Política

La confianza en el Gobierno cayó por tercer mes consecutivo, según el índice de la Universidad Di Tella

El estudio realizado mensualmente arrojó una caída en la consideración de la gestión nacional en marzo y es la más baja desde q gobierna Javier Milei. Hubo un retroceso en la opinión de los jóvenes encuestados

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El informe de la Universidad
El informe de la Universidad Torcuato Di Tella muestra una contracción acumulada de 6,5% en la confianza desde diciembre pasado, Javier Milei. EFE/ Octavio Guzmán

El índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó a 2,30 puntos en marzo de 2026, lo que representa una variación de -3,5% respecto de febrero y sitúa al indicador en su mínimo desde el inicio del mandato de Javier Milei.

La medición, desarrollada en base a una encuesta nacional y sostenida de manera ininterrumpida desde 2001, revela que la confianza experimenta tres caídas consecutivas desde el arranque de este año: enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%), lo que implica una contracción acumulada de 6,5% desde diciembre pasado. Así, el promedio de la administración Milei cae a 2,43 puntos, quedando en una posición intermedia entre el tramo inicial de Mauricio Macri (2,55) y el de Alberto Fernández (1,99).

Sin embargo, el dato de marzo aún supera ampliamente el valor alcanzado por la gestión Fernández en el mismo mes de 2022 (1,51; +52,6%), y se mantiene prácticamente en línea con la marca lograda bajo el gobierno de Macri en marzo de 2018 (2,32; -0,9%).

Componentes y factores de confianza

El deterioro del índice no es uniforme. Cuatro de los cinco subíndices que integran el ICG exhibieron retrocesos. Honestidad continúa siendo el componente más alto, con 2,73 puntos (-1,1%), seguido por Capacidad (2,55; -5,6%). Más lejos se ubica la Eficiencia, que se destaca como única excepción positiva, al crecer a 2,38 puntos (+3,9%) en el mes. En cambio, la Evaluación general del gobierno no logra revertir su signo negativo y se desploma a 1,98 puntos (-9,2%), mientras que la Preocupación por el interés general cae a 1,87 (-6,0%). Estos dos últimos subíndices concentran los descensos más intensos de la medición.

“La Honestidad se mantiene como el valor más elevado entre los componentes, pero la mayoría muestra retrocesos”, señala el informe, mientras destaca que “la Eficiencia es la única que mejora, pese a la tendencia dominante”.

El impacto de género y la pérdida de liderazgo joven

El informe advierte sobre el avance de una brecha de género que se profundiza. Mientras los hombres presentan 2,60 puntos (-0,8%), las mujeres registran un marcado descenso hasta 1,93 puntos (-8,5%), ampliando la diferencia a 0,67 puntos en favor del segmento masculino.

El segmento de jóvenes de
El segmento de jóvenes de 18 a 29 años pierde el liderazgo en confianza, con una caída de 25,8% y 2,22 puntos. REUTERS/Leandro Gomez

En cuanto a la variable etaria, se quiebra otra tendencia. Por primera vez desde el inicio de la gestión Milei, el tramo de 30 a 49 años lidera la confianza con 2,33 puntos (+9,4%), seguido de cerca por aquellos de más de 50 años (2,29; -7,3%). El grupo de jóvenes de 18 a 29 años es el más afectado, al desplomarse a 2,22 puntos (caída de 25,8%), y cede el liderazgo de percepción favorable que había exhibido en los meses iniciales del actual gobierno.

El interior se mantiene al frente; desplome en el Gran Buenos Aires

El análisis territorial ubica al interior del país como el área con mayor confianza en el gobierno (2,52 puntos; -3,1%). En el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marcan 2,12 puntos (+1,0%), superando a los del Gran Buenos Aires, donde se da la caída más pronunciada (1,92 puntos; -5,9%).

El nivel educativo también juega un papel diferencial. El índice es más alto entre quienes alcanzaron la educación terciaria o universitaria (2,40 puntos; -0,4%), seguido de los que completaron la secundaria (2,26; -11,7%). El sector con instrucción primaria es el único que muestra un crecimiento (1,67 puntos; +7,1%).

El interior del país mantiene
El interior del país mantiene el nivel más alto de confianza en el gobierno, mientras que el Gran Buenos Aires muestra el mayor descenso. REUTERS/Agustin Marcarian

Respecto a la experiencia con el delito, quienes declaran no haber sufrido hechos delictivos en el último año presentan un ICG superior (2,44; -2,4%), mientras que las víctimas se ubican en 1,86 puntos (descenso de -7,0%).

Perspectivas económicas: la brecha optimismo-pesimismo

El estudio confirma una brecha significativa según la percepción sobre el futuro económico. Quienes creen que la situación mejorará dentro de un año registran 4,18 puntos (-2,8%), en contraste con los que esperan que todo siga igual (2,88; +7,1%) o empeore (0,50 puntos; +16,3%).

La diferencia entre optimistas y pesimistas se mantiene en niveles muy altos”, subraya el relevamiento, que profundiza el análisis segmentado según variables sociodemográficas.

La investigación fue llevada a cabo entre el 4 y el 13 de marzo de 2026 por Poliarquía Consultores, sobre una muestra aleatoria y polietápica de 1.000 personas residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes en todo el país. El margen de error es ±0,07 puntos para el ICG, con un intervalo de confianza del 95% de 2,17 a 2,43 puntos.

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