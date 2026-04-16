Política

El insólito motivo por el cual la CGT no podrá denunciar la reforma laboral de Milei en la próxima conferencia anual de la OIT

Según el dirigente de la CGT Gerardo Martínez, el organismo internacional tarda uno o dos años en analizar los planteos que se presentan. Cuál es el importante cargo que ocupará el líder de la UOCRA en las deliberaciones que comienzan el 1° de junio

Guardar
CGT y CTA en OIT
Los dirigentes de la CGT Gerardo Martínez y Héctor Daer con sus pares de las dos CTA, en un acto realizado en la OIT hace dos años

La CGT prepara un acto en rechazo de la reforma laboral de Javier Milei que se realizará durante la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que deliberará entre el 1° y el 12 de junio en Ginebra, Suiza-, pero el tema no podrá ser denunciado oficialmente en las distintas instancias del organismo.

Así lo admitió a Infobae el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), quien dijo que organizará un acto de protesta contra la reforma laboral en un salón de la OIT, en el que hablará el triunvirato de la CGT y serán invitadas las dos CTA.

Se tratará de un encuentro informal, fuera de las deliberaciones oficiales del organismo, como se efectúa desde hace dos años para darle visibilidad en el exterior al rechazo del gremialismo a las medidas de Milei.

Gerardo Martínez y el director general de la OIT, Gilbert Houngbo
Gerardo Martínez y el director general de la OIT, Gilbert Houngbo

La iniciativa tratará de compensar una dificultad que tendrá la CGT: no podrá concretar una denuncia formal contra la reforma laboral porque los mecanismos internos de la OIT impiden llevar reclamos recientes al debate inmediato en la conferencia que se hará en junio, postergando cualquier abordaje sobre las cuestiones más controvertidas en materia laboral hasta, como mínimo, el próximo año.

“La Argentina aportó las denuncias ante la OIT que se sumaron desde que asumió Milei, como las violaciones a los convenios 87, 98 y otros, y el Gobierno va a tener que dar explicaciones sobre esos planteos de la CGT y de otras organizaciones sindicales, pero no sobre la reforma laboral porque la OIT solo trata los temas que fueron presentados en su momento y que hoy están en estudio”, dijo el dirigente del sector dialoguista.

Martínez explicó: “Tenemos que presentar una nueva denuncia y eso requiere un trámite. Por eso podrá ser considerada el año que viene o el siguiente. En el Comité de Libertad Sindical de la OIT, por ejemplo, estamos tratando denuncias de casos de cualquier parte del mundo que fueron presentadas hace un año y medio”.

La conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se realizará entre el 1° y el 12 de junio en Ginebra, Suiza (Foto: EFE/Salvatore Di Nolfi)
La conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se realizará entre el 1° y el 12 de junio en Ginebra, Suiza (Foto: EFE/Salvatore Di Nolfi)

De todas formas, el líder de la UOCRA destacó que este año fue distinguido con una importante designación a nivel internacional: “Hay una ponderación del protagonismo que tuvo la CGT en toda la gestión de Milei y por eso solidariamente me han votado para que sea vicepresidente de la conferencia de la OIT como representante de los trabajadores”.

Ese nombramiento efectuado por las centrales sindicales de los 187 países que integran la OIT, agregó, “tiene un sentido político” de reconocer el papel de la CGT ante las medidas socioeconómicas y laborales del Gobierno.

De esta forma, Martínez sumará otra responsabilidad clave en el organismo internacional, donde desde 2005 es miembro del Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo tripartito de la OIT, integrado por 122 miembros representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores.

Julio Cordero en la OIT
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, al hablar ante la OIT en 2024; al año siguiente, el Gobierno no envió a ningún funcionario

El año pasado, en su discurso ante la conferencia anual, el líder cegetista sostuvo que “en la Argentina el mensaje de la política es la confrontación” y se quejó de que “el Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, al tiempo que exigió a Milei: “Levantemos el cepo al salario”.

“Reclamamos el libre ejercicio de la negociación colectiva y rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial”, detalló.

Martínez, además, cuestionó a la administración libertaria porque “desfinancia la salud y la educación y no promueve políticas de ingresos y de empleo para sectores expuestos a una pobreza extrema”. Y advirtió: “El consenso de la sociedad en torno de bajar la inflación debe ser el resultado del esfuerzo compartido y no del sacrificio exclusivo de los trabajadores, la clase media y los sectores más golpeados”.

La CGT y las CTA, en un acto en la OIT
Roberto Baradel, Gerardo Martínez, Rafael Freire y Hugo Godoy, en el acto realizado en la OIT en 2025

En ese momento, la reforma laboral no estaba en la agenda del Gobierno (al menos explícitamente) y por eso no formó parte del discurso crítico del secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. Y ahora, debido a la dinámica interna de la OIT, el proyecto de Milei se convirtió en la Ley 28.702 de Modernización Laboral, pero el sindicalismo deberá esperar uno o dos años para que se traten sus denuncias contra la iniciativa libertaria.

Los temas que se tratarán en la OIT

En la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, con participación de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países, se debatirán este año tres ejes principales: el trabajo en plataformas digitales, la igualdad de género en el empleo y el fortalecimiento del diálogo social, además del tratamiento permanente de la Comisión de Aplicación de Normas.

En cuanto al diálogo social, se trata de la tercera discusión sobre el tema tras los debates de 2013 y 2018. Se destacará que atraviesa un momento crítico, con desafíos importantes, pero sigue siendo “una herramienta clave para la gobernanza democrática, la promoción del trabajo decente y el fortalecimiento institucional”.

Gerardo Martínez en la OIT
Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo, de la CGT, durante una deliberación en la OIT

Respecto a la igualdad de género, la OIT impulsa un programa transformador basado en seis pilares: igualdad salarial, políticas de cuidado con licencias remuneradas, desarrollo de competencias, inversión en sectores clave como salud y educación, eliminación de barreras y estereotipos, y prevención de la violencia y el acoso laboral por motivos de género.

Sobre la economía de plataformas, se prevé avanzar en la conferencia de la OIT en una segunda discusión normativa para establecer un convenio internacional que regule este tipo de trabajo, lo que podría convertirse en la primera norma global en la materia.

Temas Relacionados

CGTReforma laboralOITGerardo MartínezSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La intervenciones en Salta y Jujuy alteran la interna entre el peronismo federal y el kirchnerismo

En el norte crece la tensión por el control del partido en el ámbito local. Reproches, pedidos de elecciones y afrontas judiciales

La intervenciones en Salta y Jujuy alteran la interna entre el peronismo federal y el kirchnerismo

La estrategia de la oposición para acorralar a Adorni en Diputados y que LLA no “embarre la cancha”

El miércoles 29 de abril el jefe de Gabinete brindará su informe de gestión, pero la sesión informativa será una virtual interpelación a raíz de las denuncias por enriquecimiento ilícito. “No hay que entrar en provocaciones ni darle pie para que todo se pudra”, advierten

La estrategia de la oposición para acorralar a Adorni en Diputados y que LLA no “embarre la cancha”

La trama detrás del cambio de uno de los veedores de la AFA: el Gobierno niega que se vaya a dilatar la investigación

Las autoridades nacionales ya tienen prácticamente definida a la persona que va a reemplazar al abogado que estaba al frente de la supervisión del organismo deportivo, que renunció en medio de versiones cruzadas

La trama detrás del cambio de uno de los veedores de la AFA: el Gobierno niega que se vaya a dilatar la investigación

El nuevo objetivo de la motosierra de Milei: los ministros deberán ajustar el 2% de su presupuesto

En la Jefatura de Gabinete esperan informes de todas las carteras que indiquen en qué segmentos pueden llegar a recortar gasto. El trasfondo de la medida y la opinión de la mesa chica del Gobierno

El nuevo objetivo de la motosierra de Milei: los ministros deberán ajustar el 2% de su presupuesto

El caso Adorni sigue sumando capítulos y conspira contra el intento oficialista de recrear expectativas

La causa sobre el patrimonio del funcionario agrega datos llamativos y en continuado. Va a contramano de la intención de retomar el manejo de la agenda y, a la vez, generar confianza frente al cuadro económico. Para completar, asoma la apuesta al “barro” en el Congreso

El caso Adorni sigue sumando capítulos y conspira contra el intento oficialista de recrear expectativas
DEPORTES
La lista de arqueros que podrían llegar a Boca Juniors tras confirmarse la grave lesión de Agustín Marchesín

La lista de arqueros que podrían llegar a Boca Juniors tras confirmarse la grave lesión de Agustín Marchesín

10 frases de Coudet tras el triunfo ante Carabobo: qué destacó de River, las lesiones de Fausto Vera y Quintero y el Superclásico ante Boca

El gesto de Marcos Rojo que generó polémica tras la derrota de Racing ante Botafogo por la Copa Sudamericana

River Plate le ganó 1-0 a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana y sigue invicto en la era Coudet

Aceleración de Páez y derechazo sorpresivo de Driussi: así fue el gol con el que River Plate rompió la resistencia de Carabobo

TELESHOW
¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

¿Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano?: el cambio en la votación que puede modificar el futuro de la casa

Luis Brandoni debió suspender la temporada teatral de su obra en medio de sus problemas de salud

Griselda Siciliani, rotunda cuando le preguntaron por Luciano Castro: “Estamos separados hace ya un tiempo”

Jimena Barón se emocionó con un participante del ciclo de Guido Kaczka y le cumplió su sueño: “Yo te lo quiero pagar”

Así fue la entrada de Solange Abraham a La Casa de los Famosos de Estados Unidos en el intercambio de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del ejército paquistaní se reúne con funcionarios iraníes en Teherán para intentar reactivar las conversaciones con EEUU

El jefe del ejército paquistaní se reúne con funcionarios iraníes en Teherán para intentar reactivar las conversaciones con EEUU

Estados Unidos advirtió que está en condiciones de sostener “indefinidamente” el bloqueo económico sobre Irán

La Ruta 66, un “museo lineal” de Chicago a Los Ángeles, cumple 100 años

Panamá destinará $5 millones para atraer vuelos chárter al interior del país

“Como bestias”: una nena criada por un “monstruo” y un pueblo con los prejuicios al aire