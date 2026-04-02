Tras el discurso de Trump, el feriado aísla a la Argentina de la volatilidad de los mercados por la guerra en Irán

Los mercados siguen experimentando volatilidad por el conflicto en Medio Oriente.

Ahora es el mercado el que apuesta que Donald Trump intenta poner fin al conflicto con Irán. El presidente de Estados Unidos solo exigió que se abra el estrecho de Ormuz por donde pasa el 20% del petróleo que se produce en el mundo.

Por eso el miércoles subieron las Bolsas de Estados Unidos y traccionaron a los demás mercados. Al mismo tiempo, el petróleo Brent bajó más de 3% a USD 100 el barril. La búsqueda de refugio se vio en el renacer del oro que subió casi 3% y en el mercado overnite abrió en alza, aunque eso cambiaría con el correr de las horas.

El mejor humor acompañó a los bonos argentinos que tuvieron alzas de hasta 0,8% e hicieron bajar 5 unidades (-0,8%) el riesgo país a 612 puntos básicos, siguiendo la tendencia de la región. Al aumento de los bonos soberanos lo ayudó que la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos haya bajado 10 puntos en los últimos días a 4,31 por ciento. Todo esto sucedía mientras esperaban el discurso nocturno de Trump.

La Bolsa local estuvo más cauta porque siguen sin reaccionar los bancos ante los malos balances que presentaron por la suba de la morosidad. El S&P Merval, el índice de los papeles líderes, subió 0,1% en pesos y cayó 0,9% en dólares por el incremento del contado con liquidación (CCL). Las acciones más destacadas fueron las de Aluar (+5,9%), IRSA (+4,4%) y Ternium (+3,1%).

Si se analiza el ranking de las que más subieron en marzo, el gran ganador es YPF (33%) por la guerra en Irán y en el segundo lugar se ubicó el banco VALO (29,1%), seguido de Comercial del Plata (25,2%) y Edenor (22,8%).

La ausencia de las entidades bancarias en el ranking explica la falta de potencia de la Bolsa. A lo largo del año solo 5 empresas tuvieron alzas por encima de la inflación: YPF (+19,9%), VALO (+19%), Transener (+18,4%), BYMA (+13,2%) y Transportadora Gas del Sur (+10,3%). La inflación para el trimestre está estimada en 9 por ciento.

VALO es el único banco que está en el ranking porque no tiene morosidad de deudores, ya que se vuelca al sector corporativo medio y grande y está activo en la reestructuración de deudas de grandes empresas con problemas financieros.

En cuanto al dólar, siguió firme la demanda en el mercado pese a la mayor oferta de exportadores del agro. El MEP y el CCL tuvieron subas de hasta 1 por ciento: el primero cerró a $1.424 y el segundo a 1.490 pesos. El blue, en cambio, reflejó otra realidad al perder $5 y se convirtió en el segmento más barato al cotizar a 1.405 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron 682 millones de dólares. La mitad fue liquidación del agro. El Banco Central aprovechó para comprar USD 76 millones y las reservas aumentaron sólidamente porque los bancos rearmaron sus encajes por ser el primer día del mes. Pero también influyó la baja del dólar en el mundo de 0,5% frente a las seis principales monedas del planeta. Además, el oro aumentó más de 2,5% y el yuan está en el mayor precio del mes. Todos estos factores elevaron las reservas en USD 2.336 millones a 44.427 millones de dólares.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía, señaló que “las liquidaciones de divisas del complejo agroexportador totalizaron USD 2.032 millones en marzo, con un aumento de 8,1% frente al mismo mes del año pasado. En el acumulado del primer trimestre, las liquidaciones sumaron USD 5.172 M (-15,7% interanual). El ritmo de liquidaciones parece haberse normalizado en marzo luego de varios meses por debajo de lo estimado por el adelantamiento generado con la suspensión temporaria de las retenciones en septiembre del año pasado. Dadas las buenas perspectivas para la cosecha gruesa (maíz y soja) actualmente en marcha, esperamos buena oferta de divisas provenientes del sector en los próximos meses”.

En el Gobierno creen que el dólar mayorista no debería sobrepasar $1.400 por un tiempo y a ese precio serán los grandes compradores.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “comenzamos la semana con un volumen de operaciones que es el mayor desde el 29 de diciembre pasado. Con montos de esa magnitud podríamos haber imaginado compras del BCRA holgadamente superiores a los USD 76 millones que informó la autoridad monetaria al cierre de la rueda. Aun así, la semana de tan solo 3 ruedas terminó con un acumulado por compras de USD 424 millones”.

El informe agregó que “los préstamos en dólares a privados habrían crecido USD 1.056 millones entre el último registro del 27 de febrero y el 27 de marzo (netos de tarjeta) lo que representa una gran ayuda para apuntalar las compras de la autoridad monetaria, además de las liquidaciones del agro, energía y la deuda corporativa y sub soberana. Pero los depósitos del Tesoro en el BCRA en moneda extranjera en torno a USD 600 millones distan demasiado de los más de USD 4.000 millones que vencen en julio, y todavía no hablamos de 2027. Sumado a esto, con reservas netas que rondan los USD -2.700 millones y sin acceso al mercado internacional de deuda, se hace evidente la necesidad de acelerar las compras”.

A contramano, Reschini destacó que “los préstamos en pesos no levantan cabeza en términos reales y eso habla de una pérdida de dinamismo en la actividad, que como ya vimos involucra a la mayoría de los sectores salvo a energía, agro y financiero. Probablemente, sea esa la razón por la cual los préstamos en dólares crecen mientras los préstamos en pesos siguen estancados”.

El mercado tomó nota de que la oferta seguirá alta y se volcó a la compra de LECAP a tasa fija que hizo bajar los rendimientos de fin de abril a 1,62% efectivo mensual y a 1,82% para mayo. Recién a partir del 30 de julio superan el techo de 2% para llegar a mediados de enero a 2,16% efectivo mensual. En otras palabras, rinden menos que la inflación, pero los inversores no se fijan en ese detalle, sino cuánto van a ganar en dólares si la divisa sigue achatada.

El discurso de Donald Trump modificó el humor de los mercados nocturnos. Alex Brandon/Pool via REUTERS

En tanto después de las 22 horas, el discurso de Donald Trump enfrió las esperanzas de un tratado de paz. Anticipó que seguirá atacando objetivos eléctricos, nucleares, y que perdonará el petróleo porqueserá lo único que exista para que Irán sobreviva, durante tres semanas más. Además, aclaró que Estados Unidos puede autoabastecerse de petróleo y agradeció los barriles que le provee Venezuela. A Europa, que es el continente que más depende del petróleo que llega a través del estrecho de Ormuz, le dijo deberán ocuparse de que se abra. “Si lo hacen los ayudaremos”, aclaró.

Las Bolsas de Nueva York, que mostraban leves subas antes del discurso de Trump, pasaron rápidamente a terreno negativo y retrocedían más de 1% horas antes de la apertura de los mercados. En Europa, las principales plazas también cambiaron de tendencia y registraban caídas, ya que son las más expuestas a este contexto. La magnitud de la baja resulta incierta, dado que los retrocesos se intensificaban minuto a minuto. El índice VIX, que mide la volatilidad y es conocido como el “índice del miedo”, subía 4% y superaba los 25 puntos, acercándose al umbral de 30, nivel que suele activar alertas en los mercados.

El petróleo Brent, de referencia en la Argentina, se encaminaba a una suba de 5% y cotizaba por encima de 105 dólares. Los combustibles en Estados Unidos aumentaron 17% en los 32 días de conflicto y amenazan a la inflación de marzo, lo que quita de la mente de los analistas que haya un recorte en las tasas de interés.

La velocidad con que se movieron los indicadores hace imposible un pronóstico sobre la rueda de hoy en Estados Unidos. Esta decisión impactará en el precio de los bonos de la deuda local y en una mayor inflación. Pero los mercados locales abren el lunes y se sabe que Trump siempre sorprende con novedades los fines de semana. El dólar, que había cerrado en baja en el mundo, estaba subiendo 0,36 por ciento durante la noche. También aumentaban la soja, el maíz y el trigo, hasta 0,70 por ciento. El oro cedía 1,61%, pero era el único commodity que reportaba pérdidas.