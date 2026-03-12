Fin de la disputa: Mercado Libre y Temu llegaron a un acuerdo tras las denuncias cruzadas por competencia desleal

La empresa fundada por Marcos Galperin inició la denuncia contra Temu por promociones y precios que, según sostuvo, podían inducir a error a los consumidores (dfsud.com)

Finalmente, Mercado Libre y Temu pusieron fin al enfrentamiento judicial y administrativo que mantenían desde comienzos de año. El cierre del conflicto se alcanzó tras una audiencia ante la la Dirección Nacional de Mercado Interno, donde ambas empresas se comprometieron a cumplir la normativa vigente y desistieron de los reclamos administrativos cruzados.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, la plataforma china también se comprometió a cerrar el proceso judicial en curso. De esta manera, se desactivó la disputa que comenzó en enero, cuando Mercado Libre denunció a Temu por presunta competencia desleal y publicidad engañosa.

Tras el acuerdo, la representante de Temu en Argentina, Elementary Innovation, retiró la apelación que había presentado contra la imputación del Ministerio de Economía. Esa medida se había dictado en noviembre, cuando la cartera ordenó suspender campañas consideradas como “publicidad engañosa”, tras una denuncia de Mercado Libre.

Cómo empezó el conflicto

La escalada comenzó a fines de enero, cuando Mercado Libre acudió al Estado para cuestionar la estrategia comercial de Temu y pedir la intervención de las autoridades. El gigante del comercio electrónico local sostuvo que la plataforma china podría estar vulnerando la normativa local de lealtad comercial.

La plataforma china Temu desembarcó en América Latina con una estrategia basada en precios bajos, promociones permanentes y fuerte publicidad digital REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

El eje del reclamo se centró en la publicidad digital de Temu. La empresa fundada por Marcos Galperin denunció que algunos precios o promociones no serían del todo claros y podrían inducir a error al consumidor. Entre los puntos señalados, figuraban descuentos inflados, promociones ambiguas y eventuales costos ocultos.

En respuesta, Temu presentó recursos administrativos y judiciales para sostener su operatoria en la Argentina. El conflicto derivó así en denuncias cruzadas por competencia desleal, en el marco de la normativa de lealtad comercial.

La Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno dictó entonces una medida preventiva para que Temu suspendiera campañas consideradas engañosas. Frente a esa decisión, la empresa apeló y el caso escaló hasta la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

El modelo de Temu se basa en ofertas constantes, descuentos agresivos y campañas de publicidad digital masiva. Ese esquema es similar al que aplican otras firmas asiáticas como Shein o Alibaba para captar consumidores en distintos mercados. Referentes del comercio electrónico explican que esta estrategia busca, en una primera instancia, fidelizar clientes y ganar volumen, más que obtener rentabilidad directa en cada venta.

El conflicto se dio, además, en el marco de un fuerte crecimiento de las importaciones. En 2025, el ingreso de productos al país mediante servicios de courier logró una facturación cercana a los USD 900 millones, según un informe de la consultora Abeceb elaborado con cifras oficiales. Las compras externas a través de este régimen pasaron de USD 239 millones en 2024 a USD 894 millones en 2025, lo que representó un aumento interanual del 274% y una suba absoluta de USD 655 millones.

Una de las publicidades engañosas a las que se refirió Mercado Libre en su denuncia a Temu

La apuesta logística de Mercado Libre en China

Mientras la disputa con Temu avanzaba, Mercado Libre reforzó su estrategia internacional. En su informe de resultados de 2025, la compañía reveló la construcción de su primer centro logístico y de almacenamiento en China.

Aunque no difundió detalles sobre su ubicación o características, fuentes del sector consultadas por Infobae lo describieron como una “mega estructura”. Desde allí, la empresa ya envía productos a sus cinco principales mercados de América Latina.

“Ampliamos nuestro surtido en China y mejoramos los niveles de servicio al asumir un mayor control sobre la cadena de suministro”, explicó la compañía en su informe financiero. “En diciembre, estos esfuerzos culminaron con la apertura de nuestro primer centro logístico en China, que ya realiza envíos a nuestros cinco mercados más importantes. Prevemos que el corredor China-Latinoamérica será un área de crecimiento e inversión incrementales en 2026”, agregó.

Fuentes de la empresa aclararon que la expansión logística no estaría vinculada de manera directa con el conflicto con Temu. El objetivo, señalaron, es mejorar la experiencia de los usuarios y ampliar la oferta de productos disponibles en la región. De hecho, según la compañía, el comercio cross-border representa una oportunidad estructural en América Latina. Se trata de un mercado estimado en unos USD 10.000 millones y con amplio margen de crecimiento.

En el marco del Argentina Week que tuvo lugar en Estados Unidos para potenciar las inversiones, Mercado Libre anunció que invertirá USD 3.400 millones en Argentina durante 2026, con el objetivo de ampliar su infraestructura logística, potenciar la plataforma de comercio electrónico y avanzar en el desarrollo de su ecosistema fintech. El plan contempla la incorporación de 1.900 puestos de trabajo.