Boom de compras al exterior: las importaciones vía courier aumentaron más de 270% en 2025

Las compras externas realizadas vía courier sumaron USD 894 millones en el año, frente a USD 239 millones registrados en 2024. (Imagen ilustrativa Infobae)

El ingreso de productos al país a través de servicios de courier más que se triplicó en 2025 y alcanzó una facturación cercana a los USD 900 millones, en un año marcado por una fuerte expansión de las importaciones y una mayor apertura comercial.

Según el informe de la consultora Abeceb en base a cifras oficiales, las compras externas realizadas bajo este régimen pasaron de USD 239 millones en 2024 a USD 894 millones en 2025, lo que implicó una suba interanual del 274% y un incremento absoluto de USD 655 millones.

De acuerdo con el relevamiento, el courier se ubicó como el tercer rubro con mayor aumento en valores dentro de las importaciones totales del año. El crecimiento se dio en un contexto de recuperación de la actividad económica, aumento de las cantidades importadas y un tipo de cambio real apreciado, factores que impulsaron el ingreso de bienes desde el exterior.

El contexto del comercio exterior en 2025

Durante 2025, la Argentina registró un superávit comercial de USD 11.286 millones, inferior al saldo positivo de USD 18.928 millones de 2024. Según los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA), las exportaciones totalizaron USD 87.077 millones, con una suba interanual acumulada del 9,3%, mientras que las importaciones alcanzaron USD 75.791 millones.

Abeceb explicó que el crecimiento de las importaciones estuvo vinculado a “un año con recuperación económica, apertura comercial, y un tipo de cambio real apreciado”. En ese marco, las cantidades importadas aumentaron 30,5% interanual acumulado, mientras que los precios registraron una baja promedio del 4,5%.

El avance del courier se dio en un año en el que las importaciones totales crecieron 24,7% interanual, según el Indec.

El avance del courier se inscribió dentro del rubro Bienes de Consumo, que mostró un incremento del 53,3% interanual en cantidades importadas. En términos generales, el informe detalló que las importaciones crecieron con fuerza en la mayoría de los rubros, con subas de 110% anual en vehículos, 45,1% en bienes de capital y 18,9% en piezas y accesorios para bienes de capital.

Un crecimiento sostenido a lo largo del año

La expansión del ingreso de productos vía courier no se concentró en un único mes, sino que se observó a lo largo de todo 2025, en línea con el dinamismo de las importaciones. En diciembre, último mes del año, las importaciones totalizaron USD 5.596 millones y crecieron 3,5% interanual, el registro más bajo del año pero todavía en terreno positivo.

Según el ICA, en diciembre “las importaciones crecieron debido a una expansión del 3,0% en las cantidades ingresadas y a una suba de 0,4% en los precios percibidos”. Dentro de ese comportamiento, los bienes de consumo continuaron mostrando incrementos, mientras que otros rubros presentaron variaciones más moderadas o incluso caídas.

El informe de Abeceb destacó que, pese a la desaceleración observada en los últimos meses del año, el nivel de importaciones se mantuvo elevado en términos históricos, lo que permitió que el courier consolidara su participación dentro del total de compras externas.

En el balance anual, el crecimiento del courier fue superado únicamente por el aumento de las importaciones de vehículos y por otros rubros puntuales, pero se ubicó por encima de sectores tradicionalmente relevantes. Abceb precisó que las compras de vehículos sumaron USD 2.444 millones adicionales en 2025 y representaron el 17% del total importado, mientras que el courier aportó USD 655 millones adicionales.

En ese sentido, el informe remarcó que el régimen de importación puerta a puerta se convirtió en uno de los canales más dinámicos del año en términos de variación interanual. El salto de 274% anual contrastó con el crecimiento promedio de las importaciones totales, que fue del 24,7%.

Con una facturación que rozó los USD 900 millones, el ingreso de productos vía courier alcanzó en 2025 su mayor nivel histórico. La consultora concluyó que el crecimiento de este segmento fue parte de un proceso más amplio de expansión de las importaciones, asociado a la apertura comercial y a la recuperación de la actividad, en un año en el que el comercio exterior cerró con superávit.,