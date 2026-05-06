Economía

Cuánto vale tu auto usado: todos los precios de mayo y los modelos más vendidos

La lista completa de precios del mercado automotor de segunda mano. Los resultados de las transferencias del primer trimestre por provincia

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Según el informe del sector automotor de la ANDI y Fenalco, en enero pasado se vendieron 14.327 vehículos nuevos y 44.691 motocicletas nuevas, lo que refleja decrecimientos del 22,2% y 14,1%, respecto a enero 2020.
El mercado de usados cerró el primer trimestre con 437.294 transferencias, un 5,23% menos que en el mismo período de 2025. (Juan Antonio Sánchez Ocampo)

El mercado de autos usados cerró marzo con 153.995 transferencias en todo el país, según datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA). El número igualó prácticamente el volumen de enero —153.070 unidades— y superó con amplitud las 130.229 operaciones de febrero, lo que representó una suba mensual generalizada en todas las provincias del país.

Sin embargo, la comparación interanual del primer trimestre completo mostró una tendencia distinta. Entre enero y marzo de 2026 se transfirieron 437.294 vehículos, frente a 461.423 en el mismo período de 2025, lo que implicó una caída acumulada del 5,23 por ciento.

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El ranking de los más buscados

El Volkswagen Gol y Trend lideró el ranking de modelos más transferidos en marzo con 8.687 operaciones. Se trató del modelo más demandado por amplia diferencia respecto del segundo, la Toyota Hilux, que registró 6.120 transferencias. El tercer lugar correspondió al Chevrolet Corsa y Classic, con 4.478 unidades, seguido por la Ford Ranger con 4.039 y la Volkswagen Amarok con 3.798.

En la segunda mitad del ranking aparecieron el Peugeot 208 (3.477), la Ford EcoSport (3.158), el Toyota Corolla (2.978), el Ford Ka (2.902) y el Fiat Palio (2.879), que cerró la lista de los diez más vendidos del mes.

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Cuánto cuestan

Para tener una idea cercana de cuál es el valor promedio de venta de los modelos más vendidos del mercado, Infobae analizó la lista de precios publicada por la CCA, actualizada a mayo de 2025.

Para unificar criterios, se tuvo en cuenta la versión 2020 de cada modelo —o el año inmediatamente anterior disponible en los casos en que ese año no existe para la unidad en cuestión—, en su variante más económica.

  • Volkswagen Gol Trendline 2020: $16.369.000
  • Toyota Hilux TDi 4X2 DX 6MT 2020: $23.650.000
  • Chevrolet Classic 2016: $8.859.000
  • Ford Ranger Nafta XL 4X2 5MT 2020: $19.378.000
  • Volkswagen Amarok TDi 140CV 4X2 Trend 2020: $20.103.000
  • Peugeot 208 1,2 LIKE 2020: $15.375.000
  • Ford EcoSport 5P 1,5 S 2020: $18.472.000
  • Toyota Corolla 2,0 XLI MT 2020: $21.626.000
  • Ford Ka 1,5 12V S 2020: $13.364.000
  • Fiat Palio 1,4 Active 2018: $11.751.000
Todas las provincias registraron una suba en las transferencias de marzo respecto de febrero, aunque el acumulado trimestral cayó en casi todo el país.
Todas las provincias registraron una suba en las transferencias de marzo respecto de febrero, aunque el acumulado trimestral cayó en casi todo el país.

Por supuesto, cada modelo tiene múltiples versiones que varían de precio. Algunas son más económicas (en general por ser de años anteriores) y otras son más caras, tanto por su año de lanzamiento como por su nivel de equipamiento y motorización.

El comportamiento por provincia

Todas las provincias registraron un crecimiento en las transferencias de marzo respecto de febrero. San Luis encabezó esa recuperación mensual con una suba del 26,23%, seguida por Corrientes (24,73%) y Entre Ríos (24,24%). Formosa trepó un 21,51% y Mendoza un 21,07%. Neuquén y Tierra del Fuego completaron el grupo de distritos con alzas superiores al 20%, con 20,03% y 20% respectivamente.

En el otro extremo de la variación mensual, Catamarca fue la provincia que menos creció, con un 5,18%, seguida por Jujuy (8,13%) y Santiago del Estero (10,33%).

Solo Santiago del Estero y Mendoza cerraron el primer trimestre con más ventas que en el mismo período de 2025.
Solo Santiago del Estero y Mendoza cerraron el primer trimestre con más ventas que en el mismo período de 2025.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró 57.876 transferencias en marzo y acumuló 163.825 en el trimestre, lo que representó el 37,46% del total nacional. Córdoba sumó 19.013 unidades en marzo y 53.080 en el trimestre (12,14%), mientras que Santa Fe registró 13.519 en marzo y 38.447 en el acumulado (8,79%).

La caída acumulada y las excepciones

Al comparar el primer trimestre de 2026 con el mismo período de 2025, la baja fue generalizada en casi todo el país. La Rioja registró la mayor contracción, con un descenso del 18,30% —de 2.055 a 1.679 unidades—. Le siguieron Santa Cruz (-15,09%), Misiones (-14,44%), Salta (-12,72%) y Formosa (-10,72%).

Entre las jurisdicciones de mayor peso en el mercado, CABA cayó un 8,01% —de 41.751 a 38.407 unidades—, Buenos Aires un 6,31% —de 174.867 a 163.825— y Tucumán un 7,99 por ciento.

En ese contexto de caídas generalizadas, solo dos provincias lograron cerrar el trimestre con variación positiva respecto de 2025. Santiago del Estero creció un 4,05%, al pasar de 2.937 a 3.056 transferencias. Mendoza, en tanto, fue la única de las grandes plazas del país que escapó a la tendencia, con una suba del 2,10%, al escalar de 23.282 a 23.770 unidades. San Juan, por su parte, prácticamente no registró variación, con una caída marginal del 0,24 por ciento.

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