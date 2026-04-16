10 frases de Coudet tras el triunfo ante Carabobo: qué destacó de River, las lesiones de Fausto Vera y Quintero y el Superclásico ante Boca

Eduardo Coudet ofreció su mirada en conferencia de prensa después del triunfo de River Plate por 1-0 ante Carabobo de Venezuela, que le permitió ser líder del Grupo H en la Copa Sudamericana con cuatro puntos, después de sumar su primera unidad en el empate inicial contra Blooming en Bolivia.

“Fue un partido que teníamos que ganar porque hemos hecho muchas modificaciones. Más allá de que hoy actuaron muchos que no habían iniciado, y necesitamos que tengan ritmo, podemos jugar mejor. Pero teníamos que ganar, necesitábamos los tres puntos. Cuidamos a los que venían con más desgaste. Seguramente desde el funcionamiento, ocho cambios es un montón. Hoy puedo decir que lo más importante es el resultado. Tenemos una final el domingo”, analizó Chacho, quien aclaró que tantas modificaciones se debieron al Superclásico con Boca del domingo en el Monumental.

Sobre cómo vio los rendimientos individuales, el DT agregó: “Es muy importante la competencia interna y le damos las mismas herramientas a todos. Hoy muchos han tenido su oportunidad y hay que seguir trabajando y mejorando en los planos individuales y grupalmente. No nos dio el tiempo ni siquiera para trabajar una estructura, con ocho cambios es difícil. Tenemos que crecer individualmente y en la competencia interna para mejorar”.

River Plate sumó su sexta victoria en siete encuentros del ciclo de Coudet y llega en racha al Superclásico contra Boca Juniors. “Siempre acá la forma importa. Siempre el cómo en River es importante. Pero bueno, tenemos una final el domingo, ojalá le podamos dar una alegría a la gente”, reconoció.

El Chacho Coudet acumula seis victorias y un empate en este arranque (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Sobre cómo se encuentra en la antesala de este gran partido, agregó: “Estoy estupendo, para mí es una semana linda. Sé y conozco bien donde estoy y lo que significa. Tuve la suerte de jugar unos cuantos, sé lo que es una semana previa y el partido en sí, es una semana diferente. Necesitábamos ganar este partido para quedar primeros en el grupo, le damos importancia a la Copa también. Ahora vienen los días con un poquito de ansiedad y es normal. La diferencia es que antes eran como jugador y el domingo será el primero como entrenador”.

Coudet se refirió también a las situaciones de Fausto Vera y Juanfer Quintero, los dos cambios obligados por lesión que debió realizar a lo largo de los 90 minutos: “Fausto tuvo una pequeña molestia, pero el doctor me dijo que no era nada grave y Juan dijo que tenía un dolor en el entretiempo y podía seguir, pero después cuando probó en el partido a los pocos minutos pidió el cambio”.

Otro de los debates, en especial en los hinchas, se dio en torno a la posible vuelta de Franco Armani al arco luego de la recuperación de su lesión y en medio de un gran presente de Santiago Beltrán. Sobre si le respetará el puesto al capitán, Coudet dijo: “Sé la trayectoria de Franco y lo que significa. Cuando tenga la posibilidad de competir de igual a igual, evaluaré, pero hoy recién lleva poquitas prácticas. Tenemos la suerte de que Santi lo viene haciendo de una forma extraordinaria. No es algo que esté en mi cabeza. Sé que se habla bastante, es el juego, lo entiendo, sacan información no sé de dónde, porque yo no hablo ni con mi señora de lo que voy a hacer. En mi cabeza no hay nada futuro, sino el día a día”.

River Plate afrontará un partido clave este domingo desde las 17 contra el Xeneize porque una victoria le dará el boleto garantizado a los playoff del Torneo Apertura y le sacará ocho puntos a su clásico rival en la pelea por los primeros lugares de la Tabla Anual. Más adelante, se le vienen Aldosivi y Atlético Tucumán por el campeonato doméstico y, entre medio de esos duelos, deberá viajar a Brasil para medirse a RB Bragantino por la tercera fecha de la Sudamericana.

Otras frases de Eduardo Coudet:

“Hoy en cuanto al rendimiento sabía que podía ser complicado, pero sigo creyendo que individualmente podemos dar mucho más”.

“Galoppo va trabajando, está bien de la parte de la lesión, y bien físicamente desde el trabajo”.

“Los Superclásicos son importantes, que te marcan. Les doy mérito a los jugadores siempre y los muchachos han ganado seis de siete, así que la cosa viene bastante bien. Sí, es un partido especial. Lo vamos a vivir de manera especial. Sabemos todo lo que significa sobre todo para el hincha, seguramente vamos a llegar muy bien al domingo”.

“Es muy difícil imaginar un Superclásico desde la parte futbolística. Podés tener la intención y proyectar todo lo bueno que podes hacer, y cuando pensás que será partidazo, no la pegamos nunca. Ojalá lo sea, pero sobre todo las cosas, espero que hagamos un gran partido, un partido completo y le regalemos el triunfo a la gente”.