Vuelven las pick-up con cabina simple al mercado automotor: cuáles son los modelos disponibles y cuánto cuestan

Ante una mayor oferta de SUV importados, las automotrices amplían las versiones de camionetas de trabajo que habían quedado algo relegadas frente a las de mayor equipamiento y confort

Las nuevas versiones de Ford
Las nuevas versiones de Ford Ranger XL con cabina simple vuelven a estar disponibles en el mercado argentino. (Ford Argentina)

Una de las consecuencias directas de la apertura irrestricta de las importaciones de automóviles es la llegada de una mayor oferta de modelos al mercado. Los números son elocuentes, sin contar el transporte de carga y de pasajeros, entre fines de 2024 y fines de 2025, los usuarios pasaron de tener disponibles 270 autos y utilitarios livianos a 378 diferentes versiones en Argentina.

Un cambio de escenario de semejantes proporciones impacta de diferentes maneras. Una es una adecuación de precios para poder vender más unidades. Dependiendo de su origen, la carga fiscal que pesa sobre los autos importados es una limitante, pero a la vez una suerte de compensación para los impuestos que paga la industria para fabricar localmente.

Pero otra consecuencia que se puede apreciar en el mercado es la mutación de versiones en busca de ofrecer vehículos que se adapten a las necesidades específicas de determinados usos. Este es el caso de las pick-ups, cuyos fabricantes pudieron aprovechar una condición atípica y completamente extraordinaria para captar clientes que normalmente hubieran comprado un D-SUV, para generar versiones de alta gama de confort y equipamiento que las transformaron en un vehículo de paseo con mucho uso más urbano que suburbano, y precios inalcanzables.

Nuevas versiones de Ford Ranger,
Nuevas versiones de Ford Ranger, incluyendo modelos de cabina simple con chasis y con caja, y una Ranger XL doble cabina automática, son lanzadas en Argentina. (Ford Argentina)

Si bien es cierto que Argentina es un país “pickapero”, en rigor a la verdad, lo que ocurrió fue que las camionetas tenían dos beneficios únicos que potenciaron su popularidad: pagan la mitad del IVA (10,5%) y no están alcanzadas por el impuesto al lujo (eliminado a partir del 1 de abril). Ante una menor oferta de importados de alta gama y SUV de franja alta de precios, muchos usuarios migraron a una pick-up como una buena opción.

Pero ahora, con un mercado totalmente abierto y 110 autos nuevos que ya entraron al país, los fabricantes de pick-up tienen que adaptarse a la necesidad real de sus verdaderos consumidores originarios.

“Estamos muy bien en la gamas altas pero tenemos que fortalecer la propuesta en las versiones de acceso. En esa dirección vamos a trabajar el año próximo”, dijo Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica a Infobae el año pasado, cuando anunciaron que en General Pacheco se volvería a fabricar la Ford Ranger cabina simple en versiones de chasis y caja larga.

Toyota era la única marca que mantenía ese tipo de camioneta en Argentina, con dos versiones de cabina simple chasis y caja en tracción simple y doble con caja manual. Los precios de esas camionetas son de $40.589.000 y $43.771.000 para las de tracción simple y de $49.927.000 y $52.618.000 para las 4x4.

A fin de año pasado, General Motors decidió volver a comercializar las versiones de cabina simple de la Chevrolet S10 que se importa desde Brasil. Lo hizo con dos distintos equipamientos, la de tracción trasera en $41.208.900 y la integral en 49.231.900 de pesos.

La nueva Ford Ranger XL
La nueva Ford Ranger XL Chasis, una de las versiones recientemente lanzadas en Argentina, exhibe su configuración de cabina simple y chasis en este lanzamiento. (Ford Argentina)

Este martes, Ford finalmente anunció el inicio de la venta de las Ranger cabina simple con chasis y caja. Lo hizo en su stand de Expoagro, donde presentó todas las versiones, que también fueron complementadas con otras de equipamiento base, denominada XL, pero con doble cabina.

Todas las pick-up de esta gama tienen el motor Panther 2.0 litros turbodiésel de 4 cilindros y 170 CV de potencia y un torque de 450 Nm. En el rubro de transmisiones, las nuevas versiones incluyen una caja manual de seis velocidades para las Cabina Simple, Cabina Chasis y la Doble Cabina base, y una nueva transmisión automática de seis velocidades con convertidor de par disponible en la Doble Cabina.

Los precios de las nuevas Ranger van desde $43.500.000 para la XL Cabina Simple 4x2 MT, la Ranger XL Cabina Chasis 4x4 MT cuesta $49.500.000 y la Ranger XL Cabina Simple 4x4 MT, 52.000.000 de pesos. En tanto las Ranger XL Doble Cabina 4x2 AT se venden a $51.400.000 y la Ranger XL Doble Cabina 4x4 Automática en 56.200.000 de pesos.

