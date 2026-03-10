En medio de la guerra, el Gobierno aseguró que trabaja para eliminar la “vulnerabilidad externa” de la economía

El Gobierno busca evitar que los shocks externos deriven en una crisis local. (AP Foto/Matilde Campodónico)

El gobierno de Javier Milei quiere eliminar las causas que llevaron a la Argentina a crisis recurrentes en las últimas décadas. Así lo sostuvo una presentación realizada ante inversores por Vladimir Werning, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la que enumeró una por una las medidas que se están tomando para evitar esos típicos cimbronazos que generan fuertes costos económicos y sociales.

La presentación fue difundida en medio de la gran incertidumbre que provocaron los bombardeos a Irán y la respuesta del país asiático a distintas naciones del Golfo Pérsico, además de Israel.

Los ataques cerraron por ya casi diez días el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de la comercialización mundial de petróleo. Se trata de una decisión inédita y que mantiene en vilo a los inversores de todo el mundo.

En ese contexto, el informe del Central llegó en paralelo a las declaraciones tanto del presidente Javier Milei como del ministro de Economía, Luis Caputo, intentando llevar tranquilidad sobre el impacto que la situación puede tener en Argentina. Ambos hablaron desde Nueva York, Estados Unidos, donde arribaron para participar del “Argentine Week”, evento que se extenderá hasta el jueves y que busca seducir a inversores para que apuesten por el país.

El presidente hizo alusión a la favorable balanza comercial del país, tanto por el desempeño histórico del sector agrícola como del incremento de las exportaciones de energía. “Estamos parados en el lugar correcto de la historia por primera vez en 80 años. Si no fuera por las cosas que venimos haciendo estaríamos en una situación de desastre”, afirmó Milei desde Estados Unidos.

“Argentina tiene una mejora en los términos de intercambio, porque somos exportadores netos de petróleo y suben todos los granos que exporta Argentina. Esto abre una ventana para aprovechar la acumulación de reservas”, agregó. En tanto, Caputo habló en el mismo sentido, indicando que “el mejor escudo para protegernos de la guerra es el de las cuentas fiscales en orden”.

El informe presentado por el número dos del BCRA va en la misma línea al referirse al programa de estabilización: “Está centrado en la idea de eliminar todas las fuentes de vulnerabilidad externa”, es decir evitar nuevas crisis que sobrevienen por desequilibrios propios.

Entre los puntos citados por Werning, uno de los principales es la eliminación del déficit fiscal. También menciona la política de acumulación de reservas y la flexibilidad cambiaria, facilitando el ajuste de precios relativos.

En esa enumeración, el funcionario agregó el cumplimiento de contratos juntos a la reducción de la deuda (que permiten bajar el riesgo país) y priorizar la inversión extranjera directa, además de fomentar el ahorro del sector privado. “Buscamos retener el ahorro en el país y repatriar el ahorro del exterior”, indicaron desde la entidad conducida por Santiago Bausili.

Uno de los aspectos destacados del reporte elaborado por el Banco Central es que los depósitos en moneda extranjera del sector privado se ubican ahora en niveles récord, ya que superan 38.000 millones de dólares. Analistas privados destacan que en los últimos meses la compra de dólares por parte del sector privado quedó casi en su totalidad en los bancos. Se trata de una importante diferencia con el pasado, cuando ese proceso de dolarización sacaba el dinero del sistema para dejaron en el colchón.

Por otra parte, también se destaca que el Central ya compró más de USD 3.000 millones desde el arranque del año. Se trata de inicio de la fase 4 del programa monetario, que busca no solo fortalecer las arcas del BCRA sino, al mismo tiempo, remonetizar la economía argentina.