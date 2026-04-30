Lali Espósito estrenó su serie “Camino a River” y celebró el aniversario de su último disco

Después de ser la artista femenina más nominada en los Premios Gardel, la estrella pop presenta “El año del Demonio”

A un año del lanzamiento de su último disco y en plena cuenta regresiva para sus presentaciones en el estadio Monumental, Lali Espósito sorprendió a sus fans al estrenar la serie “Camino a River”. El documental acompaña a la artista en el tramo final de su preparación para los conciertos más importantes de su carrera.

La serie explora los momentos más significativos de la carrera de Lali, muestra aspectos inéditos de la gestación de “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama” y documenta la preparación de los recitales programados para el 6 y 7 de junio de 2026 en el Monumental. El contenido, disponible en YouTube, recorre por primera vez el proceso creativo detrás de su álbum más reciente, el cual, este miércoles, recibió numerosas nominaciones a los Premios Gardel.

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Con la conducción de Martuli, la host de su cuenta paralela, la producción reúne anécdotas, colaboraciones y material nunca publicado, estableciendo un vínculo entre la música de la artista y la energía de sus seguidores.

En el primer episodio, titulado “El año del Demonio”, publicado este miércoles, Lali habla sobre las canciones y las decisiones clave que definieron el disco. El documental revisa la estructura de las composiciones, el origen de temas como “Mejor Que Vos”, la realización de “Fanático” y la participación de Duki en “Plástico”. Dillom también suma su perspectiva a través de una conversación telefónica sobre el proceso de grabación de “33”.

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Lali Espósito deslumbra al público con su energía y talento vocal durante su presentación en el primer día del festival Cosquín Rock. (Mario R. Sar)

En cuanto al impacto, el álbum superó los 200 millones de reproducciones y se mantuvo más de 30 semanas en las listas de éxitos, con 25 de ellas dentro del Top 10. Alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se posicionó como el disco argentino más vendido de 2025, consolidando a Espósito en el centro de la escena pop de la región.

Espósito, además, atraviesa un momento de consagración al liderar las nominaciones femeninas en los Premios Gardel 2026, entre ellas Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Videoclip Largo.

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“Camino a River” ofrece acceso exclusivo al proceso creativo de Lali y a material inédito, con Martuli como guía en la etapa previa a uno de los acontecimientos más destacados del pop argentino en 2026.

Lali Espósito, visiblemente emocionada, posa en el estadio Monumental con una camiseta de River que anuncia "Faltan 67 días" para sus próximos conciertos.

Semanas atrás, durante las presentaciones de AC/DC en River, la llegada de Lali al estadio no pasó inadvertida. En una serie de historias de Instagram, la cantante compartió con sus seguidores el recibimiento especial que le prepararon en el Monumental. Al ingresar, fue sorprendida con una caja negra adornada con el escudo del club. El gesto fue acompañado por una carta que anunciaba: “Faltan 67 días para recibirte en casa”.

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Al abrir la caja, Lali mostró a cámara una camiseta de River Plate con el número 67 en la espalda, sonrisa amplia y evidente emoción. El presente no solo celebró su fanatismo por el club, sino que marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva para sus propios shows en el Monumental, programados para los días 6 y 7 de junio, otra casualidad de los números.

Al compartir la experiencia en las primeras horas del miércoles, la artista publicó en sus redes: “Estamos a 66 días de atender al demonio en River”, frase con la que acompañó imágenes que retrataban tanto su presencia durante el concierto de la legendaria banda australiana como escenas de reuniones de producción y preparativos para su espectáculo. El obsequio y la cuenta regresiva refuerzan la expectativa en torno a su presentación, una de las más esperadas del año en la agenda musical local.

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Lali Espósito demuestra su fuerza y dedicación durante una sesión de entrenamiento en el gimnasio, realizando ejercicios de suspensión y core.

La preparación física de Lali Espósito se convirtió en parte central de su estrategia para afrontar el desafío de sus dos shows agotados en el Estadio Monumental en junio. La artista, que viene de un año de logros sostenidos en el ámbito musical, comparte con sus seguidores la intensidad de su rutina de entrenamiento, diseñada para soportar noches de alta exigencia coreográfica y vocal.

La rutina que sostiene la cantante no es circunstancial ni esporádica. Dedica principalmente las noches a ejercitarse, una elección pensada para adaptar su cuerpo al ritmo real de los espectáculos y la demanda física que imponen sus presentaciones. En sus redes sociales, se la puede ver realizando ejercicios como el hip thrust con peso libre, con el objetivo de fortalecer glúteos y preparar su musculatura para resistir largas jornadas de coreografía.

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A esa rutina, suma ejercicios de fuerza, cardio y entrenamiento funcional. Entre los movimientos que incorpora destacan los saltos al cajón, swings con mancuerna rusa, remo, flexiones de brazos y ejercicios de core, todos orientados a mejorar su estabilidad y rendimiento integral. Esta combinación le permite enfrentar con energía los cambios de vestuario y la puesta en escena que caracteriza a sus recitales.