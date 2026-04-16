El insólito motivo por el cual la CGT no podrá denunciar la reforma laboral de Milei en la próxima conferencia anual de la OIT

Los dirigentes de la CGT Gerardo Martínez y Héctor Daer con sus pares de las dos CTA, en un acto realizado en la OIT hace dos años

La CGT prepara un acto en rechazo de la reforma laboral de Javier Milei que se realizará durante la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que deliberará entre el 1° y el 12 de junio en Ginebra, Suiza-, pero el tema no podrá ser denunciado oficialmente en las distintas instancias del organismo.

Así lo admitió a Infobae el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), quien dijo que organizará un acto de protesta contra la reforma laboral en un salón de la OIT, en el que hablará el triunvirato de la CGT y serán invitadas las dos CTA.

Se tratará de un encuentro informal, fuera de las deliberaciones oficiales del organismo, como se efectúa desde hace dos años para darle visibilidad en el exterior al rechazo del gremialismo a las medidas de Milei.

Gerardo Martínez y el director general de la OIT, Gilbert Houngbo

La iniciativa tratará de compensar una dificultad que tendrá la CGT: no podrá concretar una denuncia formal contra la reforma laboral porque los mecanismos internos de la OIT impiden llevar reclamos recientes al debate inmediato en la conferencia que se hará en junio, postergando cualquier abordaje sobre las cuestiones más controvertidas en materia laboral hasta, como mínimo, el próximo año.

“La Argentina aportó las denuncias ante la OIT que se sumaron desde que asumió Milei, como las violaciones a los convenios 87, 98 y otros, y el Gobierno va a tener que dar explicaciones sobre esos planteos de la CGT y de otras organizaciones sindicales, pero no sobre la reforma laboral porque la OIT solo trata los temas que fueron presentados en su momento y que hoy están en estudio”, dijo el dirigente del sector dialoguista.

Martínez explicó: “Tenemos que presentar una nueva denuncia y eso requiere un trámite. Por eso podrá ser considerada el año que viene o el siguiente. En el Comité de Libertad Sindical de la OIT, por ejemplo, estamos tratando denuncias de casos de cualquier parte del mundo que fueron presentadas hace un año y medio”.

La conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se realizará entre el 1° y el 12 de junio en Ginebra, Suiza (Foto: EFE/Salvatore Di Nolfi)

De todas formas, el líder de la UOCRA destacó que este año fue distinguido con una importante designación a nivel internacional: “Hay una ponderación del protagonismo que tuvo la CGT en toda la gestión de Milei y por eso solidariamente me han votado para que sea vicepresidente de la conferencia de la OIT como representante de los trabajadores”.

Ese nombramiento efectuado por las centrales sindicales de los 187 países que integran la OIT, agregó, “tiene un sentido político” de reconocer el papel de la CGT ante las medidas socioeconómicas y laborales del Gobierno.

De esta forma, Martínez sumará otra responsabilidad clave en el organismo internacional, donde desde 2005 es miembro del Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo tripartito de la OIT, integrado por 122 miembros representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, al hablar ante la OIT en 2024; al año siguiente, el Gobierno no envió a ningún funcionario

El año pasado, en su discurso ante la conferencia anual, el líder cegetista sostuvo que “en la Argentina el mensaje de la política es la confrontación” y se quejó de que “el Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, al tiempo que exigió a Milei: “Levantemos el cepo al salario”.

“Reclamamos el libre ejercicio de la negociación colectiva y rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial”, detalló.

Martínez, además, cuestionó a la administración libertaria porque “desfinancia la salud y la educación y no promueve políticas de ingresos y de empleo para sectores expuestos a una pobreza extrema”. Y advirtió: “El consenso de la sociedad en torno de bajar la inflación debe ser el resultado del esfuerzo compartido y no del sacrificio exclusivo de los trabajadores, la clase media y los sectores más golpeados”.

Roberto Baradel, Gerardo Martínez, Rafael Freire y Hugo Godoy, en el acto realizado en la OIT en 2025

En ese momento, la reforma laboral no estaba en la agenda del Gobierno (al menos explícitamente) y por eso no formó parte del discurso crítico del secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. Y ahora, debido a la dinámica interna de la OIT, el proyecto de Milei se convirtió en la Ley 28.702 de Modernización Laboral, pero el sindicalismo deberá esperar uno o dos años para que se traten sus denuncias contra la iniciativa libertaria.

Los temas que se tratarán en la OIT

En la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, con participación de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países, se debatirán este año tres ejes principales: el trabajo en plataformas digitales, la igualdad de género en el empleo y el fortalecimiento del diálogo social, además del tratamiento permanente de la Comisión de Aplicación de Normas.

En cuanto al diálogo social, se trata de la tercera discusión sobre el tema tras los debates de 2013 y 2018. Se destacará que atraviesa un momento crítico, con desafíos importantes, pero sigue siendo “una herramienta clave para la gobernanza democrática, la promoción del trabajo decente y el fortalecimiento institucional”.

Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo, de la CGT, durante una deliberación en la OIT

Respecto a la igualdad de género, la OIT impulsa un programa transformador basado en seis pilares: igualdad salarial, políticas de cuidado con licencias remuneradas, desarrollo de competencias, inversión en sectores clave como salud y educación, eliminación de barreras y estereotipos, y prevención de la violencia y el acoso laboral por motivos de género.

Sobre la economía de plataformas, se prevé avanzar en la conferencia de la OIT en una segunda discusión normativa para establecer un convenio internacional que regule este tipo de trabajo, lo que podría convertirse en la primera norma global en la materia.