Economía

Esta semana Caputo enfrenta vencimientos de casi $8 billones y busca USD 250 millones en el mercado local

La Secretaría de Finanzas afronta la necesidad de refinanciar un importante monto de deuda en pesos y la tercera colocación del BONAR 27, clave para obtener parte de los dólares necesarios para el pago de julio. Lo que esperan los analistas

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El Tesoro enfrenta vencimientos por
El Tesoro enfrenta vencimientos por casi $8 billones entre el 17 y el 31 de marzo, según datos de Econviews.

El Ministerio de Economía enfrenta esta semana otro desafío clave. La Secretaría de Finanzas deberá atender vencimientos por casi $8 billones de deuda en pesos y, al mismo tiempo, saldrá a buscar USD 250 millones adicionales en el mercado de capitales local para el pago de deuda externa de julio. La dinámica de estos días concentra la atención de bancos, inversores y analistas, tanto por la magnitud de los compromisos a cubrir como por la señal que se envíe respecto a la tasa de interés de los nuevos instrumentos. A la par de que se esperan los anuncios sobre los nuevos mecanismos de financiamiento a los que se refirió Luis Caputo.

Según la consultora Econviews, los vencimientos de deuda entre el 17 y el 31 de marzo totalizan $7.895.955 millones (casi $8 billones). Este monto corresponde a la suma de capital e intereses de varios instrumentos, entre los que se destacan el PARP y el TXZM6, ambos con vencimiento el 31 de marzo, martes de la próxima semana.

El detalle de los vencimientos próximos incluye $7.881.396 millones de capital por el bono TXZM6 y $12.649 millones de intereses por el PARP, ambos el 31 de marzo. También figuran $821 millones de capital y $173 millones de intereses del BONARCF para la misma fecha, mientras que el BONTE 26 contabiliza $705 millones de capital y $211 millones de intereses el 22 de marzo.

La señal sobre la tasa
La señal sobre la tasa de interés será clave para definir la respuesta del mercado en la licitación de esta semana.

“Como los bancos vienen con suficiente liquidez, el Tesoro va a poder renovar todo o incluso absorber algo. Lo interesante va a ser qué señal da con respecto a la tasa. Si se siente cómodo con esta tasa que se volvió negativa o va a buscar absorber más para que suba un poco”, sostuvo Alejandro Giacoia, economista de Econviews en conversación con Infobae.

En la licitación anterior, Finanzas llevó a cabo rollover de 108,09%, adjudicó un total de $10,42 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $12,90 billones. Lo que fue festejado por Felipez Nuñez, director de Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien sostuvo que se estiró la duración de la cartera en 0,78 años con $ 3,1 billones (aproximadamente 30%) en 2027 y 2028. Para esta licitación, el Tesoro cuenta con depósitos en moneda nacional en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de 5,1 billones de pesos.

Tercer test Bonar 2027

El contexto de esta licitación está marcado por las recientes declaraciones del ministro Luis Caputo, que afirmó que no va a tomar nueva deuda en los mercados internacionales, sino que va a priorizar alternativas más económicas con el uso de recursos propios, la venta de activos y el desarrollo del mercado local. En este sentido, destacó que el equipo económico ya identificó el financiamiento suficiente para cubrir los próximos vencimientos de capital, incluyendo los que corresponden a julio de este año, enero y julio del próximo año, por un total de USD 9.000 millones.

Luis Caputo anticipó que el
Luis Caputo anticipó que el Gobierno no tomará deuda nueva en los mercados internacionales y priorizará el financiamiento local.

Hoy el costo de financiamiento en los mercados internacionales es elevado por el riesgo país, por eso optamos por alternativas más baratas”, explicó Caputo durante su participación en el 21° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. Ahora la expectativa del mercado está en conocer cuál es ese mecanismo de financiamiento que ya identificó el Gobierno y cómo y cuándo llegarán esos USD 9.000 millones.

Esta semana nuevamente los ojos estarán en la tasa a la que Finanzas consiga los USD 250 millones. Aunque en la segunda licitación hace 15 días, a pesar del contexto internacional con el conflicto en Oriente Medio, la tasa adjudicada resultó inferior a la primera (una de TNA 5,45% versus 5,74%). Lo que marca un buen precedente para esta semana.

Con esta estrategia, el Caputo aspira a incrementar en forma progresiva los depósitos del Tesoro para cubrir los vencimientos. Si el ritmo de colocaciones se mantiene y la demanda acompaña, la Secretaría de Finanzas podría captar hasta USD 2.000 millones adicionales mediante este mecanismo en los próximos meses. Pero para cubrir los USD 4.200 millones, Caputo va a necesitar de otro mecanismo de financiamiento, el cual asegura ya tener identificado para poder pagar el próximo vencimiento de capital y el de enero y julio del año que viene.

Según el último balance diario del BCRA, al 18 de marzo, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera estaban en $ 383.261 millones (a un tipo de cambio de $ 1.399), lo que da un saldo de USD 237 millones aproximadamente, en donde ya se contabilizan las dos primeras licitaciones del Bonar 2027. Lo que llama la atención es que el equipo económico perdió parte de los dólares que consiguió con el Bonar 2027. Es que al 27 de febrero los depósitos en moneda extranjera del Gobierno en el Central estaban en $ 750.684 millones (a un tipo de cambio de $ 1.408), lo que daba un saldo de USD 537 millones aproximadamente. Es decir que, en lo que va de marzo, se perdieron USD 300 millones.

En el análisis de los vencimientos, la concentración de pagos en la última semana de marzo representa una prueba para la estrategia de financiamiento oficial. La capacidad del Tesoro para renovar el total de los compromisos o absorber pesos adicionales dependerá de la respuesta de los bancos y el sector privado, así como de la percepción sobre la sostenibilidad de la política económica.

El desafío inmediato para el Tesoro reside en la licitación de esta semana, en la que debe captar al menos USD 250 millones para cubrir los vencimientos y asegurar la continuidad del programa financiero. La señal que transmita el Gobierno sobre la tasa de interés será observada de cerca por bancos y analistas, que buscan anticipar si la autoridad económica prioriza una tasa real negativa o decide convalidar un aumento para absorber mayor liquidez.

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