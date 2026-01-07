Récord de cosecha, pero menos dólares: el agro aportará USD 6.600 millones en el primer trimestre

Fotografía de archivo cedida por el Ministerio de Agricultura de Argentina de un campo de arroz. EFE/ Ministerio De Agricultura/Archivo

La cosecha más grande en años aportará menos dólares en el arranque de 2026. Es que después de las dificultades climáticas que condicionaron las campañas anteriores, ya se proyecta un récord histórico para la nueva temporada que podría alcanzar las 154,5 millones de toneladas (Mt).

Sin embargo, este alza en la productividad no se traducirá en un mayor ingreso de divisas, sobre todo durante los primeros tres meses del año. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Gobierno llegaría a recaudar USD 6.600 entre enero y marzo, un monto inferior al promedio histórico para un año ‘normal’, y claramente débil si se lo compara con el tamaño de la cosecha que se está desarrollando.

Según los precios internacionales proyectados para el nuevo ciclo, el aporte del sector en términos valor de exportaciones sería de USD 36.800 millones, USD 600 millones por encima del valor exportado en la campaña anterior.

No obstante, la oferta de dólares que aportará el agro en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para 2026 será de USD 33.600 millones, un 8% menos que la del año pasado. La principal explicación de esta caída tiene que ver con el adelanto en la liquidación de divisas que se dio con la eliminación de retenciones decretada a fines de septiembre.

El costo de la eliminación de retenciones

El decreto 685/2025 a través del cual el Gobierno buscaba acelerar la llegada de dólares al mercado cambiario, y, así, aumentar la competitividad exportadora, tuvo un gran rendimiento en ese mes. De hecho, se liquidaron en septiembre unos USD 8.000 millones, el segundo valor mensual más elevado de los que la BCR tiene registros.

Los exportadores están reconociendo una quita parcial de retenciones para aquella mercadería que necesitan comprar y que anotaron sin DEX (Reuters)

El beneficio, que tenía un tope de USD 7.000 millones y estaba planeado para regir hasta fines de octubre de 2025, se agotó en apenas tres días hábiles. La contrapartida de esta situación fue una menor liquidación en los meses que le siguieron. Tal fue el caso del acumulado octubre-noviembre, que tuvo el nivel más bajo desde 2005, según datos del Banco Central.

“Se proyecta que esta situación se sostenga hacia los primeros meses del nuevo año, aunque no tan marcada como en el bimestre octubre-noviembre 2025, pero sí impactando en el aporte total anual para 2026″, establece el informe de la BCR.

Aportes por complejo

En el marco de una campaña récord, hay tres complejos que ya adelantan resultados históricos, tanto por la superficie sembrada, como por los rindes que se podrían conseguir.

Entre los principales sectores, el sojero se quedaría nuevamente con el podio como principal exportador, con más de USD 19.500 millones generados por los despachos de granos y derivados. También se adelanta una fuerte recuperación del maíz, con un aporte de USD 8.200 millones.

El complejo triguero, en tanto, generaría envíos por USD 3.750 millones, mientras que el girasol apunta a generar exportaciones por USD 2.500 millones. Esto lo dejaría por encima de la marca de la temporada 2021/22, el último récord del lustro que estuvo apuntalado por el boom de precios internacionales.

A su vez, en base a los números de producción, exportaciones y precios, la BCR adelantó una estimación de recaudación por Derechos de Exportación de los principales seis complejos de granos. El aporte por retenciones podría alcanzar los USD 4.830 millones en 2026, 4% más de lo estimado para 2025.

La gran posibilidad de la Argentina

La BCR proyecta envíos al exterior de granos y cereales por un total de 69,2 Mt, con el maíz posicionándose como el principal grano de exportación (40 Mt) pero también el trigo aportando despachos récord de 17 Mt.

Por el contrario, se prevé que las exportaciones de soja caigan a 5,5 Mt desde las 12,2 Mt estimadas para esta campaña. El crecimiento de este complejo dependerá casi exclusivamente del conflicto comercial entre los Estados Unidos y China, ya que la Argentina tiene la oportunidad de posicionarse como proveedor de poroto al gigante asiático, en un contexto de alta tensión en el comercio internacional.