Economía

Cosecha récord, pero menos dólares: el agro aportaría USD 34.500 millones en 2026

La quita de retenciones de septiembre de 2025 y el encarecimiento de los costos logísticos por el conflicto en Medio Oriente moderan las expectativas para este año. El aporte por retenciones sería similar al de 2025

Guardar
Fotografía de archivo cedida por
Fotografía de archivo cedida por el Ministerio de Agricultura de Argentina de un campo de arroz. EFE/ Ministerio De Agricultura/Archivo

En medio de una cosecha récord impulsada por mejores condiciones climáticas, el campo argentino proyecta un ingreso de USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC) durante 2026. La cifra es similar a la del año pasado, pese al salto esperado en la producción de granos y a la recuperación -temporal- de los precios internacionales.

El dato surge de estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y refleja una paradoja del actual ciclo agrícola. Aunque la campaña se encamina a volúmenes históricos, hay varias razones por las que una mayor exportación de granos no se traducirá necesariamente en un alza en la liquidación de divisas.

Uno de esos factores, y el más reciente, es el conflicto en Medio Oriente. La escalada bélica en el Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente un tercio del transporte mundial de petróleo, encareció los costos de transporte internacional y moderó el impacto de esa mayor producción sobre los ingresos por exportaciones.

Transporte más caro

Según la BCR, el aumento de las tensiones en el Golfo Pérsico elevó los costos de flete entre 40% y 50%, dependiendo del destino. Ese factor actúa como un freno sobre los precios que reciben los exportadores y limita parte del beneficio que genera una cosecha más grande.

A esto se suma un factor estructural para la Argentina, dado que el país necesita mantener precios competitivos por una cuestión logística. Es que, por su ubicación -el 85% de la población mundial vive en el Hemisferio Norte- los granos argentinos enfrentan un desafío adicional de competitividad por la distancia geográfica respecto de los principales mercados consumidores. Los costos de flete impactan de manera significativa en el precio final, generando un descuento que afecta especialmente a la producción local.

infografia

Cosecha y volumen exportable

Las estimaciones para la campaña 2025/26 apuntan a una cosecha de 158 millones de toneladas, un 14% más que en el ciclo anterior. “El ciclo agrícola actual representa una fuerte recuperación después de varios años condicionados por problemas climáticos”, explicó Emilce Terré, economista de la BCR.

El crecimiento se explica principalmente por mejores rindes y una recuperación productiva en varios cultivos clave. Entre los principales cultivos se destacan el trigo, con 29,5 millones de toneladas; el maíz, con 62 millones; y el girasol, con 6,6 millones, el mayor volumen registrado en lo que va del siglo.

La soja, en cambio, se ubicaría en 48 millones de toneladas, por debajo de sus máximos históricos debido a una menor superficie sembrada. Sin embargo, el rendimiento mejora respecto del año pasado.

Ese salto productivo también se reflejará en el comercio exterior. Según la BCR, el volumen exportado de granos y derivados podría alcanzar 113 millones de toneladas en 2026. De confirmarse, sería casi 10 millones de toneladas más que el récord previo registrado en la campaña 2018/19.

La actividad logística ya empieza a mostrar ese movimiento. En lo que va del año se descargaron 16,8 millones de toneladas en terminales portuarias argentinas, con el 67% de los envíos concentrados en los puertos del Gran Rosario, el principal nodo exportador del país.

Se proyecta una campaña récord
Se proyecta una campaña récord de girasol en la Argentina. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó su estimación de producción a 7 millones de toneladas REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo

La entidad espera, no obstante, que la liquidación mensual de divisas del agro supere el promedio de los últimos cinco años durante la mayor parte del año.

Retenciones y aporte fiscal

El aporte fiscal del sector se mantendría relativamente estable, según consignó la entidad. De hecho, la BCR estima que la recaudación por Derechos de Exportación (DEX) alcanzará en 2026 unos USD 4.650 millones, una cifra que permanece prácticamente sin cambios respecto al año anterior.

El principal aporte seguirá proviniendo del complejo sojero, con USD 3.420 millones, aunque eso representaría una caída interanual del 6%, explicado por una menor producción. El maíz, en cambio, mostraría un crecimiento importante. La recaudación proyectada alcanza USD 720 millones, un 30% más que el año pasado. El trigo aportaría USD 300 millones (suba del 21%) y el girasol USD 115 millones, con un crecimiento cercano al 60% impulsado por el mayor volumen exportado.

La estabilidad en la recaudación se explica, en parte, por los movimientos anticipados de liquidación que se registraron en 2025 tras la reducción temporal de retenciones.

El decreto 685/2025 generó en septiembre una liquidación extraordinaria cercana a USD 8.000 millones, uno de los valores mensuales más altos registrados por el sector. El efecto se revirtió rápidamente y en octubre y noviembre, la liquidación de divisas cayó a los niveles más bajos desde 2005, de acuerdo con datos del Banco Central. Esta tendencia se vio también en enero y febrero de 2026, aunque empezará a recuperarse a partir de marzo, con el ingreso de la cosecha gruesa.

Temas Relacionados

agroliquidaciondivisasdolaresexportacionesbcrmedio orienteretencionesúltimas noticiassoja

Últimas Noticias

Con riesgo país de vuelta en 600 puntos, resurge el interés del mercado por los bonos en dólares

Los activos argentinos sufrieron un retroceso significativo desde que empezó la guerra. La baja de las tasas y del tipo de cambio reducen el incentivo del “carry trade”, por lo que ganan peso las opciones en moneda dura

Con riesgo país de vuelta

¿Repunta el consumo?: cuáles son los tres factores que limitan el poder de compra de los argentinos

Consultoras y entidades advierten que la economía de los hogares argentinos permanece condicionada por el retroceso del trabajo formal, la debilidad del salario real y las restricciones en el acceso al crédito

¿Repunta el consumo?: cuáles son

Una automotriz vuelve a vender un modelo de vanguardia en Argentina: cómo es y cuánto cuesta

Después de tres años con modelos de acceso y un crecimiento en volumen, Citroën vuelve a importar de Francia un 0 km de alta tecnología con motorización híbrida

Una automotriz vuelve a vender

Cautela en los mercados: cuáles son los factores que amortiguan el impacto de la crisis de Medio Oriente en Argentina

Los inversores se muestran cautelosos y no se apresuran a comprar ni vender activos, mientras se extiende el conflicto en Irán y el barril de petróleo no baja de 100 dólares

Cautela en los mercados: cuáles

Un gigante de Wall Street advirtió que los mercados subestiman el impacto de la guerra en Irán

“Los mercados parecen estar descontando un shock en gran medida transitorio”, dijeron desde Bank of America Securities

Un gigante de Wall Street
DEPORTES
Paso a paso: cómo hará

Paso a paso: cómo hará Boca Juniors para ampliar el aforo de la Bombonera a 80.000 espectadores

Tras el triunfo de Racing y las derrotas de San Lorenzo e Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

Superstición en el fútbol argentino: aparecieron dientes de ajo en la previa del duelo entre Instituto e Independiente

Jugó en la selección de Italia, tuvo un paso fugaz por Racing y se convirtió en jugador y vicepresidente de un club europeo

La contundente frase de Damián Ayude tras la derrota de San Lorenzo por 5-2 ante Defensa y Justicia

TELESHOW
Quién fue el cuarto eliminado

Quién fue el cuarto eliminado en Gran Hermano Generación Dorada: así fue su salida de la casa

Cantó en Es mi sueño, emocionó al recordar a su abuelo y Jimena Barón fue rotunda: “Naciste con un micrófono en la mano”

Sebastián Graviotto, el ex de Juana Repetto, contó su decisión tras volver a ser padre: “Me hice la vasectomía al mes”

Violeta Kreimer, ganadora argentina de un Premio Oscar 2026 a Mejor cortometraje de ficción: “Me sentí Messi”

Pedro Rosemblat reaccionó al enojo de Moria Casán: “Cómo le voy a tener miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Rubio dialogó con Japón y

Rubio dialogó con Japón y Corea del Sur tras el pedido de Trump para proteger el estrecho de Ormuz y garantizar el flujo de petróleo

El líder supremo de Irán nombró a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar

Marcelo Brodsky, una cita ineludible con la memoria de los desaparecidos de la dictadura

Irán atacó con drones y misiles la embajada de Estados Unidos en Irak

Una casa habitada por recuerdos: la memoria según María del Mar Ramón