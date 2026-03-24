Economía

Los índices de satisfacción muestran deterioro en las expectativas económicas: ¿es realmente preocupante para Milei?

Las universidades Di Tella y San Andrés mostraron una caída en la valoración del Gobierno y crecen las perspectivas negativas sobre el futuro. Aún así, los datos no son del todo negativos para el Gobierno

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Dos estudios de universidades prestigiosas
Dos estudios de universidades prestigiosas evidencian un empeoramiento de las expectativas económicas. (AP Foto/Matilde Campodónico)

Aunque Luis “Toto” Caputo consideró que los comentarios sobre un deterioro en la imagen del Gobierno forman parte de una campaña mediática, varios índices de prestigio -elaborados tanto por la Universidad Di Tella como San Andrés- muestran que efectivamente el fenómeno se está produciendo. En todo caso, la pregunta es hasta qué punto debería preocuparse Casa Rosada por estos datos que muestran una caída en la imagen del Presidente, de su gestión y de las expectativas económicas.

Ayer se conocieron dos estudios que apuntan en la misma dirección. Uno es el Índice de Confianza del Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Di Tella junto a la consultora Poliarquía). En marzo sufrió una caída de 3,5% y en términos interanuales de 4,9 por ciento.

“Comparado con el mismo momento de las dos gestiones anteriores, el nivel de marzo supera ampliamente el registrado durante la de Alberto Fernández y se ubica en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri”, explicaron.

En lo que va de 2026, el ICG acumula tres caídas consecutivas: enero fue de 2,8%, febrero 0,6% y ahora se conoció que en marzo el deterioro fue algo mayor, acumulando una caída en el primer trimestre de 6,5 por ciento.

La Universidad de San Andrés, por su parte, divulgó su informe mensual de humor social, que arroja también un deterioro. En su encuesta, que a partir de este mes será mensual, solo el 33% de los encuestados se mostró satisfecho con “la marcha general de las cosas”, lo que representa una caída de 7 puntos respecto a noviembre de 2025. “La insatisfacción alcanza el 65%”.

La gestión de Javier Milei registra una aprobación de 39% frente a una desaprobación del 59 por ciento. Aunque se trata de un dato que luce bastante negativo, en la perspectiva no lo es tanto. Mauricio Macri tenía mayor aprobación (51%) en este mismo punto de su mandato, pero Alberto Fernández apenas 17 por ciento.

Por otra parte, Macri luego sufriría una caída libre a partir de la crisis cambiaria que se desató en abril de 2018. Milei, en cambio, está lejos de sufrir una situación crítica como aquella, por lo que un eventual repunte dependerá de variables como la evolución de la inflación, los salarios, el crédito y la marcha del consumo.

Entre las principales preocupaciones aparecen los bajos salarios (37%) y la falta de trabajo (36%), que se consolidan como los principales problemas del país, “superando incluso la corrupción”. “La inflación ha perdido centralidad relativa en la agenda de preocupaciones”, detalla el estudio.

En dos meses la confianza
En dos meses la confianza del consumidor cayó 9,7 por ciento

Por otro lado, crece el sentimiento negativo sobre el porvenir. El 46% de los argentinos cree que el país empeorará en el próximo año, frente a un 30% que aún espera una mejora.

A fines de la semana pasada la Universidad Di Tella había divulgado el Índice de Confianza del Consumidor (ICC). En marzo sufrió una caída mensual de 5,3 por ciento. En la comparación interanual el índice muestra una disminución de 4,73% respecto de marzo de 2025.

En cuanto a las regiones, el índice mostró caídas en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, mientras que el interior mostró un aumento.

“La disminución más pronunciada se observó en GBA (-9,35%), seguida por CABA (-6,99%), mientras que el Interior registró un incremento de 1,26%. El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (50,71 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (37,39 puntos)”.

Por nivel de ingresos, el ICC registró caídas mensuales en ambos segmentos. La disminución fue más pronunciada entre los hogares de ingresos bajos (-6,91%), mientras que entre los hogares de ingresos altos la contracción fue menor (-4,71%). Los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (43,35 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (40,62 puntos).

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