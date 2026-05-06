Sociedad

Conmoción en Córdoba: murió una adolescente de 14 años tras sufrir un ACV en la escuela

La estudiante fue hallada descompensada en los baños del colegio. Pese a las maniobras de reanimación, no logró sobrevivir

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Edificio gris de una planta con el cartel "Dispensario 2", rodeado por una verja negra, árboles y una acera. Se ve una calle y casas al fondo
La menor fue trasladada a un dispensario, pero no pudo ser reanimada.

Una adolescente de 14 años falleció en las últimas horas luego de descompensarse en los baños de su colegio, en un hecho que generó profunda conmoción en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

El episodio ocurrió este lunes en el Instituto San Francisco de Asís, un establecimiento religioso ubicado en la calle Garibaldi al 200. La joven, identificada como Emilia Ayala, que cursaba el tercer año de secundario, fue encontrada descompensada en los sanitarios.

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Fachada principal del Colegio San Francisco de Asis en Río Cuarto, un edificio de una planta con muros claros, rejas metálicas y una puerta de acceso
El Colegio San Francisco de Asis en Río Cuarto.

Tras el hallazgo, las autoridades del colegio la trasladaron de inmediato a un dispensario situado a pocos metros del lugar. Allí, los profesionales de la salud le practicaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida, según informaron medios locales.

Fuentes vinculadas a la investigación, a cargo de Pablo Jávega, confirmaron a Infobae que el resultado de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un ACV hemorrágico. En tanto, se aguardan estudios complementarios, cuyos resultados podrían demorar alrededor de un mes.

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Documento oficial en papel blanco con texto impreso en negro, escudo escolar en la parte superior izquierda y una firma manuscrita al pie
El comunicado del colegio luego de que se conociera la muerte de la adolescente.

Tras el hecho, el colegio difundió un comunicado en redes sociales en el que confirmó la muerte y anunció la suspensión de actividades hasta hoy.

El texto señaló: “Ante esta dolorosa pérdida, y con el fin de acompañar a la familia en su duelo y permitir que compañeros y docentes puedan rendir sus respetos, se dispone la suspensión total de actividades (académicas y administrativas) para los días 4 y 5 de mayo. Las mismas se retomarán en todos los niveles el día 6 de mayo en sus horarios habituales. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a sus padres, familiares y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso. Atentamente, Paz y Bien”.

En ese sentido, también anunciaron una misa en memoria de la menor para hoy, alrededor de las 9, en la parroquia Jesús Resucitado.

Además publicaron un sentido texto para decirle adiós a la adolescente: “Hoy, la escuela se viste de silencio. Despedimos con mucho dolor a Emilia, con apenas 14 años, con sueños que recién empezaban y una luz que no pasará desapercibida. En cada aula quedará su risa, en cada recreo, su presencia, en cada recuerdo, la huella de quien supo ser compañera y amiga”.

Comunicado de escuela con lazo negro y texto blanco sobre fondo rojo oscuro, anunciando el fallecimiento de Emilia Amaya. Se ve una interfaz de Instagram
La muerte de la menor produjo conmoción en la comunidad educativa

Otros casos fatales

En septiembre del 2025, un estudiante de 13 años falleció en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, tras sufrir muerte súbita mientras realizaba actividad física en una plaza del barrio Los Eucaliptos.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae en su momento que el hecho tuvo lugar en una plaza ubicada sobre la calle Azopardo esquina Kant de B°. Allí, el joven estaba en plena actividad física hasta que se descompensó, según la versión de una docente que se encontraba en el lugar.

El medio local La Nueva Mañana afirmó que el adolescente asistía al Ipem Arturo Illia de la localidad de Punilla, en Villa Carlos Paz. Y que, al momento de su descompensación, se le realizaron maniobras de RCP.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde médicos constataron el deceso y determinaron que la causa fue muerte súbita. Personal policial intervino en la asistencia y en el posterior resguardo del lugar, mientras se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Las fuentes informaron que la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, quedó al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

Ipem Arturo Illia de la localidad de Punilla donde murió un chico de 13 años
Ipem Arturo Illia de la localidad de Punilla donde murió un chico de 13 años

En Córdoba Capital ocurrió un hecho similar. Ese mismo mes, en el predio de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), ubicado en el barrio Villa Gran Parque, un hombre de 60 años se descompensó mientras participaba de un partido de fútbol.

La jornada transcurría con normalidad, hasta que, alrededor de las 12.40, todo se paralizó. El hombre sufrió una descompensación repentina mientras jugaba, situación que generó alerta entre los presentes. Personal médico que se encontraba en el lugar intervino de inmediato. Al asistirlo, detectaron pérdida de conocimiento y convulsiones tras una caída.

A raíz del estado crítico del paciente, lo trasladaron de urgencia hacia el Hospital Elpidio Torres. Según la información de medios locales, médicos de guardia confirmaron a su llegada un traumatismo de cráneo y, posteriormente, un paro cardiorrespiratorio. No pudo ser reanimado.

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