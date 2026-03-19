Economía

La confianza del consumidor cayó 5,3% en marzo y alcanzó el peor nivel desde las elecciones de octubre

El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró su menor valor en 6 meses, y quedó 4,7% por debajo de la medición de un año antes, con variaciones dispares, tanto por regiones como de la percepción personal y general de la economía

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El Índice de Confianza del
El Índice de Confianza del Consumidor cayó por segundo mes consecutivo en marzo (Foto: Reuters)

El Índice de Confianza del Consumidor cayó por segundo mes consecutivo en marzo: 5,3% respecto del mes anterior, tras una baja de 4,7% en febrero, según el informe que difundió el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos de todo el país entre el 4 y 13 del mes, determinó que el indicador bajara a 42,03 puntos. Este nivel es el menor desde septiembre de 2025, cuando había descendido a 39,8 unidades.

Sebastián Auguste, director del CIF destacó: “El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (50,71 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (37,39 puntos)”, en línea con la heterogeneidad que desde el inicio del gobierno de Javier Milei muestran los indicadores oficiales de actividad y empleo.

El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado con 50,7 puntos, en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo -37.4-unidades (Auguste)

El informe resalta que “La disminución fue más marcada entre los hogares de ingresos bajos (6,91%), mientras que entre los hogares de ingresos altos la contracción fue menor (4,71%). Los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (43,35 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (40,62 puntos).

En dos meses la confianza
En dos meses la confianza del consumidor cayó 9,7 por ciento

Esa disparidad obedece al impacto diferenciando de una inflación que se mantiene cercana a 3% entre quienes más consumen productos básicos y aquellos afectados por el aumento de las tarifas de los precios de los servicios públicos y baja de subsidios.

Además, marzo estuvo marcado por un mensaje del presidente Javier Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso en el que ratificó el rumbo del gobierno de reformas estructurales, con desregulaciones, apertura de la economía, pero también de confrontación con los empresarios que pretenden la continuidad de la protección frente a la competencia externa.

La intención de compra de
La intención de compra de bienes durables se mantiene muy expansiva, pero persiste en un muy bajo nivel

Balance de la gestión Milei

Pese al desempeño de los últimos dos meses, en los primeros 28 meses de mandato de Javier Milei, el Índice de Confianza del Consumidor acumuló un incremento de 5,6 por ciento.

Sin embargo, los componentes internos presentaron tendencias dispares: la percepción sobre la situación personal bajó 2,8%, la opinión respecto de la economía general cayó 17,8%, mientras que las expectativas de compra de bienes durables aumentaron 104%, aunque desde valores históricamente bajos, y se mantienen entre los menores de los indicadores, con 36,1 puntos.

En los primeros 28 meses
En los primeros 28 meses de mandato de Javier Milei, el Índice de Confianza del Consumidor acumuló un incremento de 5,6 por cient

Los resultados del relevamiento de Poliarquía para el CIF sugieren que la sociedad dejó de percibir mejoras en sus condiciones de vida respecto de dos años antes, al punto que a diferencia de meses anteriores ahora el índice de la situación personal cayó más que el de las expectativas de nuevos progresos macroeconómicos, entre los que figuran la disminución de la inflación, la recuperación de reservas internacionales del BCRA, y los efectos de la mayor apertura comercial sobre parte de la industria, principalmente.

La sociedad dejó de percibir
La sociedad dejó de percibir mejoras en sus condiciones de vida respecto de dos años antes

El análisis por plazos muestra que las Condiciones Presentes, que reflejan la percepción actual sobre la economía personal y general, disminuyeron 6,5% respecto de febrero de 2026, cayó a 34,9 unidades, fenómeno que explica que pese a los índices de mayor estabilidad macroeconómica que dos años antes, la sensación general es que aún se está muy lejos de alcanzar una mejora efectiva en la calidad de vida en el conjunto de las familias, en particular en lo referente a las posibilidades de acceder a un empleo asalariado registrado.

La sensación general es que aún se está muy lejos de alcanzar una mejora efectiva en la calidad de vida en el conjunto de las familias

Las Expectativas Futuras, también bajaron pronunciadamente: 4,5% en el mes y 6,7% respecto de la percepción que el consumidor manifestó un año antes. No obstante, mantiene un nivel relativamente elevado de 49,1 puntos, en comparación con el resto de los indicadores sobre la confianza de la sociedad en el promedio de todo el país.

Sebastián Auguste resaltó: “El pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 11,29%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 -tras las primeras medidas del presidente Milei-, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el indicador acumula una suba de 18,1 por ciento”.

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