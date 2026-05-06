El café salvadoreño conquista a la comunidad en Corea del Sur con una sabrosa sesión de brewing

Una ceremonia en la embajada reunió a compatriotas en torno a un producto emblemático. La búsqueda por mantener vivas las costumbres y el impulso de nuevos vínculos (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La Embajada de El Salvador en Corea del Sur y la Asociación de Salvadoreños en Corea del Sur organizaron una sesión de brewing de café que reunió a la comunidad salvadoreña residente en el país, con el objetivo de consolidar la identidad cultural y fortalecer los lazos entre compatriotas, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

El encuentro, celebrado en las instalaciones de la embajada, ofreció una clase práctica sobre el método V60, dirigida por el barista Byron Meléndez. él instruyó a los asistentes en técnicas de preparación y resaltó en particular los perfiles del café salvadoreño de especialidad. Los participantes degustaron diversas variedades nacionales, en una iniciativa impulsada para destacar la calidad de uno de los principales productos de exportación salvadoreños, de acuerdo con la organización diplomática.

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“El café es parte esencial de nuestra identidad como salvadoreños y un puente natural para conectar con nuestra diáspora y con otras culturas. A través de espacios como este, fortalecemos nuestros lazos y proyectamos lo mejor de El Salvador en el exterior”, dijo el embajador Federico Guerrero.

Por su parte, la vicepresidenta de la asociación, Paola Guardado, señaló el impacto en la cohesión de la comunidad: “Estas actividades nos permiten sentirnos más cerca de casa. Compartir nuestras tradiciones, como el café, en comunidad es una forma de mantener viva nuestra cultura y transmitirla a nuevas generaciones”.

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Crecen actividades enfocadas en preservar costumbres nativas y fortalecer lazos entre personas con historias migratorias diversas (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño confirmó que continuarán impulsando iniciativas destinadas a promover la cultura nacional y apoyar a la diáspora en el territorio coreano.

Este no es el primer acercamiento del grano salvadoreño a Corea. En 2024, la exportación de 18.975 kg de café oro salvadoreño a Corea del Sur fue gestionada recientemente por la Embajada de El Salvador en Seúl, en colaboración con Café de Don Justo, consolidando la presencia de productos nacionales en el mercado asiático.

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Además, el Café de El Salvador se presentó en la edición 2023 de Café Show Seoul, un evento realizado entre el 8 y el 11 de noviembre en Corea del Sur, donde más de 1.000 personas visitaron el stand salvadoreño el primer y el tercer día, incluyendo compradores internacionales, tostadores y baristas.

Durante la feria, los asistentes probaron variedades de café salvadoreño de seis regiones productoras, mediante métodos de preparación como espresso, V60 y Origami. Además, se sirvieron bebidas cold brew elaboradas con ingredientes como agua tónica, hielo, naranja y menta. Estos productos obtuvieron una recepción positiva entre los visitantes coreanos, según la delegación organizadora.

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Una taza de café caliente sobre una mesa de madera rústica muestra la silueta del mapa de El Salvador formada por la espuma, celebrando la identidad y cultura cafetera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las jornadas de cata, alrededor de 150 personas evaluaron muestras premiadas de Taza de Excelencia 2023, destacando características aromáticas y de sabor en las variedades bourbon, pacas y pacamara.

El segundo día, la viceministra de Relaciones Exteriores Adriana Mira visitó el evento y participó en las degustaciones de café. Según el reporte del equipo salvadoreño, parte de las actividades incluyeron reuniones con potenciales compradores interesados en fortalecer las importaciones y conocer los procesos de producción nacional.

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Representantes salvadoreños explicaron aspectos sobre caficultura, incluyendo métodos de procesamiento como los sistemas lavados, honey y natural. La Embajada de El Salvador en Corea acompañó la estrategia de promoción del producto durante la feria y recibió reconocimiento de la organización por su apoyo en la difusión de la oferta cafetalera nacional.