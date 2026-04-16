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Así fue la entrada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos de Estados Unidos en el intercambio de Gran Hermano

Un retraso, una descompensación y muchas expectativas acompañaron a la participante en su debut internacional, donde su estilo sin filtros y una actitud desafiante ya empezaron a dar de qué hablar

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Solange Abraham debutó en La Casa de los Famosos tras superar una descompensación causada por el viaje extenuante desde Argentina (Video: X)

La llegada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos, luego de un esperado intercambio con la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, no solo estuvo marcada por su fuerte personalidad y frases sin filtro, sino también por un imprevisto que generó preocupación y retrasó uno de los ingresos más esperados del intercambio entre realities. Lo que debía ser un debut inmediato terminó postergándose por cuestiones de salud, sumando tensión y expectativa alrededor de su participación.

Según contó ella misma sufrió una descompensación apenas arribó a los estudios en México, luego de un viaje exigente que incluyó demoras y un importante desgaste físico. El episodio encendió las alarmas, pero rápidamente fue asistida por el equipo médico del programa.

El propio Santiago del Moro dio detalles en vivo sobre lo ocurrido: “Primero tuvo un retraso en un vuelo y después se descompensó un poquito”, señaló, contextualizando la situación. Desde México, Javier Poza también se refirió al episodio y confirmó que no pudo ingresar por “un tema de salud vinculado al viaje extenuante”, aunque aseguró que ya se encontraba en el lugar y en recuperación.

El ingreso de Solange Abraham en La Casa de los Famosos generó expectativa y preocupación por un contratiempo de salud al arribar a México (Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)
El ingreso de Solange Abraham en La Casa de los Famosos generó expectativa y preocupación por un contratiempo de salud al arribar a México (Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

Finalmente, una vez superado el mal momento, Solange pudo concretar su ingreso, y lo hizo fiel a su estilo: con presencia, seguridad y una impronta que no pasó desapercibida. Vestida con un elegante look claro que había usado durante su ingreso a GH y con su valija en mano, atravesó la puerta principal con una sonrisa y una energía renovada, dejando atrás el susto inicial.

“Contenta, ansiosa. Quiero entrar ya. Me encanta”, expresó apenas comenzó su presentación, evidenciando que la espera no había disminuido su entusiasmo. En el intercambio previo con la conductora, también dejó entrever su costado más irónico y desafiante. Cuando le recordaron que había dicho que en Argentina “nadie la iba a extrañar”, no esquivó el tema: “Nadie me va a extrañar”, respondió con una media sonrisa, antes de poner en duda si en esta nueva experiencia lograría generar vínculos. “¿Será que aquí sí te va a querer alguien?”, le preguntaron. “Mmm, no sé. Lo dudo… o no. No sé”, lanzó, generando risas y aplausos.

Ese tono ambiguo, entre el humor y la distancia emocional, marcó el inicio de su participación. Antes de ingresar definitivamente, la conductora le propuso tomarse “un último respiro fuera de la casa”, a lo que Solange respondió con una frase breve pero significativa: “De paz”. Una calma previa que contrasta con la intensidad que promete dentro del reality.

Solange Abraham se mostró segura y fiel a su estilo durante su presentación, destacando su actitud directa y frases sin filtro
Solange Abraham se mostró segura y fiel a su estilo durante su presentación, destacando su actitud directa y frases sin filtro

Ya dentro de la casa, el recibimiento fue cálido. Los participantes la saludaron con entusiasmo, destacaron su look y se mostraron curiosos por conocerla. “Hola, mucho gusto. Sol”, se presentó mientras recorría el espacio, visiblemente sorprendida por el ambiente. En medio de los saludos, no ocultó su emoción al encontrar a su compatriota, Horacio Pancheri: “¡Argentino! ¡Bueno, qué lindo!”, celebró, reforzando ese sentido de pertenencia en un entorno internacional.

Pero más allá de la simpatía inicial, Solange dejó en claro desde el primer momento cómo piensa jugar. En una charla previa, los conductores le advirtieron que dentro de la casa “no hay grises”. Su respuesta fue contundente: “Me encanta, blanco o negro. Yo soy blanco o negro. No conozco los grises”. Una definición que anticipa una estrategia directa, sin medias tintas.

Además, se mostró decidida a tomar el control de su experiencia: “No me gusta perder el tiempo y si algo tengo es que me gusta tener el control de todo”, afirmó, dejando en evidencia que no planea ser una participante pasiva. Aunque reconoció que el inicio puede ser complejo, se mostró confiada: “Entiendo que al principio me va a costar, pero lo voy a lograr”.

Así fue el ingreso de Solange Abraham a Gran Hermano: Generación Dorada
Solange Abraham anticipó en La Casa de los Famosos una estrategia basada en la autenticidad y el control total sobre su participación en el reality (Prensa Telefe)

El cierre de su ingreso mantuvo ese equilibrio entre emoción y carácter. “Hay que tener control, vamos”, se dijo antes de instalarse definitivamente, mientras los conductores la despedían con buenos deseos y el público celebraba su llegada.

Así, Solange Abraham no solo logró concretar su ingreso tras el imprevisto, sino que lo hizo dejando una huella desde el primer minuto. Con una personalidad frontal, una estrategia clara y un debut atravesado por la tensión y la expectativa, su paso por La Casa de los Famosos promete convertirse en uno de los focos principales de esta edición.

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