El crecimiento de las apps sumó miles de choferes, pero advierten que la actividad dejó de ser rentable

El auge de las apps de transporte en Argentina sumó 500.000 choferes activos, pero los ingresos y la rentabilidad cayeron drásticamente

El crecimiento de las aplicaciones de transporte transformó el mercado laboral en Argentina. Hoy, quienes tienen un empleo registrado suelen buscar ingresos adicionales a través de plataformas de traslado, mientras que otros dependen completamente de este tipo de servicios para sostenerse económicamente. Pablo León, presidente de la Asociación de Choferes de Aplicación señaló a Infobae en Vivo que unos 500.000 conductores están activos en todo el país, distribuidos entre quienes se dedican a la actividad de forma exclusiva y quienes la eligen como opción complementaria.

Según León, el crecimiento del sector no se traduce en mejores condiciones: “Esta es una actividad que ya lleva diez años en el país y ha tenido un crecimiento orgánico, primero en las sombras y después, en los últimos años, de manera exponencial”.

El titular de la Asociación de Choferes remarcó que, en la actualidad, “la mayoría de las personas que hacen esta actividad no generan ingresos que permitan ser algo rentable. Lo hacen por una cuestión de flujo de dinero para el día a día y aceptan esas condiciones con la expectativa de que en algún momento no dependan de esto”. El perfil de los conductores varía, pero predomina la decisión de ingresar al sector por la imposibilidad de sostenerse solo con el ingreso principal.

El ingreso por viajes y el impacto de los costos operativos

León puntualizó que los ingresos diarios fluctúan según la región, pero en la ciudad de Buenos Aires, “hoy un promedio ronda los diez mil a doce mil pesos por hora de facturación”. Al calcular jornadas de trabajo extensas, un conductor que realiza aproximadamente cincuenta horas semanales puede alcanzar “$2.500.000 de facturación mensual”. Sin embargo, esa cifra no representa el monto disponible, ya que de allí deben descontarse gastos como combustible y mantenimiento.

La sobreoferta de conductores y la baja de tarifas provocan que la mayoría no logre ingresos que permitan vivir del transporte de aplicaciones

Sobre la composición de los gastos, León indicó: “El gasto de combustible representa cerca del 30% del costo operativo. A eso se suman otros gastos de la unidad. Los que alquilan autos pagan entre $350 y $400 semanales, más el combustible, y llegan a tener un gasto de hasta $2.000.000 por mes solo en alquiler”.

La carga de costos fijos como el alquiler afecta especialmente a quienes no poseen vehículo propio y deben asegurarse una cantidad mínima de viajes diarios para cubrir gastos y obtener una ganancia.

Reducción de la rentabilidad y variaciones tarifarias

La rentabilidad de los conductores disminuyó en los últimos dos años: “Bajaron las tarifas, lo que nos pagaban por cada viaje o por cada kilómetro recorrido, lo han reducido directamente. Por ejemplo, para hacer cinco kilómetros con un viaje, más ir a buscar al pasajero, el pago es de $2800. Hace poco implementaron una prueba con tarifas de $2.000 para recorridos de hasta dos kilómetros”.

El exceso de oferta es uno de los factores principales del descenso de ingresos. León lo explicó de forma directa: “La sobresaturación de choferes hace que busquen el mejor número y vayan probando para bajar las tarifas continuamente”. Además, las aplicaciones usan algoritmos que miden la disposición de los conductores a aceptar distintos precios y rutas.

Si se comparan precios entre años, Pablo León expuso: “Por ejemplo, un viaje desde La Plata a Aeroparque hoy se paga alrededor de $20.000 a $23.000, cuando antes estaba en $30.000”. León agregó: “Antes, la economía de los conductores se basaba en sumar lo que generaban más lo que pagaban por dinámica. Hoy esa dinámica se está perdiendo y eso hace que el ingreso nominal baje continuamente”.

Los costos operativos, como el combustible y el alquiler de vehículos, absorben hasta dos tercios de la facturación mensual de los choferes. REUTERS/Caroline Brehman

Al mismo tiempo descartó que la baja en las tarifas responda a una caída en la demanda. “Cada vez hay más usuarios, porque los precios para los pasajeros casi se igualan con el transporte público. Lo que más afecta es la sobreoferta de autos”.

El rol de las comisiones y la falta de regulación

Las comisiones cobradas por las aplicaciones aumentan la presión sobre los conductores: “Hoy las comisiones van del 25% al 50%, y el algoritmo cobra según el pasajero. Si el pasajero solo pide el auto y no revisa el costo, puede pagar comisiones más altas. Todo eso lo mide la aplicación”.

León aclaró que no existe posibilidad de negociación directa con las empresas: “Por eso creamos la agrupación en agosto del año pasado, porque no tenemos ningún tipo de representación. La idea es generar un canal de diálogo con las empresas y el gobierno, para buscar un marco regulatorio para la actividad”.

Sobre la capacitación, sostuvo que ingresar a trabajar como chofer es “engañosamente fácil”. “Los filtros están muy bajos y no hay una capacitación. Al principio, la mayoría de la gente entra sin saber, hasta que aprende o se va porque no le sirve”, afirma.

Deterioro del servicio y perspectivas del sector

Para el titular de la asociación, la situación tiende a empeorar. “La situación económica del país y la competencia entre empresas hace que bajen el precio del viaje, pero no mejoren el servicio”. El deterioro se manifiesta en decisiones cotidianas: “Un chofer ya no prende el aire acondicionado porque gasta un 30% más. O si tiene un auto antiguo, no lo cambia porque factura lo mismo que uno nuevo”.

La Asociación de Choferes de Aplicación promueve abrir el debate sobre la regulación. León concluyó: “Queremos un canal de diálogo. No decimos que todo debe manejarlo el Estado, pero hace falta un marco mínimo de reglas para que la actividad se desarrolle. Cualquiera puede sacar un auto y empezar mañana, pero no hay ningún tipo de control. Tiene que haber algún tipo de regulación”.

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