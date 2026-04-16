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Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de su obra en medio de sus problemas de salud

A días de que el actor fuera internado tras sufrir una caída, Carlos Rottemberg dialogó con Teleshow y confirmó la situación

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Luis Brandoni cumpleaños 85
El teatro argentino aguarda la vuelta de Brandoni y Silveyra tras la suspensión de “Quién es quién”

A días de haber sufrido una caída en su casa, y posteriormente ser internado, Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de la obra ¿Quién es quién?. A pesar del éxito que representaba el espectáculo, y de las constantes ovaciones y funciones a sala llena, la comedia se vio obligada a detenerse hasta nuevo aviso. La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg, productor del evento.

“Informamos que, para acompañar la recuperación del Sr. Luis Brandoni -quien atraviesa un cuadro de salud de público conocimiento- la producción, el equipo artístico y la sala Multitabaris han decidido suspender la temporada de Quién es Quién hasta nuevo aviso”, destacaba un posteo publicado en las redes sociales de Multiteatro junto a una imagen de Brandoni y Silveyra. En diálogo con Teleshow, el empresario confirmó la situación a pesar del contexto que atravesaban.

El momento de incertidumbre llegó días atrás cuando Silveyra se vio obligada a suspender funciones por una afección de salud. Poco después, las alarmas de preocupación volvieron a encenderse cuando la atención se centró en Brandoni, quien fue internado, según informó Ángel de Brito en Bondi Live. Frente a las versiones cruzadas y rumores difundidos en redes y medios, Teleshow consultó al productor Carlos Rottemberg para clarificar la situación.

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de '¿Quién es quién?' tras sufrir una caída
El éxito teatral “Quién es quién” se detiene por la salud de Luis Brandoni y Solita Silveyra (X)

Beto está en observación tras una caída ocurrida el sábado en su casa. Esto requiere unos días de evaluación y recuperación en el sanatorio”, explicó Rottemberg el pasado lunes. El productor detalló que, antes de este episodio, las funciones ya estaban suspendidas desde el viernes debido a una dolencia de Silveyra. “Por eso desde el viernes la temporada está detenida”, había comentado en ese entonces, y describió la sucesión de hechos que llevaron a la pausa de la obra.

Rottemberg desmintió los rumores más alarmistas: “No es un ACV, como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del golpe, que debe controlarse hasta su absorción”. Con estas palabras, el productor buscó llevar tranquilidad mientras el actor permanece bajo control médico.

El propio Rottemberg había dialogado con este medio poco antes, cuando se confirmó la suspensión de funciones por la salud de Silveyra, lo que generó preocupación entre el público y el ambiente teatral. “Las funciones se suspendieron desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está recuperando en su casa”, indicó, y remarcó que la decisión se tomó por recomendación médica y no reviste gravedad. “Recién hablé con ella y se está recuperando muy bien”, agregó, aunque prefirió no brindar detalles sobre el cuadro de la actriz.

Luis Brandoni cumpleaños 85
El teatro argentino aguarda la vuelta de Brandoni y Silveyra tras la suspensión de “Quién es quién”

Respecto al regreso de Silveyra, Rottemberg anticipó que podría producirse el miércoles, según lo sugerido por los profesionales de la salud, aunque el lunes el panorama será más preciso. La vuelta a escena dependerá de la evolución de la actriz y de la autorización médica, priorizando su bienestar sobre el calendario de funciones.

No es la primera vez que “Quién es quién” enfrenta complicaciones vinculadas a la salud de sus protagonistas. Durante el verano, la obra modificó su temporada y desistió de presentarse en Mar del Plata por recomendación médica, para que Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control profesional. Eso motivó un cambio de elencos: “Quién es quién” cedió su lugar en la costa a “El secreto”, encabezada por Ana María Picchio y Gerardo Romano, que extendió su temporada hasta Semana Santa. Mientras tanto, Brandoni y Silveyra continuaron en cartel en el Multitabaris.

Por el momento, la sala de “Quién es quién” permanecerá cerrada, mientras el equipo artístico y técnico acompaña la recuperación de Silveyra y Brandoni. La expectativa está puesta en el regreso de ambos actores, figuras emblemáticas de la escena local.

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