Sueldos de hasta $14 millones por mes: cuánto cobran los trabajadores de la industria que más empleo privado demanda

Vaca Muerta impulsa la mayor demanda de empleo privado en Neuquén, con salarios petroleros que duplican los promedios nacionales

La industria del oil&gas se consolidó como uno de los motores del crecimiento económico argentino y convirtió a Neuquén en el epicentro de una transformación sin precedentes. La producción de crudo en Vaca Muerta trepó un 35,5% interanual en enero de 2026, cerca de los 900.000 barriles diarios y en carrera por superar el millón antes de fin de año. Este auge reconfiguró el mercado laboral de la región, donde los salarios del sector petrolero alcanzan hasta $14 millones mensuales, y disparó una migración interna que llevó a la provincia a recibir 21.000 nuevos habitantes solo en 2025.

El impacto del sector energético en la economía nacional es directo: la Argentina revirtió un histórico déficit en su balanza energética y alcanzó un superávit récord de USD 2.405 millones, según datos de la Secretaría de Energía. El país dispone de reservas de petróleo para más de un siglo de abastecimiento local y de gas natural para más de dos siglos, condiciones que posicionan a Vaca Muerta como uno de los activos estratégicos más relevantes del continente. Junto al agro y la minería, el sector de hidrocarburos integra el trío de industrias que el Gobierno identifica como pilares del nuevo ciclo económico.

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Los salarios petroleros más altos del país y la escasez de talento

La demanda sostenida de profesionales, técnicos y operarios en la industria del oil & gas se refleja en una franja salarial amplia y en dificultades crecientes para cubrir puestos especializados. Según datos de la consultora Michael Page, los gerentes de planta perciben entre $7,5 y $10 millones brutos mensuales en empresas medianas o pequeñas, y entre $11 y $14 millones en compañías grandes. Los bonos anuales oscilan entre dos y cinco veces el salario mensual según el tamaño de la organización.

Los jefes de planta reciben entre $5 y $7,5 millones en estructuras medianas y hasta $8 millones en grandes, con gratificaciones de hasta tres sueldos. En seguridad, higiene y medio ambiente, los gerentes obtienen de $7 a $9 millones en empresas menores y hasta $12 millones en las grandes, con bonos de hasta cuatro salarios.

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En tanto, los gerentes de mantenimiento siguen un patrón similar: entre $7 a $9 millones en compañías chicas o medianas, y hasta $12 millones en las grandes. En el área de supply chain, los máximos salariales empatan con los de planta y ascienden hasta $14 millones mensuales en los mercados más grandes. Los gerentes de ventas B2B se ubican entre los mejor remunerados del sector, con un techo de $14 millones mensuales más bonos de hasta cinco salarios adicionales.

Además, desde Michael Page afirman que en esta industria crece la dolarización parcial de paquetes para posiciones críticas.

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El crecimiento del oil & gas transformó la economía regional y disparó la llegada de miles de nuevos habitantes a la provincia patagónica

Un reporte de ManpowerGroup completa el panorama con los perfiles operativos y técnicos. Los técnicos sin diagrama de campo perciben entre $2,9 y $4,2 millones netos, mientras que quienes trabajan con esquemas rotativos alcanzan entre $3,5 y 5 millones de pesos. Los operadores con diagrama se ubican entre $4 y 7 millones de pesos. Los trainees e ingenieros junior tienen ingresos iniciales de entre $5 y $8 millones, en tanto que los ingenieros especialistas pueden llegar a los $14 millones, el techo actual del sector. Los mandos medios con trabajo de campo y diagrama perciben entre 7 y 11 millones de pesos mensuales.

Pese a la competitividad salarial, el sector enfrenta un problema estructural: el 64% de los empleadores en energía reporta dificultades para cubrir vacantes en Argentina, según ManpowerGroup. Esa escasez impulsa a las compañías a ofrecer relocalización, formación acelerada y esquemas laborales flexibles para atraer y retener talento calificado.

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Vaca Muerta, migración interna y nuevos desafíos sociales

El auge petrolero transformó la dinámica sociodemográfica de Neuquén. La llegada de 21.000 nuevos habitantes en 2025 implicó la apertura de 160 aulas y una expansión acelerada de barrios y rutas. La provincia ocupa el cuarto lugar en aporte al PBI nacional y en valor exportador, tras superar a Mendoza y desplazar a Chubut. La expectativa oficial es que, hacia 2030, Neuquén supere también a Córdoba en producto geográfico, y su renta per cápita ya figura entre las más altas del país.

La industria energética enfrenta una escasez de talento sin precedentes y empresas recurren a incentivos y capacitación acelerada para cubrir vacantes clave

El gobernador Rolando Figueroa destacó en diálogo con Infobae, durante el Cera Week que se llevó a cabo a fines de marzo en Houston, que la provincia lidera el crecimiento del empleo privado a nivel nacional. En dos años de gestión, afirmó, la pobreza disminuyó casi un 40% y la desocupación bajó un 59%, en línea con el aumento del consumo, récords en ventas de automóviles y cemento, y la construcción simultánea de 127 edificios en la capital provincial. Adelantó, además, que el boom de Vaca Muerta demandará además 14.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años, cifra que asciende a 17.000 al contemplar las jubilaciones previstas, según proyecciones de la gobernación.

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Sin embargo, el fenómeno migratorio impone, a la vez, desafíos inéditos en la gestión pública. "No promuevo el asentamiento masivo de más gente en Neuquén. Somos prudentes y cuidamos que todos tengan oportunidad, pero no es bueno generar falsas expectativas“, advirtió Figueroa. El mandatario insistió en que la prioridad del mercado laboral provincial seguirá centrada en los residentes originales: “Hemos planificado de qué manera vamos a crecer a medida que se vayan generando nuevos puestos de trabajo. Mi deber como gobernador es darle oportunidad primero a los neuquinos."