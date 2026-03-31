Economía

¿Cambio de paradigma?: el 70% de los autos 0 km en Europa todavía usan combustibles pese al avance de los híbridos

Aunque la estadística los cuenta como electrificados, el verdadero propulsor de la mayoría de los autos nuevos en el viejo continente sigue siendo el petróleo. La movilidad a batería está cerca del 20%

Guardar
autos híbridos
La palabra mágica es "Hybrid", la tecnología más adoptada en Europa para autos 0 km

Siempre se dice que, dependiendo el punto de vista y el objetivo de un estudio, un resultado puede verse como algo buen o malo. La famosa mitad del vaso lleno o mitad del vaso vacío.

Según la Asociación Europea de Fabricante de Automóviles (ACEA), por primera vez en la historia en diciembre de 2025 se vendieron más autos eléctricos que autos con motor de combustión interna. Los números fríos indicaron que se vendieron 217.898 autos 100% eléctricos, un crecimiento del 51%, mientras que los autos convencionales propulsados únicamente con motores a gasolina fueron 216.492 unidades, es decir un 19% menos que en 2024.

El dato de diciembre, de todos modos, es positivo para que quienes impulsan la electromovilidad crean que están ganando otra “batalla cultural”, que tiene por objetivo imponer los autos eléctricos por sobre los de combustión, en nombre de la ecología y la neutralidad de carbono para el año 2050, como más de 200 Gobiernos de todo el mundo firmaron en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021.

Los autos 100% eléctricos no crecen al mismo ritmo que en China, pero igualmente se acercan al 20% del mercado en Europa. REUTERS/Florence Lo/File Photo
Los autos 100% eléctricos no crecen al mismo ritmo que en China, pero igualmente se acercan al 20% del mercado en Europa. REUTERS/Florence Lo/File Photo

El año completo

En el total del año, todavía las cuentas no se invirtieron ya que en todo 2025 se vendieron 1.880.370 de autos eléctricos y 2.880.298 de combustión interna, es decir casi 1.000.000 más en 12 meses. Esto significa que el 26,1% de los autos nuevos que se vendieron fueron de combustión y el 19,5% fueron eléctricos puros. Sin embargo, entre ambas cuotas apenas alcanzan el 45,6%, lo que permite inferir que hay otra tecnología que los supera: los híbridos.

Efectivamente, los autos híbridos autorecargables representaron el 34,4% del total de los nuevos patentamientos europeos en 2025, lo que puede ser tomado como una batalla ganada por la electrificación, pero al mismo tiempo como una perdida, porque esa tecnología utiliza mayor propulsión de combustión que electricidad.

Si se mira del lado de los eléctricos, ellos podrán decir que el 53,9% usan motores eléctricos, y es cierto. Pero si se mide en contaminación ambiental o emisiones de gases de efecto invernadero, la suma de los autos a gasolina y los híbridos muestra que el 60,5% cargan combustible derivado del petróleo, generan explosión en la cámara de combustión y sacan dióxido de carbono por el caño de escape.

El nuevo Renault Clio es un auto Full Hybrid y va camino a ser uno de los autos del año en Eyuropa. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo
El nuevo Renault Clio es un auto Full Hybrid y va camino a ser uno de los autos del año en Eyuropa. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

El cambio de la tendencia

Y ese es precisamente el cambio que se produjo en el mercado automotor europeo, y que parece ser tendencia en todo el mundo excepto China. Los autos híbridos tienen un costo más accesible que los eléctricos puros, no tienen problemas de autonomía limitada a poco más de 300 km y se cargan en 5 minutos en una estación de servicio, mientras los autos a batería son más caros, requieren en muchos países de subvenciones del Estado para ser más accesibles, tienen menor autonomía y cargarlos requiere varias horas en un cargador convencional o al menos 40 minutos para tener suficiente energía si se para en un cargador rápido.

En el medio quedan los híbridos enchufables (PHEV), que podrían caer del lado de los eléctricos, porque tienen una batería más grande, se enchufan, y en general comparten la propulsión con mucha más preponderancia con el motor de gasolina. Pero la proporción de híbridos enchufables no es alta sino todo lo contrario. La cuota de venta de autos híbridos con baterías que se deben conectar a la red representó en 2025 el 9,4% al alcanzar 1.015.887 unidades.

Sin embargo, si se suman los autos de combustión directa convencional, los híbridos autorecargables y los híbridos enchufables, las tres tecnologías que consumen combustibles fósiles representan el 69,9% del total de autos nuevos que se vendieron el año pasado en todos los países de la Unión. Como remanente quedan los pocos autos diésel que todavía se venden, especialmente en vehículos utilitarios, que suman el 8,9%, y el resto de las propulsiones que tienen el 3,35% restante.

Temas Relacionados

autos híbridosautos eléctricosautos convencionalesACEAventas de autos 0km en Europa

Últimas Noticias

La advertencia del economista que más escucha Milei: “Nos van a salir dólares por las orejas mientras no choquemos la calesita”

Ricardo Arriazu anticipó un buen año para Argentina, siempre que no se produzcan fuertes saltos en el tipo de cambio y explicó dónde se concentra la destrucción de empleo

La advertencia del economista que más escucha Milei: “Nos van a salir dólares por las orejas mientras no choquemos la calesita”

Horacio Marín, CEO de YPF: “La expropiación es una violación al derecho de propiedad y atrasó el desarrollo de Vaca Muerta”

El presidente de la petrolera habló sobre el fallo a favor de la Argentina en los tribunales de Estados Unidos y se refirió al aumento de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente

Horacio Marín, CEO de YPF: “La expropiación es una violación al derecho de propiedad y atrasó el desarrollo de Vaca Muerta”

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron, pero el riesgo país tocó un máximo de cuatro meses

Una nueva suba del petróleo tensó a los mercados, lo que benefició a las acciones argentinas del sector, pero castigó a los títulos públicos. El riesgo país subió a 637 puntos. YPF tocó su precio más alto en 15 años

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron, pero el riesgo país tocó un máximo de cuatro meses

Uno por uno: qué dicen los principales artículos de la Reforma Laboral que suspendió la Justicia por pedido de la CGT

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 ordenó la suspensión provisoria de 83 artículos de la ley de Modernización Laboral, haciendo lugar a un pedido de la central obrera

Uno por uno: qué dicen los principales artículos de la Reforma Laboral que suspendió la Justicia por pedido de la CGT

Un petrolera se prepara para anunciar una inversión de USD 6.000 millones en Vaca Muerta e ingresar el RIGI

Se trata de Phoenix Global Resources productor petrolero respaldado por Mercuria Energy Group, de la que es socio minoritario José Luis Manzano

Un petrolera se prepara para anunciar una inversión de USD 6.000 millones en Vaca Muerta e ingresar el RIGI
DEPORTES
Unión de Santa Fe le ganó 2-0 a Agropecuario y será rival de Independiente: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

Unión de Santa Fe le ganó 2-0 a Agropecuario y será rival de Independiente: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

“Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo”: un ex jugador dio detalles de su cruce más fuerte con Messi

La dura confesión de Neymar sobre las críticas que recibe en Brasil: “Sufro y siento dolor”

Videos, planos y fotos de la impactante obra del Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP e impulsar el sueño de la F1

Buenos Aires será la sede del Campeonato Sudamericano de sumo

TELESHOW
Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

Así fue el conmovedor regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano: “Cuando me fui era un pollito y ahora soy un halcón”

El apasionado beso de Nico Vázquez a Dai Fernández al ganar el Oro con Rocky en los Premios ACE

Premios ACE: ‘Rocky’ fue la gran ganadora en la noche de celebración del teatro argentino

Floppy Tesouro reveló el nuevo diagnóstico que recibió: “Lloré al salir del consultorio de la angustia”

INFOBAE AMÉRICA

Laurence Debray: “La española es una monarquía tipo IKEA”

Laurence Debray: “La española es una monarquía tipo IKEA”

Isabel Allende: diez claves para escribir de la autora de “La casa de los espíritus”

¿Colonizar Marte de verdad? El libro que desmonta el sueño con ciencia (y mucho humor)

Béisbol en Panamá: detenido jugador por intento de homicidio tras ataque con bate

Irán y lo que viene