Por qué creadora de contenido le advirtió a sus seguidores que no se suban a un carro de aplicación “con menos de 100 viajes”

El uso de servicios de transporte por aplicación con vehículos cuyas placas o datos no coinciden con los registrados en la plataforma expone a los pasajeros en Colombia a situaciones de vulnerabilidad y posibles riesgos legales, según el testimonio difundido por la creadora de contenido vintagelolo, quien relató una experiencia inquietante al solicitar un viaje en una de estas aplicaciones - crédito vintagelolo / TikTok

El uso de aplicaciones de transporte con vehículos que presentan placas diferentes a las indicadas en la plataforma genera preocupaciones sobre la seguridad y la legalidad del servicio en Colombia.

Un episodio reciente expuso las posibles consecuencias para usuarios y conductores, cuando las identificaciones del vehículo o del chofer no coinciden con la información registrada.

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La creadora de contenido vintagelolo compartió en su cuenta de TikTok una experiencia personal poco agradable: “En su vida vayan a coger un carro de cualquier marca sea, Didi, Uber, lo que sea, que tenga menos de 100 viajes. Yo pedí uno, tenía menos de 100 viajes”.

En el relato, la creadora detalló que, tras revisar la placa, notó una diferencia en una letra, lo que encendió sus alarmas: “Le dije al tipo como que: ‘Oye, ¿por qué la placa no machea como lo que está diciendo?’ ‘No, un error de la aplicación’”.

Mujer denunció irregularidad en app de transporte, las placas y el nombre del conductor no correspondían - crédito vintagelolo / TikTok

La conversación con el conductor, grabada en video, reveló más inconsistencias: “¿Cómo es tu nombre?”, preguntó la usuaria. “Kevin”, respondió el conductor. “¿Kevin? Ahí dice Mateo”, insistió la creadora. El conductor concluyó: “Entonces, tiene que ser un error de la app. Ah no, sí te lo cancelo, no te preocupes”. En la grabación se evidencia que el hombre se va de el lugar y la mujer registra las placas.

Usuarios de plataformas como Didi y Indriver han compartido su experiencia y recomendaciones tras conocer casos de riesgo asociados a viajes con conductores nuevos o vehículos que no coinciden con los datos de la aplicación.

Algunos conductores advierten sobre los riesgos de aceptar servicios de cuentas recién creadas. Uno de ellos comentó: “Soy conductor de Didi y nunca tomen servicios de usuarios nuevos”. Además, otros participantes subrayan la importancia de no confiar únicamente en la cantidad de viajes o en las calificaciones: “La gente muchas veces se confía y se montan a ciegas, son verificar, que porque tienen gran cantidad de viajes, tiene buena calificación, tiene tanto tiempo en la app y tienen comentarios positivos y muchas veces esas cuentas son armadas y compradas por bandidos”.

La mujer reconoció que es un error generalizar a los conductores, pero reafirmó su impresión sobre los métodos de seguridad - crédito Vintagelolo / TikTok

No todos comparten esta visión. Un nuevo conductor expresó su desacuerdo ante la generalización: “Yo soy nuevo, en la aplicación tengo menos de 100 soy padre de familia y me vi obligado a trabajar en las plataformas, por que generalizar?”. Otro usuario cuestionó la exclusión de quienes recién comienzan: “Está mal lo que haces porque el que empieza apenas no tiene derecho a trabajar?”.

En medio del debate, una usuaria relató su experiencia negativa en la ciudad de Barranquilla: “Dios mío, muy fuerte, yo desde Barranquilla pasé una situación terrible con esa aplicación de Indriver, sentí me echaron algo pero alcancé a salirme”.

La creadora respondió en otro video: “Oigan, esto es superverdad y obviamente yo no soy nadie, yo no tengo la verdad absoluta, yo simplemente soy una simple mortal que casi secuestran... simplemente yo comparto lo que no voy a hacer”. Reconoció la diversidad de opiniones y pidió no sentirse culpable por compartir su vivencia.

Otro usuario puntualizó: “Pero en este caso no es solo porque haya tenido ‘menos de 100 viajes’ o no, sino porque la información no correspondía con la persona que estaba manejando”.

La recomendación de las apps es siempre verificar que los datos de la aplicación coincidan con los del conductor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Abordar un vehículo cuya placa no coincide con la registrada en la aplicación incrementa el riesgo de ser víctima de fraude, suplantación o delitos graves. Si ocurre un incidente, las investigaciones pueden verse obstaculizadas por la falta de coincidencia en el registro digital. Además, la cobertura de seguro de algunas plataformas solo se activa si el trayecto se realiza en el vehículo autorizado.

Las plataformas piden a los usuarios a verificar siempre la información antes de iniciar un viaje. Recomiendan cancelar y reportar cualquier irregularidad si los datos del conductor o del vehículo no corresponden.

No obstante, en Colombia, las normas de tránsito (Ley 769 de 2002 y la Ley 336 de 1996) prohíben el uso de vehículos particulares para servicios no autorizados, con multas que pueden alcanzar 30 salarios mínimos diarios y la inmovilización del vehículo en caso de reincidencia.