Economía

El Gobierno adjudicó otros USD 131 millones en Bonar 2027 y 2028

En la segunda subasta, la Secretaría de Finanzas colocó otros USD 97 millones con el A027, pero solo USD 34 millones con el A028. Pese a que podías sumar hasta USD 200 en total, el interés inversor no fue suficiente

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Este lunes se llevó a cabo la colocación por adhesión que sigue a la licitación del viernes pasado (Reuters)
Este lunes se llevó a cabo la colocación por adhesión que sigue a la licitación del viernes pasado (Reuters)

En la colocación de deuda por adhesión posterior a la licitación del viernes pasado, la Secretaría de Finanzas informó la adjudicación de otros USD 131 millones por el Bonar 2027 y el 2028. El Ministerio de Economía, comunicó que la totalidad de las ofertas recibidas coincidió exactamente con el monto adjudicado, sin diferenciales ni remanentes cuando había margen hasta USD 200 millones (ampliación de USD 100 millones por bono) y sumar a los depósitos del Tesoro de cara a los vencimientos.

La operación contempló dos series de títulos: el Bonar 2027 (AO27) y el Bonar 2028 (AO28). Para el Bonar 2027, el monto adjudicado alcanzó los USD 97 millones, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12% y una tasa nominal anual (TNA) de 5,00%. El Bonar 2028, en tanto, sumó USD 34 millones, con una TIREA de 8,86% y una TNA de 8,52%. La licitación no registró sobrantes ni rechazos, ya que las ofertas igualaron el volumen total emitido.

La colocación de estos instrumentos tuvo como objetivo captar dólares frescos del mercado, en un contexto en el que el Tesoro busca diversificar sus fuentes de financiamiento y ofrecer alternativas a los inversores con perfiles de riesgo y plazo diferenciados. La opción por títulos en moneda extranjera responde a la demanda de instrumentos dolarizados en el segmento financiero local.

El detalle de la licitación muestra que el Bonar 2027 (AO27) concentró la mayor parte de la demanda, al adjudicarse USD 97 millones sobre el total. Este título ofrece una TIREA de 5,12% y una TNA de 5,00%, condiciones que reflejan las expectativas de los participantes sobre la evolución de la economía y la política monetaria en el corto y mediano plazo. El Bonar 2028 (AO28), por su parte, adjudicó USD 34 millones, con tasas sensiblemente superiores: TIREA de 8,86% y TNA de 8,52 por ciento.

Con la última licitación del Bonar 2027 y del 2028, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera quedarán a fin de mes cerca de USD 700 millones.
Con la última licitación del Bonar 2027 y del 2028, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera quedarán a fin de mes cerca de USD 700 millones.

La expectativa estaba en si Finanzas lograba continuar con la buena performance que había tenido el AO27 hasta ahora de colocar el máximo permitido. Esta fue la primera vez que en la segunda subasta no colocó el máximo permitido de 100 millones (aunque no lo hizo por poco; quedó en USD 97 millones). Mientras que en el caso de AO28 la diferencia fue mayor y apenas amplió por USD 34 millones (cuando podía hacerlo por USD 100 millones).

El último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al 25 de marzo, detalló que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en la entidad ascendían al equivalente de USD 255 millones. Este cálculo surgió de una conversión de $351.899 millones a un tipo de cambio de $1.378,9689 por dólar. El próximo martes 31 de marzo, deberían ingresar los USD 300 millones que se colocaron en la primera subasta y luego los USD 131 millones de la segunda. Lo que haría que aumenten en términos totales a USD 686 millones.

“El AO27 ya tiene una demanda muy consolidada y probablemente eso vuelva a quedar evidenciado en la segunda vuelta de mañana”, destacó en la previa, Adrián Yarde Buller, Chief Economist & Strategist de Facemix Valores. Mientras que señalo que el AO28 no tuvo tanto apetito como la primera emisión del AO27 o la colocación del AN29 en diciembre, pero que pese a ello Finanzas logró completar los USD 150 millones a una tasa razonable y quedó algo de demanda insatisfecha de cara a la segunda vuelta. “Habrá que ver si la tasa de corte en zona de 8,5% sirve para incentivar la entrada de nuevos inversores que tal vez imaginaban un corte en niveles inferiores”, señaló.

La expectativa del mercado

Y si bien el mercado festeja que el ministro de Economía, Luis Caputo, promueva el desarrollo del mercado de capitales local con los bonos en dólares, nuevamente será el mecanismo de financiamiento internacional el que garantice el pago del vencimiento de julio. El Caputo aseguró que ya tiene identificado y que se va a dar a conocer en los próximos meses para cubrir el pago de capital de julio y enero y julio del 2027.

“El trabajo de Fede (por Furiase) en la Secretaría de Finanzas es el de refinanciar al país lo más barato posible. Tenemos opciones más baratas; mientras tengamos estas opciones más baratas, que por ahí el mercado no las sabe, pero se va a enterar en los próximos meses, nosotros vamos a seguir primando lo que es la opción más barata", aseguró Caputo. En esa línea, aseguró que tienen financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, que incluye el cupón de julio de este año, de enero y de julio del año que viene por aproximadamente USD 9.000 millones.

Según pudo saber Infobae con fuentes de Economía, en las próximas semanas será el ministro Caputo quien comunique el nuevo mecanismo de financiamiento y no se tratará de un préstamo con bancos internacionales como el que se llevó a cabo en enero.

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