamara Paganini y Eduardo Carrera, quienes quedaron en el centro de múltiples conflictos.

El detalle de los votos dejó en evidencia cómo se están moviendo las alianzas. Fabio Agostini, por ejemplo, apuntó contra La Maciel y Yipio, mientras que Pincoya eligió a Danelik y Brian Sarmiento. Por su parte, Brian utilizó la nominación espontánea, otorgando tres votos a Yipio y dos a Pincoya, una jugada que no pasó desapercibida y que podría tener consecuencias en los próximos días.

Otro momento que llamó la atención fue la nominación de Manuel Ibero, quien, por disposición de Lola Tomaszeuski, debió repartir sus votos en formato 3, 2 y 1, apuntando contra Tamara, Danelik y Eduardo. Esta intervención externa sumó un condimento adicional a una gala ya cargada de tensión.

Así fue el ingreso de Juani Car a Gran Hermano: Generación Dorada
Juan 'Juanicar' Caruso utilizó el beneficio de líder para fulminar directamente a Franco Zunino y Martín Rodríguez en una jugada clave (Prensa Telefe)

A su vez, Juanicar, además de fulminar, también utilizó su beneficio de líder para nominar con mayor peso: otorgó tres votos a Tamara y dos a Eduardo, reforzando la tendencia que terminó llevándolos a la placa final.

Con el recuento completo, Santiago del Moro fue el encargado de anunciar a los nominados de la semana. Finalmente, la placa quedó conformada por Franco Zunino y Martín Rodríguez (ambos fulminados), junto a La Maciel, Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento. De esta manera, son nueve los participantes que deberán enfrentarse al veredicto del público en una semana que promete ser decisiva para el desarrollo del juego.

Pero la particularidad no está solo en los nombres, sino también en la dinámica de votación, que vuelve a cambiar el rumbo de la competencia. Durante las primeras 24 horas, el voto del público será positivo, es decir, los espectadores deberán elegir a quién quieren que continúe en la casa. Luego, la modalidad se invertirá y pasará a ser negativa, votando para eliminar.

Además, este jueves habrá un nuevo giro: dos participantes serán salvados de la placa en función de los votos positivos iniciales, reduciendo la cantidad de nominados y aumentando la presión sobre quienes queden expuestos de cara a la gala de eliminación del lunes 20 de abril.

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