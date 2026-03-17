Comercio electrónico: 7 de cada 10 argentinos compraron online en el exterior por primera vez en los últimos 6 meses

Un joven realiza compras en línea desde un espacio público, combinando movilidad, tecnología y consumo digital.

En un contexto de consolidación del e-commerce como canal estructural del consumo en el país, hubo un fuerte crecimiento de las compras online en el exterior durante el año pasado, según reveló la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en su informe anual.

“El porcentaje de argentinos que compraron productos en el exterior pasó del 37% en 2024 al 47% en 2025. Además, 7 de cada 10 compradores afirmaron haber adquirido por primera vez productos del exterior en los últimos seis meses", señaló el reporte.

A la vez, la CACE confirmó el peso de las webs de origen chino, ya que especificó que “el crecimiento de las compras internacionales está impulsado principalmente por plataformas como Temu, Mercado Libre y Shein”. La competencia entre ellos no fue pacífica: recientemente, la empresa fundada por Marcos Galperin denunció a la empresa china Temu por competencia desleal. Con posterioridad, ambas compañías desistieron de los reclamos cruzados.

El ingreso de productos al país mediante servicios de courier experimentó un fuerte crecimiento en 2025, en base a una regulación más flexible para las importaciones y una mayor apertura comercial de la Argentina.

Según un informe de la consultora Abeceb elaborado con cifras oficiales, las compras externas a través de este régimen pasaron de USD 239 millones en 2024 a USD 894 millones en 2025, lo que representa un aumento interanual del 274%. El informe destaca que el courier -importación puerta a puerta, el sistema utilizado por las plataformas chinas- fue el tercer rubro con mayor incremento en valores dentro de las importaciones totales del año.

25 millones de compradores

El informe anual de la CACE destaca que el impulso a las compras en el exterior se base en “compradores regulares y cotidianos de estratos socioeconómicos altos”. El 71% de los compradores hizo su primera operación online en el exterior en los últimos 6 meses y el 29% restante en un plazo mayor.

El relevamiento mostró indicadores muy favorables para el comercio electrónico. La facturación total alcanzó $34.033.238 millones, lo que representa un crecimiento del 55% respecto de 2024. Hubo 253 millones de órdenes de compra, con un incremento del 3% interanual, mientras que el ticket promedio alcanzó los $134.519, un 46% por encima del año anterior. En total se vendieron 645 millones, lo que representa un crecimiento del 28% respecto de 2024, según los datos del Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la CACE.

Entre las categorías con mayor facturación se ubicaron primero Pasajes y Turismo, seguidos por Alimentos, bebidas y artículos de limpieza y, en tercer lugar, Equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía. Completaron la lista Artículos para el hogar, Electrodomésticos, Deportes, Indumentaria, Accesorios para vehículos, Cosmética y Perfumería, Artículos de oficina, Materiales de construcción y rubros infantiles.

En 2025, el comercio electrónico en Argentina sumó 1.338.952 nuevos compradores, alcanzando un total de 25,1 millones de usuarios. El 60% de los encuestados por la CACE afirmó que realiza compras online al menos una vez al mes. También se confirma que el paso previo a comprar en un mostrador o una góndola, en la mayoría de los casos, es virtual: el 85% de los consumidores consulta información en Internet antes de adquirir productos en tiendas físicas, utilizando principalmente buscadores (59%) y marketplaces (36%).

Asimismo, se destaca avances en logística y tecnología. En términos de envíos, el 37% de las entregas se realiza en menos de 24 horas, mostrando una mejora en los tiempos de entrega. A su vez, el 62% de las empresas ya implementa Inteligencia Artificial en sus procesos, principalmente en áreas de marketing, publicidad y experiencia de usuario.

La región del NOA participó con un 7% de la facturación total del e-commerce, seguida por Cuyo y el resto de la provincia de Buenos Aires, cada una con un 5%. El Sur y el Centro aportaron un 9% respectivamente, mientras que el Litoral alcanzó el 12%. El mayor volumen correspondió al AMBA, que concentró el 52% del total.